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Hermes Agent

Hermes Agent

Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en multi-platform berichtenuitwisseling

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n8n

n8n

Workflow-automatiseringsplatform met visuele knooppuntgebaseerde interface

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OpenClaw

OpenClaw

Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip is een AI/ML-orkestratieplatform voor autonome teams

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2FAuth

2FAuth

Zelfgehoste code-manager voor twee-factor-authenticatie voor web en mobiel

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9router

9router

AI API-routeringsproxy met tokenoptimalisatie voor meer dan 40 LLM-aanbieders

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Ackee

Ackee

Ackee is een zelfgehoste Node.js-analysetool voor privacygerichte website-tracking

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Activepieces

Activepieces

Open-source no-code workflowautomatisering met 200+ app-integraties

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Actual Budget

Actual Budget

Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgettering

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Adminer

Adminer

Volledig functionele databasebeheerinterface die meer dan 11 databasesystemen ondersteunt

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AdventureLog

AdventureLog

Zelf gehoste reisvolger en reisplanner met interactieve kaarten

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AFFiNE

AFFiNE

Alles-in-één werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open-source LLMOps-platform voor prompts, evaluatie en LLM-observeerbaarheid

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agentmemory

agentmemory

Persistent geheugen voor AI-codeeragenten met hybride BM25 vector- en graafzoekfunctie

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-server

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AirTrail

AirTrail

Persoonlijk vliegdagboek met interactieve kaart, statistieken en ondersteuning voor meerdere gebruikers

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source AI-agent voor contentmarketing voor publicatie en monetisatie op meerdere platforms

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open source platform voor alertbeheer voor het consolideren van monitoring alerts

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Alexandrie

Alexandrie

Zelfgehoste kennisbank met uitgebreide Markdown en machtigingen per document

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AList

AList

Zelfgehoste bestandslijst- en WebDAV-server met ondersteuning voor 30+ opslagbackends

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AllTube

AllTube

Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sites

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Ampache

Ampache

Ampache is een webgebaseerde audio-/videostreamingtoepassing en mediabeheerder

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lichtgewicht zelf-gehoste wiki met Git-ondersteunde pagina's en Markdown-bewerking

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload is een veilige, anonieme applicatie voor het delen van bestanden zonder databasevereisten

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AnythingLLM

AnythingLLM

Alles-in-één AI-applicatie voor RAG, agents en chatbots met elke LLM-provider

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Apache Answer

Apache Answer

Open-source Q&A-platform voor het delen van teamkennis en gemeenschapsopbouw

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open-source platform voor DORA-statistieken en engineeringteam-analyse

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Clientloze webgebaseerde remote desktop-gateway voor RDP, VNC, SSH en Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Zakelijk open source zoekplatform gebouwd op Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset is een modern platform voor dataverkenning en -visualisatie voor BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy is een AI-gestuurde open-source werkruimte en Notion-alternatief

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Apprise API

Apprise API

Lichtgewicht REST API voor het verzenden van pushmeldingen naar 120+ diensten

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Appsmith

Appsmith

Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools en applicaties

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Aptabase

Aptabase

Privacy-gerichte SDK-analyse voor mobiele, desktop- en webapps

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ArangoDB

ArangoDB

Native multi-model database voor graafstructuren, documenten en sleutel-waarde gegevens

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ArcadeDB

ArcadeDB

Multi-model database voor grafiek-, document-, sleutel-waarde- en tijdreeksgegevens

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ArchiveBox

ArchiveBox

Zelf gehoste internetarchiveringsoplossing voor het bewaren van webpagina's en media

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Lichtgewicht zelf-gehost reactiesysteem met Go-backend en inbedbare JS-widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot is een open-source multiplatform AI-chatbot framework

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikers

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Authentik

Authentik

Open-source identiteitsprovider gericht op flexibiliteit en veelzijdigheid

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Authorizer

Authorizer

Open-source zelf-gehoste authenticatieserver met sociale login, MFA en RBAC

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Autobase

Autobase

Open source zelfgehost Database-as-a-Service platform voor PostgreSQL-automatisering

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autobrr

autobrr

Slimme downloadtool voor torrents en usenet met realtime monitoring via IRC

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Automatisch

Automatisch

Open source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflows

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Baby Buddy

Baby Buddy

Baby tracking-app die ouders helpt dagelijkse activiteiten en gezondheid te monitoren

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Backrest

Backrest

Web-interface voor restic-back-ups met planning, encryptie en herstel op bestandsniveau

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Baikal

Baikal

Zelf-gehoste CalDAV- en CardDAV-server voor agenda's en contacten

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Bar Assistant

Bar Assistant

Zelfgehoste cocktailreceptenmanager en voorraadbeheerder voor thuisbars

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Baserow

Baserow

Open-source no-code database en Airtable-alternatief voor teams

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Bazarr

Bazarr

Geautomatiseerd ondertitelbeheer en downloadpartner voor Sonarr en Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistische zelfgehoste gewoonte-tracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksen

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BentoPDF

BentoPDF

Privacy-vriendelijke, browsergebaseerde PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en bewerken van PDF's

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Beszel

Beszel

Lichtgewicht serverbewakingsplatform met Docker-statistieken en waarschuwingen

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Beszel Agent

Beszel Agent

Lichtgewicht monitoringagent voor Beszel-servermonitoringsysteem

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bewCloud

bewCloud

Lichtgewicht zelfgehoste cloudopslag met bestandssynchronisatie en CalDAV/CardDAV-ondersteuning

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Bigcapital

Bigcapital

Zelfgehost financieel boekhoudplatform met intelligente rapportage en ondersteuning voor meerdere valuta's

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Black Candy

Black Candy

Zelf-gehoste muziekstreamingserver met webspeler en mobiele apps

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-aangedreven platform voor notities en microblogging met Markdown-ondersteuning en taakbeheer

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Persoonlijke Dataserve voor het gedecentraliseerde sociale netwerk Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Zelf-gehoste AI-codeerassistent voor het genereren van full-stack apps in de browser

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Bookshelf

Bookshelf

Beheerder van e-boek- en audioboekcollecties, een community-heropleving van Readarr

