Zelfgehoste code-manager voor twee-factor-authenticatie voor web en mobielImplementeren
AI API-routeringsproxy met tokenoptimalisatie voor meer dan 40 LLM-aanbiedersImplementeren
Ackee is een zelfgehoste Node.js-analysetool voor privacygerichte website-trackingImplementeren
Open-source no-code workflowautomatisering met 200+ app-integratiesImplementeren
Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgetteringImplementeren
Volledig functionele databasebeheerinterface die meer dan 11 databasesystemen ondersteuntImplementeren
Zelf gehoste reisvolger en reisplanner met interactieve kaartenImplementeren
Alles-in-één werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AIImplementeren
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryImplementeren
Open-source LLMOps-platform voor prompts, evaluatie en LLM-observeerbaarheidImplementeren
Persistent geheugen voor AI-codeeragenten met hybride BM25 vector- en graafzoekfunctieImplementeren
Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-serverImplementeren
Persoonlijk vliegdagboek met interactieve kaart, statistieken en ondersteuning voor meerdere gebruikersImplementeren
Open-source AI-agent voor contentmarketing voor publicatie en monetisatie op meerdere platformsImplementeren
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersImplementeren
Open source platform voor alertbeheer voor het consolideren van monitoring alertsImplementeren
Zelfgehoste kennisbank met uitgebreide Markdown en machtigingen per documentImplementeren
Zelfgehoste bestandslijst- en WebDAV-server met ondersteuning voor 30+ opslagbackendsImplementeren
Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sitesImplementeren
Ampache is een webgebaseerde audio-/videostreamingtoepassing en mediabeheerderImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehoste wiki met Git-ondersteunde pagina's en Markdown-bewerkingImplementeren
AnonUpload is een veilige, anonieme applicatie voor het delen van bestanden zonder databasevereistenImplementeren
Alles-in-één AI-applicatie voor RAG, agents en chatbots met elke LLM-providerImplementeren
Open-source Q&A-platform voor het delen van teamkennis en gemeenschapsopbouwImplementeren
Open-source platform voor DORA-statistieken en engineeringteam-analyseImplementeren
Clientloze webgebaseerde remote desktop-gateway voor RDP, VNC, SSH en TelnetImplementeren
Zakelijk open source zoekplatform gebouwd op Apache LuceneImplementeren
Apache Superset is een modern platform voor dataverkenning en -visualisatie voor BIImplementeren
AppFlowy is een AI-gestuurde open-source werkruimte en Notion-alternatiefImplementeren
Lichtgewicht REST API voor het verzenden van pushmeldingen naar 120+ dienstenImplementeren
Open-source low-code platform voor het bouwen van interne tools en applicatiesImplementeren
Privacy-gerichte SDK-analyse voor mobiele, desktop- en webappsImplementeren
Native multi-model database voor graafstructuren, documenten en sleutel-waarde gegevensImplementeren
Multi-model database voor grafiek-, document-, sleutel-waarde- en tijdreeksgegevensImplementeren
Zelf gehoste internetarchiveringsoplossing voor het bewaren van webpagina's en mediaImplementeren
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehost reactiesysteem met Go-backend en inbedbare JS-widgetImplementeren
AstrBot is een open-source multiplatform AI-chatbot frameworkImplementeren
Zelfgehoste server voor audioboeken en podcasts met ondersteuning voor meerdere gebruikersImplementeren
Open-source identiteitsprovider gericht op flexibiliteit en veelzijdigheidImplementeren
Open-source zelf-gehoste authenticatieserver met sociale login, MFA en RBACImplementeren
Open source zelfgehost Database-as-a-Service platform voor PostgreSQL-automatiseringImplementeren
Slimme downloadtool voor torrents en usenet met realtime monitoring via IRCImplementeren
Open source Zapier-alternatief voor het verbinden van apps en het automatiseren van workflowsImplementeren
Baby tracking-app die ouders helpt dagelijkse activiteiten en gezondheid te monitorenImplementeren
Web-interface voor restic-back-ups met planning, encryptie en herstel op bestandsniveauImplementeren