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BookStack

BookStack

Gestructureerde zelfgehoste wiki voor teams met boeken, hoofdstukken, pagina's en zoeken

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Verander elk openbaar Telegram-kanaal in een SEO-vriendelijke microblog met RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome-browser als dienst voor webscraping en automatisering

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Budge

Budge

App voor het budgetteren van persoonlijke financiën, het bijhouden van uitgaven en financiële planning

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Budibase

Budibase

Low-code platform voor het bouwen van zakelijke apps en workflows in enkele minuten

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BugSink

BugSink

Zelfgehost foutopsporingsplatform voor applicatiebewaking

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Buildbot

Buildbot

Zelf-gehost CI/CD-framework voor geautomatiseerde builds en deployments

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Bytebase

Bytebase

Open source databaseschema-wijzigingsbeheer en DevOps-platform

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ByteChef

ByteChef

Open source low-code platform voor API-integratie en workflowautomatisering

Implementeren
ByteStash

ByteStash

Zelf-gehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering en zoekfunctie

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web is een webapplicatie voor het doorbladeren, lezen en beheren van jouw e-book bibliotheek

Implementeren
Cap

Cap

Privacy voorop proof-of-work CAPTCHA-alternatief zonder tracking

Implementeren
Casdoor

Casdoor

Open source IAM-platform met ondersteuning voor SSO, OAuth 2.0, OIDC en SAML

Implementeren
Castopod

Castopod

Open-source platform voor podcast hosting met analytics en sociale functies

Implementeren
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo is een schaalbare real-time berichtenserver voor het bouwen van live applicaties

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changedetection.io

changedetection.io

Websitewijzigingsdetectie- en monitoringtool met visuele selectie en meldingen

Implementeren
ChartDB

ChartDB

Open source database diagrameditor met AI DDL-export en schemavisualisatie

Implementeren
Chatpad AI

Chatpad AI

Privacygerichte ChatGPT webinterface met lokale gegevensopslag en gespreksbeheer

Implementeren
Checkcle

Checkcle

Full-stack uptime en infrastructuurmonitoring met openbare statuspagina's

Implementeren
Checkmate

Checkmate

Open source applicatie voor serverbewaking en uptime-tracking

Implementeren
Checkmk

Checkmk

Infrastructuur- en applicatiemonitoring met automatische detectie en waarschuwingen

Implementeren
Chibisafe

Chibisafe

Zelf gehoste bestandsopslag voor het uploaden en delen van bestanden met deelbare links

Implementeren
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open-source platform voor de onboarding van medewerkers met Slack-bot en workflowautomatisering

Implementeren
Chroma

Chroma

Open-source embedding database voor AI-applicaties en semantisch zoeken

Implementeren
ClassicPress

ClassicPress

WordPress-fork zonder Gutenberg-blokeditor, gericht op stabiliteit

Implementeren
ClickHouse

ClickHouse

Kolomgeoriënteerde OLAP-database voor realtime analyses met een querylatentie van milliseconden

Implementeren
CloudBeaver

CloudBeaver

Webtool voor databasebeheer en uitgebreide gegevensadministratie

Implementeren
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-daemon voor veilige externe toegang zonder poorten te openen

Implementeren
Cloudreve

Cloudreve

Zelf-gehost cloudopslagplatform met mogelijkheden voor bestandsbeheer en delen

Implementeren
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lichtgewicht headless CMS-platform voor contentbeheer en API's

Implementeren
Code-Server

Code-Server

VS Code draait in de browser voor ontwikkeling op afstand vanaf elk apparaat

Implementeren
Coder

Coder

Open-sourceplatform voor het inrichten van zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingen

Implementeren
CodiMD

CodiMD

Realtime collaboratieve markdown-editor voor documentatie en notities

Implementeren
Collabora Online

Collabora Online

Zelf-gehoste browsergebaseerde kantoorsuite voor gezamenlijke documentbewerking

Implementeren
CommaFeed

CommaFeed

Zelf-gehoste, op Google Reader geïnspireerde RSS-lezer met sneltoetsen en mobiele apps

Implementeren
ConvertX

ConvertX

Zelf-gehoste online bestandsconverter die meer dan 1000 formaten ondersteunt

Implementeren
Convex

Convex

Open-source reactief databaseplatform voor moderne applicatieontwikkeling

Implementeren
COPS

COPS

Lichtgewicht PHP OPDS- en HTML-server die een Calibre e-boekbibliotheek ontsluit voor mobiele lezers en browsers

Implementeren
CoreControl

CoreControl

Zelf-gehost dashboard voor het beheren van servers, uptime en netwerkinfrastructuur

Implementeren
Countly

Countly

Privacy-voorop productanalyse voor mobiele, web- en desktopapplicaties

Implementeren
Crawl4AI

Crawl4AI

Open-source webcrawler voor AI-toepassingen met LLM-klare uitvoer

Implementeren
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Implementeren
Crucix

Crucix

OSINT-platform dat 27 real-time wereldwijde gegevensbronnen samenvoegt in een uniform dashboard

Implementeren
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Implementeren
CryptPad

CryptPad

End-to-end versleuteld samenwerkingsgericht kantoorpakket met zero-knowledge opslag

Implementeren
CyberChef

CyberChef

Webtool voor encryptie, codering, compressie en data-analysebewerkingen

Implementeren
Dagu

Dagu

DAG-gebaseerde workflowplanner met web-interface voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnen

Implementeren
Damselfly

Damselfly

Zelfgehoste fotobeheerder met gezichtsherkenning en objectdetectie

Implementeren
dashdot

dashdot

Minimalistisch serverdashboard met real-time CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistieken

Implementeren
Dashy

Dashy

Een zelf-hostbaar persoonlijk dashboard met widgets, thema's en statuscontrole

Implementeren
Databag

Databag

Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie en topic-gebaseerde threads

Implementeren
Databasus

Databasus

Databasus is een databaseback-uptool voor PostgreSQL, MySQL en MongoDB

Implementeren
Dataline

Dataline

AI-gestuurde SQL-chatinterface voor het verkennen en visualiseren van elke database

Implementeren
Dawarich

Dawarich

Zelfgehoste locatiegeschiedenis-tracker met heatmaps en reisstatistieken

Implementeren
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite is een visuele tool waarmee je SQLite-databasebestanden maakt, ontwerpt en bewerkt.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

De key-value database van Denoland voor Deno Deploy

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Dify

Dify

Open-source platform voor het bouwen van LLM-applicaties met RAG, agents en workflows

Implementeren
Directus

Directus

Headless CMS dat databases omhult met dynamische API en admin-app

Implementeren
Dittofeed

Dittofeed

Open-source platform voor klantbetrokkenheid voor geautomatiseerde communicatie via meerdere kanalen

Implementeren
Diun

Diun

Docker Image Update Notifier om meldingen te ontvangen wanneer images worden bijgewerkt

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docassemble

docassemble

Open-source expertsysteem voor geleide interviews en geautomatiseerde documentgeneratie

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Docker Registry

Docker Registry

Privé Docker-registry voor het opslaan en distribueren van container-images

Implementeren
Dockge

Dockge

Dockge is een stijlvolle, gebruiksvriendelijke en reactieve zelf-gehoste Docker Compose stack manager

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Docmost

Docmost

Samenwerkend wiki- en documentatieplatform met realtime bewerking

Implementeren
Docspell

Docspell

Zelf gehoste documentorganizer met OCR, NLP-extractie en full-text zoeken

Implementeren
Documenso

Documenso

Open-source platform voor het ondertekenen van documenten met digitale handtekeningen

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DocuSeal

DocuSeal

Open-source platform voor documentondertekening met e-handtekeningmogelijkheden

Implementeren
Dograh

Dograh

Open-source no-code platform voor het in enkele minuten bouwen van AI-stemagenten

Implementeren
DokuWiki

DokuWiki

Lichtgewicht op bestanden gebaseerd wikiplatform voor documentatie en kennisbanken

Implementeren
Dolibarr

Dolibarr

Open-source ERP/CRM platform voor het beheren van bedrijfsactiviteiten

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Domain Locker

Domain Locker

Geïntegreerd platform voor het beheren en monitoren van domeinnaamportfolio's

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Download Spotify-muziek van YouTube met albumhoezen, songteksten en metadata

Implementeren
Dozzle

Dozzle

Lichtgewicht web-UI voor het bekijken van Docker-containerlogs in realtime

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Dragonfly

Dragonfly

Krachtige, Redis-compatibele in-memory gegevensopslag voor moderne hardware

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draw.io

draw.io

Gratis open-source diagrammentool voor stroomschema's, UML en netwerkdiagrammen

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drawDB

drawDB

Webgebaseerde editor voor databasediagrammen met SQL-export en -import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Gratis zelf-gehoste Drizzle Studio op steroïden voor databasebeheer

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Drupal

Drupal

Open-source CMS voor het bouwen en beheren van dynamische websites

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DuckDNS

DuckDNS

Gratis dynamische DNS-service voor het koppelen van IP-adressen aan domeinen

Implementeren
DumbDo

DumbDo

DumbDo is een belachelijk eenvoudige, zelf-gehoste to-dolijst die gewoon werkt

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Duplicati

Duplicati

Versleutelde back-upoplossing met ondersteuning voor cloudopslag en externe servers

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Gratis afsprakenplanningssysteem voor bedrijven en professionals

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lichtgewicht MQTT-broker voor IoT- en berichtentoepassingen

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EdgeDB

EdgeDB

Volgende generatie graaf-relationele database gebouwd op PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Gedistribueerde zoek- en analyse-engine gebouwd op Apache Lucene

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Element

Element

Veilige Matrix-client met end-to-end encryptie en cross-platform messaging

Implementeren
EmailEngine

EmailEngine

Zelf-gehoste e-mail API-proxy die IMAP en SMTP verbindt met REST-eindpunten

Implementeren
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Implementeren
EmbyStat

EmbyStat

Statistieken- en analysetool voor Emby- en Jellyfin-mediaservers

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Enclosed

Enclosed

Minimalistische webapplicatie voor het verzenden van privé en veilig versleutelde notities

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ErsatzTV

ErsatzTV

Zelf-gehoste IPTV-server die livekanalen aanmaakt vanuit je mediabibliotheek

Implementeren
Erugo

Erugo

Zelf gehost platform voor bestandsuitwisseling met wachtwoordbeveiliging en vervalcontroles

Implementeren
ESPHome

ESPHome

Systeem voor het aansturen van ESP8266/ESP32 microcontrollers met YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Gratis open-source CRM voor het beheren van contacten, deals en klantrelaties

Implementeren
Etherpad

Etherpad

Realtime gezamenlijke documenteditor met live bewerken en versiegeschiedenis

Implementeren
EverShop

EverShop

Modern open-source e-commerceplatform op Node.js, React, GraphQL en PostgreSQL

Implementeren
Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API voor chatbots, automatisering en berichtenintegraties

Implementeren
Evolution Go

Evolution Go

Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor berichtenautomatisering

Implementeren
Excalidraw

Excalidraw

Virtueel whiteboard voor het schetsen van handgetekende diagrammen en gezamenlijke brainstormsessies

Implementeren
Expensave

Expensave

Applicatie voor het bijhouden van persoonlijke en gezinsuitgaven

Implementeren
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lichtgewicht zelf-gehoste persoonlijke uitgaven tracker met dashboard en CSV-import

Implementeren
Explo

Explo

Zet ListenBrainz-aanbevelingen om in afspeellijsten in je muziekbibliotheek

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lichtgewicht persoonlijke financiële tracker met mobiele PWA en bonnetjes scannen

Implementeren
Faraday

Faraday

Open source platform voor kwetsbaarheidsbeheer voor beveiligingsteams

Implementeren
Fasten Health

Fasten Health

Zelf-gehoste persoonlijke en familie elektronische medische dossierbeheerder

Implementeren
Fider

Fider

Open-source feedbackplatform voor het verzamelen en beheren van gebruikersfeedback

Implementeren
File Browser

File Browser

Webgebaseerde bestandsbeheerder voor het bladeren door, uploaden en beheren van bestanden op uw server