Zelf-gehoste CalDAV- en CardDAV-server voor agenda's en contactenImplementeren
Zelfgehoste cocktailreceptenmanager en voorraadbeheerder voor thuisbarsImplementeren
Open-source no-code database en Airtable-alternatief voor teamsImplementeren
Geautomatiseerd ondertitelbeheer en downloadpartner voor Sonarr en RadarrImplementeren
Minimalistische zelfgehoste gewoonte-tracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksenImplementeren
Privacy-vriendelijke, browsergebaseerde PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en bewerken van PDF'sImplementeren
Lichtgewicht serverbewakingsplatform met Docker-statistieken en waarschuwingenImplementeren
Lichtgewicht monitoringagent voor Beszel-servermonitoringsysteemImplementeren
Lichtgewicht zelfgehoste cloudopslag met bestandssynchronisatie en CalDAV/CardDAV-ondersteuningImplementeren
Zelfgehost financieel boekhoudplatform met intelligente rapportage en ondersteuning voor meerdere valuta'sImplementeren
Zelf-gehoste muziekstreamingserver met webspeler en mobiele appsImplementeren
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteImplementeren
AI-aangedreven platform voor notities en microblogging met Markdown-ondersteuning en taakbeheerImplementeren
Persoonlijke Dataserve voor het gedecentraliseerde sociale netwerk BlueskyImplementeren
Zelf-gehoste AI-codeerassistent voor het genereren van full-stack apps in de browserImplementeren
Beheerder van e-boek- en audioboekcollecties, een community-heropleving van ReadarrImplementeren
Gestructureerde zelfgehoste wiki voor teams met boeken, hoofdstukken, pagina's en zoekenImplementeren
Verander elk openbaar Telegram-kanaal in een SEO-vriendelijke microblog met RSSImplementeren
Headless Chrome-browser als dienst voor webscraping en automatiseringImplementeren
App voor het budgetteren van persoonlijke financiën, het bijhouden van uitgaven en financiële planningImplementeren
Low-code platform voor het bouwen van zakelijke apps en workflows in enkele minutenImplementeren
Zelfgehost foutopsporingsplatform voor applicatiebewakingImplementeren
Zelf-gehost CI/CD-framework voor geautomatiseerde builds en deploymentsImplementeren
Open source databaseschema-wijzigingsbeheer en DevOps-platformImplementeren
Open source low-code platform voor API-integratie en workflowautomatiseringImplementeren
Zelf-gehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering en zoekfunctieImplementeren
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsImplementeren
Calibre-Web is een webapplicatie voor het doorbladeren, lezen en beheren van jouw e-book bibliotheekImplementeren
Privacy voorop proof-of-work CAPTCHA-alternatief zonder trackingImplementeren
Open source IAM-platform met ondersteuning voor SSO, OAuth 2.0, OIDC en SAMLImplementeren
Open-source platform voor podcast hosting met analytics en sociale functiesImplementeren
Centrifugo is een schaalbare real-time berichtenserver voor het bouwen van live applicatiesImplementeren
Websitewijzigingsdetectie- en monitoringtool met visuele selectie en meldingenImplementeren
Open source database diagrameditor met AI DDL-export en schemavisualisatieImplementeren
Privacygerichte ChatGPT webinterface met lokale gegevensopslag en gespreksbeheerImplementeren
Full-stack uptime en infrastructuurmonitoring met openbare statuspagina'sImplementeren
Open source applicatie voor serverbewaking en uptime-trackingImplementeren
Infrastructuur- en applicatiemonitoring met automatische detectie en waarschuwingenImplementeren
Zelf gehoste bestandsopslag voor het uploaden en delen van bestanden met deelbare linksImplementeren
Open-source platform voor de onboarding van medewerkers met Slack-bot en workflowautomatiseringImplementeren
Open-source embedding database voor AI-applicaties en semantisch zoekenImplementeren
WordPress-fork zonder Gutenberg-blokeditor, gericht op stabiliteitImplementeren
Kolomgeoriënteerde OLAP-database voor realtime analyses met een querylatentie van millisecondenImplementeren
Webtool voor databasebeheer en uitgebreide gegevensadministratieImplementeren
Cloudflare Tunnel-daemon voor veilige externe toegang zonder poorten te openenImplementeren