Implementeren
File Drop

File Drop

Gedecentraliseerde peer-to-peer bestandsdeling via IPFS-technologie

Implementeren
FileFlows

FileFlows

Geautomatiseerde mediabestandsverwerker die bestandsgroottes tot 90% verkleint

Implementeren
FileGator

FileGator

Zelfgehoste bestandsbeheerder voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen en zonder database

Implementeren
Filestash

Filestash

Zelf-gehoste bestandsbeheerder voor FTP, SFTP, S3, WebDAV en 20+ opslag-backends

Implementeren
Firefly

Firefly

Eenvoudige WireGuard VPN-server met webbeheerinterface

Implementeren
Firefly III

Firefly III

Professionele zelfgehoste persoonlijke financiën en budgetbeheer

Implementeren
Firefox

Firefox

Zelf gehoste Firefox-browser toegankelijk via webinterface

Implementeren
Flagsmith

Flagsmith

Open source feature flag en remote config service met A/B-testen

Implementeren
Flame

Flame

Zelfgehoste startpagina en applicatiedashboard voor jouw homelab

Implementeren
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxyserver om Cloudflare-beveiliging voor webscraping te omzeilen

Implementeren
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Implementeren
flatnotes

flatnotes

Databasevrije app voor notities met Markdown, wikilinks en full-text zoeken.

Implementeren
Fleet

Fleet

Open-source platform voor apparaatbeheer en endpointbeveiliging, aangedreven door osquery

Implementeren
FlexGet

FlexGet

YAML-gestuurde automatiseringstool voor het downloaden van media van RSS, torrents en Usenet

Implementeren
Flipt

Flipt

Zelf-gehost feature flag-beheerplatform met Git-integratie

Implementeren
Flowise

Flowise

Open-source low-code tool voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agenten

Implementeren
Focalboard

Focalboard

Open source projectmanagementtool met Kanbanborden, tabellen en kalenderweergaven

Implementeren
Forgejo

Forgejo

Zelf-gehoste lichtgewicht Git-service met webinterface en samenwerkingsfuncties

Implementeren
Form.io

Form.io

Open-source formulierbouwer en databeheerplatform met REST API

Implementeren
Formbricks

Formbricks

Open-source enquêteplatform voor in-app, link, website en e-mailfeedback

Implementeren
FossFLOW

FossFLOW

Browsergebaseerde isometrische diagramtool voor infrastructuurvisualisatie

Implementeren
Foundry VTT

Foundry VTT

Zelf gehost virtueel tafelblad voor online RPG-campagnes met kaarten en dobbelstenen

Implementeren
FreeCAD

FreeCAD

Browsergebaseerde parametrische 3D CAD-modelleur voor engineering en ontwerp

Implementeren
FreeScout

FreeScout

Lichtgewicht open-source helpdesk en gedeeld postvak IN-systeem

Implementeren
FreshRSS

FreshRSS

Zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren en lezen van jouw feeds

Implementeren
Gatus

Gatus

Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met multi-protocol uptime-monitoring en waarschuwingen

Implementeren
Gerrit

Gerrit

Webgebaseerd codebeoordelingssysteem van enterprise-kwaliteit, gebouwd op Git

Implementeren
Ghost

Ghost

Ghost is een krachtig platform voor professionele publicatie

Implementeren
Ghostfolio

Ghostfolio

Open source vermogensbeheersoftware voor het bijhouden van beleggingsportefeuilles

Implementeren
GIMP

GIMP

In de browser toegankelijke professionele afbeeldingseditor en grafisch ontwerptool

Implementeren
Gitea

Gitea

Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform

Implementeren
GitIngest

GitIngest

Zet Git-repositories om in LLM-vriendelijke tekst voor AI-codeanalyse

Implementeren
GitLab

GitLab

GitLab is een compleet DevOps-platform voor Git-repositorybeheer en CI/CD

Implementeren
Glance

Glance

Zelfgehost dashboard dat al je feeds op één plek samenbrengt

Implementeren
Glances

Glances

Glances is een platformonafhankelijke systeemmonitoringtool met webinterface

Implementeren
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-compatibel platform voor foutregistratie en prestatiemonitoring

Implementeren
GLPI

GLPI

Open-source IT-activabeheer en helpdesksoftware voor IT-activiteiten

Implementeren
GoatCounter

GoatCounter

Privacy-gerichte webanalyse zonder cookies of het volgen van persoonlijke gegevens

Implementeren
GoCD

GoCD

Continuous delivery-server met waardestroomanalyse en pijplijnmodellering

Implementeren
Gogs

Gogs

Gogs is een zelf-gehoste Git-dienst voor pijnloos projectbeheer

Implementeren
Gokapi

Gokapi

Zelfgehoste server voor het delen van bestanden met verlopende links en S3-ondersteuning

Implementeren
Gonic

Gonic

Lichtgewicht zelf-gehoste Subsonic muziekstreamingserver geschreven in Go

Implementeren
Gotenberg

Gotenberg

Door Docker aangedreven stateless API voor naadloze PDF-conversie en -generatie

Implementeren
Gotify

Gotify

Zelf-gehoste pushmeldingenserver met een eenvoudige REST API

Implementeren
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API en webinterface voor multi-apparaat berichtenautomatisering

Implementeren
Grafana

Grafana

Open-source observatieplatform voor het visualiseren en monitoren van metrics

Implementeren
Gramps Web

Gramps Web

Zelfgehost genealogieplatform voor het bouwen en delen van stambomen

Implementeren
Grav

Grav

Modern flat-file CMS dat geen database vereist, alleen bestanden en mappen

Implementeren
Grimmory

Grimmory

Zelf-gehost beheerprogramma voor boekenverzamelingen met ingebouwde lezer en apparaatsynchronisatie

Implementeren
Grimoire

Grimoire

Zelf gehoste bladwijzermanager met automatische metadata-extractie en full-text zoeken

Implementeren
Grist

Grist

Open-source spreadsheet-database hybride voor het bouwen van data-applicaties

Implementeren
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Implementeren
GrowthBook

GrowthBook

Open source platform voor feature flagging en A/B-testen

Implementeren
Habitica

Habitica

Gegamificeerde takenmanager die productiviteit verandert in een RPG-avontuur

Implementeren
Halo

Halo

Modern open-source CMS met plugin-marktplaats en blokgebaseerde editor

Implementeren
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Implementeren
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL-engine met directe API's over elke database

Implementeren
Headscale

Headscale

Zelf-gehoste Tailscale-compatibele controleserver voor WireGuard mesh-netwerken

Implementeren
Healthchecks

Healthchecks

Open-source monitoring van cron-taken en achtergrondtaken met directe waarschuwingen

Implementeren
HedgeDoc

HedgeDoc

Real-time collaboratieve markdown editor voor teamdocumentatie

Implementeren
Heimdall

Heimdall

Applicatie dashboard waarmee je al je webservices overzichtelijk kunt beheren en snel kunt openen

Implementeren
Hermes Agent

Hermes Agent

Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en multi-platform berichtenuitwisseling

Implementeren
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Zelf gehoste Hermes AI-agent en webchat-UI gebundeld in één Docker-implementatie

Implementeren
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-source web-UI commandocentrum voor de Hermes AI-agent

Implementeren
HeyForm

HeyForm

Open-source conversatieformulierbouwer met voorwaardelijke logica en analyses

Implementeren
Hi.Events

Hi.Events

Open source zelf-gehost platform voor evenementenbeheer en ticketing

Implementeren
Homarr

Homarr

Modern zelfgehost dashboard om al uw diensten te organiseren en te monitoren

Implementeren
Home Assistant

Home Assistant

Open-source platform voor woningautomatisering voor het bedienen van slimme apparaten

Implementeren
Homebox

Homebox

Inventaris- en organisatiesysteem gebouwd voor thuisgebruikers

Implementeren
Homebridge

Homebridge

HomeKit-bridge voor niet-Apple smarthome-apparaten via plugins

Implementeren
Homepage

Homepage

Modern, aanpasbaar applicatiedashboard met Docker-integratie

Implementeren
Homer

Homer

Eenvoudig zelf-gehost statisch dashboard voor het organiseren van al je serverdiensten

Implementeren
Hoop

Hoop

Infrastructuurtoegangspoort met automatische datamasking en audit trails

Implementeren
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Implementeren
HortusFox

HortusFox

Zelfgehost platform voor het overzichtelijk verzorgen van je planten en het bijhouden van je tuin

Implementeren
Huginn

Huginn

Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van monitoring agenten

Implementeren
Hugo

Hugo

Bliksemsnelle statische sitegenerator gebouwd met Go

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HumHub

HumHub

Open source zakelijk sociaal netwerk en intranetplatform voor teams

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imgproxy

imgproxy

Snelle on-the-fly afbeeldingsverwerkingsserver voor formaatwijziging, bijsnijden en formaatconversie

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Immich

Immich

Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer

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Infisical

Infisical

Open-source geheimenbeheerder voor het synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-sleutels tussen teams en infrastructuur

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Geïntegreerd platform voor tijdreeksen met Flux-queries en een webinterface

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Inkscape

Inkscape

In de browser toegankelijke vectorgrafische editor voor illustraties en SVG-ontwerp

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InsForge

InsForge

Open-source backendplatform met authenticatie, database en opslag voor AI-agenten

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InvenTree

InvenTree

Open-source onderdelenbeheer en BOM-beheer voor engineeringteams

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Invidious

Invidious

Privacy-vriendelijke alternatieve front-end voor YouTube zonder advertenties of tracking

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Invio

Invio

Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teams

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-source facturatieplatform voor freelancers en kleine bedrijven

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open-source facturatieplatform met offertes, kosten en betaalportaal

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Isso

Isso

Lichtgewicht, zelf-gehost Disqus-alternatief voor blogs en statische websites

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open-source PSA-platform voor MSP's met IT-documentatie, ticketbeheer en facturatie

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iTop

iTop

Open source ITSM-platform en CMDB voor IT-service- en infrastructuurbeheer

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Jackett

Jackett

Torrent tracker proxy die query's voor Sonarr, Radarr en andere automatiseringstools vertaalt

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Jaeger

Jaeger

Jaeger is een open-source gedistribueerd tracingsysteem voor het monitoren van microservices

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Jellyfin

Jellyfin

Gratis en open-source mediaserver voor het organiseren en streamen van je mediabibliotheek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Beheertool voor mediaverzoeken voor Jellyfin, Emby en Plex, met goedkeuringsproces

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Jenkins

Jenkins

Jenkins is een open source automatiseringsserver voor CI/CD-pijplijnen

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Zelf-gehost videovergaderplatform met schermdeling en opname

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Jitsu

Jitsu

Open source klantgegevensplatform en event streaming pipeline voor engineers

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JobOps

JobOps

Zelf gehoste sollicitatiepijplijn die vacaturebanken doorzoekt en cv's op maat maakt

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Joomla

Joomla

Open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites en webapplicaties

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Joplin Server

Joplin Server

Zelf-gehoste synchronisatieserver voor de Joplin notitie-applicatie

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Jotty

Jotty

Lichtgewicht app voor notities en checklists met Markdown en Kanban-borden

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jsreport

jsreport

Zelfgehoste rapportserver voor PDF, Excel en DOCX vanuit HTML-sjablonen

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JumpServer

JumpServer

Gecentraliseerde gateway voor bevoorrechte toegang voor SSH-, RDP- en databasesessies

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interactieve webomgeving voor live code, data-analyse en visualisaties

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab is een webgebaseerde interactieve ontwikkelomgeving voor notebooks en code

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Juxtapose

Juxtapose

Zelf-gehoste notificatierouter die webhooks verbindt met berichtenplatforms

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Kan

Kan

Open-source Kanbanbord en projectmanagementtool, een Trello-alternatief

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Open-source projectmanagement met kanbanborden en GitHub-integratie

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Kapowarr

Kapowarr

Zelf-gehoste stripboekbeheerder voor geautomatiseerd downloaden en organiseren

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Karakeep

Karakeep

Karakeep is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging en zoekfunctie