Zelf-gehost cloudopslagplatform met mogelijkheden voor bestandsbeheer en delenImplementeren
Lichtgewicht headless CMS-platform voor contentbeheer en API'sImplementeren
VS Code draait in de browser voor ontwikkeling op afstand vanaf elk apparaatImplementeren
Open-sourceplatform voor het inrichten van zelf-gehoste cloud ontwikkelomgevingenImplementeren
Realtime collaboratieve markdown-editor voor documentatie en notitiesImplementeren
Zelf-gehoste browsergebaseerde kantoorsuite voor gezamenlijke documentbewerkingImplementeren
Zelf-gehoste, op Google Reader geïnspireerde RSS-lezer met sneltoetsen en mobiele appsImplementeren
Zelf-gehoste online bestandsconverter die meer dan 1000 formaten ondersteuntImplementeren
Open-source reactief databaseplatform voor moderne applicatieontwikkelingImplementeren
Lichtgewicht PHP OPDS- en HTML-server die een Calibre e-boekbibliotheek ontsluit voor mobiele lezers en browsersImplementeren
Zelf-gehost dashboard voor het beheren van servers, uptime en netwerkinfrastructuurImplementeren
Privacy-voorop productanalyse voor mobiele, web- en desktopapplicatiesImplementeren
Open-source webcrawler voor AI-toepassingen met LLM-klare uitvoerImplementeren
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceImplementeren
OSINT-platform dat 27 real-time wereldwijde gegevensbronnen samenvoegt in een uniform dashboardImplementeren
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteImplementeren
End-to-end versleuteld samenwerkingsgericht kantoorpakket met zero-knowledge opslagImplementeren
Webtool voor encryptie, codering, compressie en data-analysebewerkingenImplementeren
DAG-gebaseerde workflowplanner met web-interface voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnenImplementeren
Zelfgehoste fotobeheerder met gezichtsherkenning en objectdetectieImplementeren
Minimalistisch serverdashboard met real-time CPU-, RAM-, opslag- en netwerkstatistiekenImplementeren
Een zelf-hostbaar persoonlijk dashboard met widgets, thema's en statuscontroleImplementeren
Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie en topic-gebaseerde threadsImplementeren
Databasus is een databaseback-uptool voor PostgreSQL, MySQL en MongoDBImplementeren
AI-gestuurde SQL-chatinterface voor het verkennen en visualiseren van elke databaseImplementeren
Zelfgehoste locatiegeschiedenis-tracker met heatmaps en reisstatistiekenImplementeren
DB Browser for SQLite is een visuele tool waarmee je SQLite-databasebestanden maakt, ontwerpt en bewerkt.Implementeren
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportImplementeren
Open-source platform voor het bouwen van LLM-applicaties met RAG, agents en workflowsImplementeren
Headless CMS dat databases omhult met dynamische API en admin-appImplementeren
Open-source platform voor klantbetrokkenheid voor geautomatiseerde communicatie via meerdere kanalenImplementeren
Docker Image Update Notifier om meldingen te ontvangen wanneer images worden bijgewerktImplementeren
Open-source expertsysteem voor geleide interviews en geautomatiseerde documentgeneratieImplementeren
Privé Docker-registry voor het opslaan en distribueren van container-imagesImplementeren
Dockge is een stijlvolle, gebruiksvriendelijke en reactieve zelf-gehoste Docker Compose stack managerImplementeren
Samenwerkend wiki- en documentatieplatform met realtime bewerkingImplementeren
Zelf gehoste documentorganizer met OCR, NLP-extractie en full-text zoekenImplementeren
Open-source platform voor het ondertekenen van documenten met digitale handtekeningenImplementeren
Open-source platform voor documentondertekening met e-handtekeningmogelijkhedenImplementeren
Open-source no-code platform voor het in enkele minuten bouwen van AI-stemagentenImplementeren
Lichtgewicht op bestanden gebaseerd wikiplatform voor documentatie en kennisbankenImplementeren
Open-source ERP/CRM platform voor het beheren van bedrijfsactiviteitenImplementeren
Geïntegreerd platform voor het beheren en monitoren van domeinnaamportfolio'sImplementeren
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesImplementeren
Download Spotify-muziek van YouTube met albumhoezen, songteksten en metadataImplementeren