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Kavita

Kavita

Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga en e-boeken

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Keila

Keila

Zelf gehost nieuwsbriefplatform met drag-and-drop-editor en SMTP-levering

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Kener

Kener

Open-source statuspagina en platform voor uptime monitoring met incidentbeheer

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Kestra

Kestra

Open-source platform voor workflow-orkestratie voor datapijplijnen en automatisering

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Keycloak

Keycloak

Open-source identiteits- en toegangsbeheer met SSO, OAuth2 en SAML

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Khoj

Khoj

Open-source AI-assistent om te chatten met je documenten en het web

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Kibana

Kibana

Open-source visualisatie-UI voor Elasticsearch met dashboards en zoekfunctionaliteit

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Kill Bill

Kill Bill

Open-source platform voor abonnementsfacturatie en -betalingen voor SaaS en marktplaatsen

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Kimai

Kimai

Zelfgehoste tijdregistratie voor freelancers, bureaus en teams

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KitchenOwl

KitchenOwl

Zelf gehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplanner

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Koillection

Koillection

Zelf-gehoste collectiebeheerder voor het catalogiseren van boeken, spellen, vinyl en meer

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Komari

Komari

Lichtgewicht zelf-gehost serverbewakingsdashboard met real-time statistieken

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Komga

Komga

Zelfgehoste mediaserver voor strips, manga, tijdschriften en e-boeken met ondersteuning voor OPDS en synchronisatie

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Kong

Kong

Cloud-native API-gateway is gebouwd voor hybride en multi-cloud omgevingen

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Kotaemon

Kotaemon

Open-source document Q&A-chatbot met ondersteuning voor meerdere LLM's en OCR

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Kroki

Kroki

Geünificeerde diagram-als-code API die 30+ diagramtypen rendert via HTTP

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Kutt

Kutt

Moderne zelfgehoste URL-verkorter met aangepaste domeinen, statistieken en REST API

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Label Studio

Label Studio

Open source datalabeling- en annotatieplatform voor machine learning-projecten

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Lago

Lago

Open-source platform voor verbruiksmeting en facturatie op basis van verbruik

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Langflow

Langflow

Langflow is een visuele AI-workflowbouwer voor het maken van LLM-applicaties

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Langfuse

Langfuse

Open-source LLM engineering platform voor observeerbaarheid en evaluatie

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LanguageTool

LanguageTool

Open source grammatica-, stijl- en spellingcontrole voor 25+ talen

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Zelf-gehoste automatisering voor downloads van e-boeken en audioboeken met auteursregistratie

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Leantime

Leantime

Open source projectmanagementsysteem ontworpen voor niet-projectmanagers

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Lemmy

Lemmy

Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform voor zelfgehoste forums

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LibreChat

LibreChat

LibreChat is een AI-chatinterface met RAG-ondersteuning voor gebruik van LLM's van meerdere providers

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LibreDesk

LibreDesk

Open-source helpdesk met omnichannel ticketing, live chat en SLA-beheer

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LibrePhotos

LibrePhotos

Zelf-gehost fotobeheer met gezichtsherkenning en AI-gestuurde zoekfunctie

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LibreSpeed

LibreSpeed

Zelf gehoste HTML5 internetsnelheidstestserver met ingebouwde resultatendatabase

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LibreTranslate

LibreTranslate

Gratis en open-source machinevertaling API die volledig zelfgehost is

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Lidarr

Lidarr

Geautomatiseerde beheer- en organisatietool voor muziekcollecties via Usenet en torrents

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Lightdash

Lightdash

Open-source BI-platform gebouwd rond dbt voor data-exploratie en dashboards

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professioneel online enquêteplatform voor het maken en beheren van vragenlijsten

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Linkding

Linkding

Linkding is een minimale, snelle, zelf-gehoste bladwijzerbeheerder

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LinkStack

LinkStack

Zelfgehost Linktree-alternatief voor gepersonaliseerde link-in-bio pagina's

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder met volledige pagina-archivering

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Listmonk

Listmonk

Krachtige zelf-gehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerder

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM is een AI-gateway om meer dan 100 LLM's aan te roepen met behulp van het OpenAI-formaat.

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Livebook

Livebook

Open-source Elixir-notitieboeken voor data science, ML en real-time samenwerking

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LLDAP

LLDAP

Lichtgewicht authenticatieserver die een vereenvoudigde LDAP-backend biedt voor zelfgehoste applicaties

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LMS

LMS

Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Modern open-source AI-chatframework dat meerdere LLM-aanbieders ondersteunt

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Local Deep Research

Local Deep Research

Zelf-gehoste AI diepgaande onderzoeksassistent aangedreven door cloud LLM-aanbieders

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LocalAI

LocalAI

Zelf-gehoste OpenAI-compatibele API-server voor lokale AI-modelinferentie

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Locust

Locust

Op Python gebaseerde gedistribueerde belastingstesttool met een real-time web-UI

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Logseq

Logseq

Zelf-gehoste privacy-gerichte kennisbank en blokgebaseerde outliner

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Logto

Logto

Logto is een uitgebreid identiteits- en authenticatieplatform met OAuth- en OIDC-ondersteuning

Implementeren
LubeLogger

LubeLogger

Uitgebreid voertuigonderhouds- en brandstofbeheersysteem

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Lychee

Lychee

Zelf gehost platform voor fotobeheer met albumorganisatie, EXIF-weergave en gedetailleerde deelopties

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Mage AI

Mage AI

Mage AI is een datapijplijn-tool voor het bouwen en beheren van ETL-workflows

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Zelf gehoste e-mailarchivering met IMAP-synchronisatie, full-text zoeken en export

Implementeren
Mailpit

Mailpit

Open-source SMTP e-mail testtool met een browsergebaseerde inbox voor ontwikkelaars

Implementeren
Maloja

Maloja

Zelf gehoste muziekscrobble-database met persoonlijke luistergrafieken

Implementeren
Manticore Search

Manticore Search

Open-source zoekmachine met full-text en vector zoeken via MySQL-protocol

Implementeren
MariaDB

MariaDB

Open-source relationele databaseserver en directe vervanging voor MySQL

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Marimo

Marimo

Open-source reactief Python-notebook met SQL-ondersteuning en reproduceerbare uitvoering

Implementeren
Marreta

Marreta

Zelf gehoste artikelproxy voor schoon, advertentievrij lezen met intelligente caching

Implementeren
Mastodon

Mastodon

Zelf gehoste gefedereerde microblogging server gebaseerd op de ActivityPub-standaard

Implementeren
Mathesar

Mathesar

Webinterface in spreadsheetstijl voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databases

Implementeren
Matomo

Matomo

Toonaangevend open-source webanalyseplatform met volledig data-eigenaarschap en privacy

Implementeren
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open source Matrix homeserver voor gedecentraliseerde, versleutelde communicatie

Implementeren
Mattermost

Mattermost

Open-source samenwerkingsplatform voor teams met berichtenfunctie, bestandsdeling en integraties

Implementeren
Mautic

Mautic

Open source marketingautomatisering voor e-mailcampagnes, leadscoring en trajecten

Implementeren
MaxKB

MaxKB

MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van bedrijfsbrede AI-kennisbankagenten

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source documentbeheer met OCR, full-text zoeken en workflows

Implementeren
Maybe

Maybe

Open-source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer

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Mazanoke

Mazanoke

Browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisatie met formaatconversie en EXIF-verwijdering

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Mealie

Mealie

Mealie is een zelf-gehoste receptenmanager met maaltijdplanning en boodschappenlijstjes

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Medusa

Medusa

Automatische Videobibliotheekbeheerder voor tv-series met ondersteuning voor Plex en Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Bliksemsnelle zoekmachine voor moderne applicaties

Implementeren
Memgraph

Memgraph

In-memory graafdatabase voor real-time analyses op verbonden gegevens

Implementeren
Memos

Memos

Memos is een lichtgewicht, privacy-first notitie-applicatie

Implementeren
MeshCentral

MeshCentral

Zelfgehost platform voor monitoring en beheer op afstand van desktops, servers en IoT-apparaten

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Metabase

Metabase

Open source business intelligence platform voor datavisualisatie en analyses

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Via de browser toegankelijke MetaTrader 5 handelsterminal voor 24/7 forex- en CFD-handel

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MeTube

MeTube

MeTube is een webgebaseerde video-downloader voor YouTube en andere platformen

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MicroBin

MicroBin

Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin, bestandsdeler en URL-verkorter in Rust

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Milvus

Milvus

Open-source vector database gebouwd voor AI-applicaties en gelijkenis zoeken

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MindsDB

MindsDB

MindsDB is een AI-platform voor het bouwen van machine learning-modellen op basis van bedrijfsgegevens

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Mini QR

Mini QR

Zelf-gehoste QR-codegenerator met aangepaste stijlen en batch-export

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Miniflux

Miniflux

Minimalistische en eigenzinnige RSS-feedlezer met een strakke webinterface

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MiroFish

MiroFish

AI-voorspellingsengine aangedreven door multi-agent zwermintelligentiesimulatie

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MiroTalk

MiroTalk

Zelf-gehoste P2P-videoconferenties met een onbeperkt aantal kamers en schermdeling

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Mongo Express

Mongo Express

Webgebaseerde MongoDB beheer-UI voor het bekijken, bewerken en beheren van databases

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MongoDB 4

MongoDB 4

Documentgeoriënteerde NoSQL-database met JSON-achtige documentopslag

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Monica

Monica

Persoonlijk relatiebeheersysteem voor het documenteren van je leven

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Moodist

Moodist

Omgevingsgeluidsmixer met productiviteitstools voor diepe concentratie en ontspanning

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Moodle

Moodle

Open-source leerbeheersysteem vertrouwd door meer dan 489 miljoen gebruikers wereldwijd

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Morphic

Morphic

Open-source AI-zoekmachine met generatieve antwoorden en bronvermeldingen

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mStream

mStream

Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met native iOS- en Android-apps

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Mylar3

Mylar3

Zelf-gehoste geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekmanager

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MySQL

MySQL

Snelle, betrouwbare open-source relationele database voor web- en app-workloads

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n8n

n8n

Workflow-automatiseringsplatform met visuele knooppuntgebaseerde interface

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Nango

Nango

Open-source OAuth- en API-integratieplatform voor 300+ diensten

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NATS

NATS

Cloud-native berichtensysteem met pub/sub, request-reply en JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome is een zelfgehoste muziekserver met web- en mobiele streaming

Implementeren
Neko

Neko

Zelfgehoste virtuele browser voor collaboratief webbrowsen en streamen

Implementeren
Neo4j

Neo4j

De wereldwijd toonaangevende open-source graafdatabase voor verbonden data

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NetBird Client

NetBird Client

Veilige WireGuard-gebaseerde mesh VPN-client met SSO en fijnmazige toegangscontroles

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NetBox

NetBox

Open-source netwerkinfrastructuurmodellering voor IPAM, DCIM en documentatie

Implementeren
Netdata

Netdata

Realtime infrastructuurbewakingsagent met 800+ integraties

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New API

New API

Nieuwe API is een LLM-gateway en AI-activabeheersysteem voor meerdere providers

Implementeren
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud is een krachtig zelfgehost productiviteitsplatform

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Nexterm

Nexterm

Browsergebaseerd serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingen

Implementeren
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universele artefactenrepositorybeheerder voor Maven, npm, Docker en PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase is een uitbreidbaar no-code/low-code platform voor het bouwen van applicaties

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NocoDB

NocoDB

Open-source Airtable-alternatief dat databases omzet in slimme spreadsheets

Implementeren
Node-RED

Node-RED

Visuele low-code tool voor het koppelen van IoT-apparaten, API's en online diensten

Implementeren
NodeBB

NodeBB

NodeBB is een modern, real-time discussieplatform voor het bouwen van communityforums

Implementeren
Norish

Norish

Zelf-gehoste receptenbeheerder met social media-import en huishoudelijke synchronisatie

Implementeren
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Zelf-gehoste markdown kennisbank met grafiekweergave en AI-integratie

Implementeren
Notifuse

Notifuse

Zelf-gehost platform voor e-mailmarketing en transactionele e-mail

Implementeren
Novu

Novu

Open-source notificatie-infrastructuur voor e-mail-, sms- en pushlevering

Implementeren
ntfy

ntfy

Zelf-gehoste pushmeldingenserver voor het verzenden van waarschuwingen via eenvoudige HTTP-verzoeken