Lichtgewicht web-UI voor het bekijken van Docker-containerlogs in realtimeImplementeren
Krachtige, Redis-compatibele in-memory gegevensopslag voor moderne hardwareImplementeren
Gratis open-source diagrammentool voor stroomschema's, UML en netwerkdiagrammenImplementeren
Webgebaseerde editor voor databasediagrammen met SQL-export en -importImplementeren
Gratis zelf-gehoste Drizzle Studio op steroïden voor databasebeheerImplementeren
Open-source CMS voor het bouwen en beheren van dynamische websitesImplementeren
Gratis dynamische DNS-service voor het koppelen van IP-adressen aan domeinenImplementeren
DumbDo is een belachelijk eenvoudige, zelf-gehoste to-dolijst die gewoon werktImplementeren
Versleutelde back-upoplossing met ondersteuning voor cloudopslag en externe serversImplementeren
Gratis afsprakenplanningssysteem voor bedrijven en professionalsImplementeren
Lichtgewicht MQTT-broker voor IoT- en berichtentoepassingenImplementeren
Volgende generatie graaf-relationele database gebouwd op PostgreSQLImplementeren
Gedistribueerde zoek- en analyse-engine gebouwd op Apache LuceneImplementeren
Veilige Matrix-client met end-to-end encryptie en cross-platform messagingImplementeren
Zelf-gehoste e-mail API-proxy die IMAP en SMTP verbindt met REST-eindpuntenImplementeren
Personal media server with automatic streaming and device conversionImplementeren
Statistieken- en analysetool voor Emby- en Jellyfin-mediaserversImplementeren
Minimalistische webapplicatie voor het verzenden van privé en veilig versleutelde notitiesImplementeren
Zelf-gehoste IPTV-server die livekanalen aanmaakt vanuit je mediabibliotheekImplementeren
Zelf gehost platform voor bestandsuitwisseling met wachtwoordbeveiliging en vervalcontrolesImplementeren
Systeem voor het aansturen van ESP8266/ESP32 microcontrollers met YAMLImplementeren
Gratis open-source CRM voor het beheren van contacten, deals en klantrelatiesImplementeren
Realtime gezamenlijke documenteditor met live bewerken en versiegeschiedenisImplementeren
Modern open-source e-commerceplatform op Node.js, React, GraphQL en PostgreSQLImplementeren
Open-source WhatsApp API voor chatbots, automatisering en berichtenintegratiesImplementeren
Krachtige WhatsApp API-gateway geschreven in Go voor berichtenautomatiseringImplementeren
Virtueel whiteboard voor het schetsen van handgetekende diagrammen en gezamenlijke brainstormsessiesImplementeren
Applicatie voor het bijhouden van persoonlijke en gezinsuitgavenImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehoste persoonlijke uitgaven tracker met dashboard en CSV-importImplementeren
Zet ListenBrainz-aanbevelingen om in afspeellijsten in je muziekbibliotheekImplementeren
Lichtgewicht persoonlijke financiële tracker met mobiele PWA en bonnetjes scannenImplementeren
Open source platform voor kwetsbaarheidsbeheer voor beveiligingsteamsImplementeren
Zelf-gehoste persoonlijke en familie elektronische medische dossierbeheerderImplementeren
Open-source feedbackplatform voor het verzamelen en beheren van gebruikersfeedbackImplementeren
Webgebaseerde bestandsbeheerder voor het bladeren door, uploaden en beheren van bestanden op uw serverImplementeren
Gedecentraliseerde peer-to-peer bestandsdeling via IPFS-technologieImplementeren
Geautomatiseerde mediabestandsverwerker die bestandsgroottes tot 90% verkleintImplementeren
Zelfgehoste bestandsbeheerder voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen en zonder databaseImplementeren
Zelf-gehoste bestandsbeheerder voor FTP, SFTP, S3, WebDAV en 20+ opslag-backendsImplementeren
Eenvoudige WireGuard VPN-server met webbeheerinterfaceImplementeren
Professionele zelfgehoste persoonlijke financiën en budgetbeheerImplementeren
Zelf gehoste Firefox-browser toegankelijk via webinterfaceImplementeren
Open source feature flag en remote config service met A/B-testenImplementeren
Zelfgehoste startpagina en applicatiedashboard voor jouw homelabImplementeren
Proxyserver om Cloudflare-beveiliging voor webscraping te omzeilenImplementeren
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesImplementeren
Databasevrije app voor notities met Markdown, wikilinks en full-text zoeken.Implementeren
Open-source platform voor apparaatbeheer en endpointbeveiliging, aangedreven door osqueryImplementeren
YAML-gestuurde automatiseringstool voor het downloaden van media van RSS, torrents en UsenetImplementeren
Zelf-gehost feature flag-beheerplatform met Git-integratieImplementeren
Open-source low-code tool voor het bouwen van LLM-orkestratieflows en AI-agentenImplementeren
Open source projectmanagementtool met Kanbanborden, tabellen en kalenderweergavenImplementeren
Zelf-gehoste lichtgewicht Git-service met webinterface en samenwerkingsfunctiesImplementeren
Open-source formulierbouwer en databeheerplatform met REST APIImplementeren
Open-source enquêteplatform voor in-app, link, website en e-mailfeedbackImplementeren
Browsergebaseerde isometrische diagramtool voor infrastructuurvisualisatieImplementeren
Zelf gehost virtueel tafelblad voor online RPG-campagnes met kaarten en dobbelstenenImplementeren
Browsergebaseerde parametrische 3D CAD-modelleur voor engineering en ontwerpImplementeren
Lichtgewicht open-source helpdesk en gedeeld postvak IN-systeemImplementeren
Zelfgehoste RSS-feed aggregator voor het beheren en lezen van jouw feedsImplementeren
Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met multi-protocol uptime-monitoring en waarschuwingenImplementeren
Webgebaseerd codebeoordelingssysteem van enterprise-kwaliteit, gebouwd op GitImplementeren
Ghost is een krachtig platform voor professionele publicatieImplementeren
Open source vermogensbeheersoftware voor het bijhouden van beleggingsportefeuillesImplementeren
In de browser toegankelijke professionele afbeeldingseditor en grafisch ontwerptoolImplementeren
Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatformImplementeren
Zet Git-repositories om in LLM-vriendelijke tekst voor AI-codeanalyseImplementeren
GitLab is een compleet DevOps-platform voor Git-repositorybeheer en CI/CDImplementeren
Zelfgehost dashboard dat al je feeds op één plek samenbrengtImplementeren
Glances is een platformonafhankelijke systeemmonitoringtool met webinterfaceImplementeren
Sentry-compatibel platform voor foutregistratie en prestatiemonitoringImplementeren
Open-source IT-activabeheer en helpdesksoftware voor IT-activiteitenImplementeren
Privacy-gerichte webanalyse zonder cookies of het volgen van persoonlijke gegevensImplementeren
Continuous delivery-server met waardestroomanalyse en pijplijnmodelleringImplementeren
Gogs is een zelf-gehoste Git-dienst voor pijnloos projectbeheerImplementeren
Zelfgehoste server voor het delen van bestanden met verlopende links en S3-ondersteuningImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehoste Subsonic muziekstreamingserver geschreven in GoImplementeren
Door Docker aangedreven stateless API voor naadloze PDF-conversie en -generatieImplementeren
Zelf-gehoste pushmeldingenserver met een eenvoudige REST APIImplementeren
WhatsApp REST API en webinterface voor multi-apparaat berichtenautomatiseringImplementeren
Open-source observatieplatform voor het visualiseren en monitoren van metricsImplementeren
Zelfgehost genealogieplatform voor het bouwen en delen van stambomenImplementeren
Modern flat-file CMS dat geen database vereist, alleen bestanden en mappenImplementeren
Zelf-gehost beheerprogramma voor boekenverzamelingen met ingebouwde lezer en apparaatsynchronisatieImplementeren
Zelf gehoste bladwijzermanager met automatische metadata-extractie en full-text zoekenImplementeren
Open-source spreadsheet-database hybride voor het bouwen van data-applicatiesImplementeren
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryImplementeren
Open source platform voor feature flagging en A/B-testenImplementeren
Gegamificeerde takenmanager die productiviteit verandert in een RPG-avontuurImplementeren
Modern open-source CMS met plugin-marktplaats en blokgebaseerde editorImplementeren
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsImplementeren
Open-source GraphQL-engine met directe API's over elke databaseImplementeren
Zelf-gehoste Tailscale-compatibele controleserver voor WireGuard mesh-netwerkenImplementeren