Implementeren
NZBGet

NZBGet

Efficiënte C++ Usenet binaire downloader met PAR2-reparatie en web-interface

Implementeren
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet metazoekaggregator die indexeerders verenigt achter één Newznab API

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October CMS

October CMS

Op Laravel gebaseerd PHP CMS voor het bouwen van flexibele websites en webapplicaties

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Odoo

Odoo

Open source ERP- en CRM-platform voor bedrijfsbeheer en e-commerce

Implementeren
Odysseus

Odysseus

Zelf-gehoste AI-werkruimte met chat, agents, diepgaand onderzoek en persistent geheugen

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OliveTin

OliveTin

Zelf-gehoste web-interface voor het veilig uitvoeren van vooraf gedefinieerde shell-commando's

Implementeren
Ollama

Ollama

Draai grote taalmodellen lokaal met een eenvoudige API voor AI-toepassingen

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Ombi

Ombi

Zelf-gehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin met automatische afhandeling

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OmniTools

OmniTools

OmniTools is een alles-in-één web-toolkit met meer dan 80 tools voor dagelijkse taken

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OneDev

OneDev

OneDev is een zelfgehoste Git-server met ingebouwde CI/CD en projectbeheer

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Deel zelfvernietigende geheimen via eenmalig te bekijken links

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Zelf-gehost online kantoorpakket met MS Office-compatibele gezamenlijke bewerking

Implementeren
Onyx

Onyx

Open-source AI-chat en bedrijfszoekplatform dat werkt met elke LLM

Implementeren
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open source platform voor het beheer van academische tijdschriften en open access publicatie

Implementeren
Open Notebook

Open Notebook

AI-native notitieboek-app voor het schrijven, onderzoeken en organiseren van kennis in één werkruimte

Implementeren
Open WebUI

Open WebUI

Zelf-gehoste AI-chatinterface die meerdere LLM-aanbieders ondersteunt met RAG-mogelijkheden

Implementeren
OpenBao

OpenBao

Open source geheimenbeheerder voor het opslaan en openen van gevoelige inloggegevens

Implementeren
OpenClaw

OpenClaw

Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)

Implementeren
OpenCloud

OpenCloud

Open source bestandssynchronisatie en samenwerking met ingebouwd identiteitsbeheer

Implementeren
OpenEMR

OpenEMR

Open source elektronische patiëntendossiers en praktijkbeheer voor klinieken

Implementeren
Opengist

Opengist

Zelf-gehoste pastebin aangedreven door Git, open-source alternatief voor GitHub Gist

Implementeren
OpenHands

OpenHands

Open-source autonome AI-agent voor software-engineeringtaken

Implementeren
OpenHuman

OpenHuman

Zelf gehoste persoonlijke AI-kern met geheugen, agents en 118+ app-integraties

Implementeren
OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native observeerbaarheidsplatform voor logs, metrics, traces en dashboards

Implementeren
OpenPanel

OpenPanel

Privacy-gerichte productanalyse met real-time dashboards en sessieherhaling

Implementeren
OpenProject

OpenProject

Open-source projectbeheer met Gantt-diagrammen, Agile-borden, tijdregistratie

Implementeren
OpenSearch

OpenSearch

Open-source zoek- en analyse-engine, community-fork van Elasticsearch

Implementeren
OpenSign

OpenSign

Gratis en open-source DocuSign-alternatief voor juridisch bindende documentondertekening

Implementeren
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Zelf gehoste HTML5 netwerksnelheidstest zonder Flash of Java

Implementeren
OpenViking

OpenViking

OpenViking is een open-source contextdatabase gebouwd voor AI-agenten

Implementeren
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Volledig uitgeruste VPN-server met webgebaseerd beheer en cliëntbeheer

Implementeren
OpnForm

OpnForm

Open-source formulierenbouwer met voorwaardelijke logica, insluitingen en antwoordbeheer

Implementeren
OrangeHRM

OrangeHRM

Open-source HR-platform voor personeels-, verlof- en wervingsbeheer

Implementeren
Outline

Outline

Outline is een moderne teamwiki en kennisbank met realtime samenwerking

Implementeren
Overleaf

Overleaf

Open-source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk en academisch schrijven

Implementeren
Overseerr

Overseerr

Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met goedkeuringsproces

Implementeren
Owncast

Owncast

Zelfgehoste server voor live streaming en chat met ondersteuning voor RTMP en Fediverse

Implementeren
ownCloud

ownCloud

Zelf-gehoste bestandssynchronisatie, delen en samenwerkingsplatform voor teams

Implementeren
OxiCloud

OxiCloud

Lichtgewicht, op Rust gebaseerde, zelf-gehoste cloudopslag met Nextcloud clientondersteuning

Implementeren
PairDrop

PairDrop

PairDrop is een webgebaseerde tool voor het delen van bestanden voor directe overdrachten tussen apparaten

Implementeren
Paisa

Paisa

Persoonlijke financiële tracker met dubbele boekhouding en het bijhouden van beleggingen

Implementeren
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard-tunnelclient voor veilige externe toegang via Pangolin

Implementeren
Paperclip

Paperclip

Paperclip is een AI/ML-orkestratieplatform voor autonome teams

Implementeren
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Documentbeheersysteem dat fysieke documenten omzet in doorzoekbare digitale archieven

Implementeren
Papermerge

Papermerge

Open-source documentbeheersysteem voor het scannen, OCR en organiseren van PDF's

Implementeren
Papra

Papra

Minimalistisch open-source platform voor documentbeheer en archivering

Implementeren
Parseable

Parseable

Open-source datalake voor observeerbaarheid van logs, metrieken en traces

Implementeren
Passbolt

Passbolt

Open source teamwachtwoordbeheerder met end-to-end OpenPGP-encryptie en delen

Implementeren
Password Pusher

Password Pusher

Zelf-gehost geheim delen met eenmalige, verlopende links voor wachtwoorden en bestanden

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Pastefy

Pastefy

Pastefy is een zelfgehoste pastebin voor het veilig delen van code-snippets.

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