Open-source monitoring van cron-taken en achtergrondtaken met directe waarschuwingenImplementeren
Real-time collaboratieve markdown editor voor teamdocumentatieImplementeren
Applicatie dashboard waarmee je al je webservices overzichtelijk kunt beheren en snel kunt openenImplementeren
Zelfverbeterende AI-agent met ingebouwde leerlus en multi-platform berichtenuitwisselingImplementeren
Zelf gehoste Hermes AI-agent en webchat-UI gebundeld in één Docker-implementatieImplementeren
Open-source web-UI commandocentrum voor de Hermes AI-agentImplementeren
Open-source conversatieformulierbouwer met voorwaardelijke logica en analysesImplementeren
Open source zelf-gehost platform voor evenementenbeheer en ticketingImplementeren
Modern zelfgehost dashboard om al uw diensten te organiseren en te monitorenImplementeren
Open-source platform voor woningautomatisering voor het bedienen van slimme apparatenImplementeren
Inventaris- en organisatiesysteem gebouwd voor thuisgebruikersImplementeren
HomeKit-bridge voor niet-Apple smarthome-apparaten via pluginsImplementeren
Modern, aanpasbaar applicatiedashboard met Docker-integratieImplementeren
Eenvoudig zelf-gehost statisch dashboard voor het organiseren van al je serverdienstenImplementeren
Infrastructuurtoegangspoort met automatische datamasking en audit trailsImplementeren
Open-source API development and testing platform for developers and teamsImplementeren
Zelfgehost platform voor het overzichtelijk verzorgen van je planten en het bijhouden van je tuinImplementeren
Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van monitoring agentenImplementeren
Bliksemsnelle statische sitegenerator gebouwd met GoImplementeren
Open source zakelijk sociaal netwerk en intranetplatform voor teamsImplementeren
Snelle on-the-fly afbeeldingsverwerkingsserver voor formaatwijziging, bijsnijden en formaatconversieImplementeren
Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheerImplementeren
Open-source geheimenbeheerder voor het synchroniseren van omgevingsvariabelen en API-sleutels tussen teams en infrastructuurImplementeren
Geïntegreerd platform voor tijdreeksen met Flux-queries en een webinterfaceImplementeren
In de browser toegankelijke vectorgrafische editor voor illustraties en SVG-ontwerpImplementeren
Open-source backendplatform met authenticatie, database en opslag voor AI-agentenImplementeren
Open-source onderdelenbeheer en BOM-beheer voor engineeringteamsImplementeren
Privacy-vriendelijke alternatieve front-end voor YouTube zonder advertenties of trackingImplementeren
Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teamsImplementeren
Open-source facturatieplatform voor freelancers en kleine bedrijvenImplementeren
Open-source facturatieplatform met offertes, kosten en betaalportaalImplementeren
Lichtgewicht, zelf-gehost Disqus-alternatief voor blogs en statische websitesImplementeren
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsImplementeren
Open-source PSA-platform voor MSP's met IT-documentatie, ticketbeheer en facturatieImplementeren
Open source ITSM-platform en CMDB voor IT-service- en infrastructuurbeheerImplementeren
Torrent tracker proxy die query's voor Sonarr, Radarr en andere automatiseringstools vertaaltImplementeren
Jaeger is een open-source gedistribueerd tracingsysteem voor het monitoren van microservicesImplementeren
Gratis en open-source mediaserver voor het organiseren en streamen van je mediabibliotheekImplementeren
Beheertool voor mediaverzoeken voor Jellyfin, Emby en Plex, met goedkeuringsprocesImplementeren
Jenkins is een open source automatiseringsserver voor CI/CD-pijplijnenImplementeren
Zelf-gehost videovergaderplatform met schermdeling en opnameImplementeren
Open source klantgegevensplatform en event streaming pipeline voor engineersImplementeren
Zelf gehoste sollicitatiepijplijn die vacaturebanken doorzoekt en cv's op maat maaktImplementeren
Open-source CMS voor het bouwen van dynamische websites en webapplicatiesImplementeren
Zelf-gehoste synchronisatieserver voor de Joplin notitie-applicatieImplementeren
Lichtgewicht app voor notities en checklists met Markdown en Kanban-bordenImplementeren
Zelfgehoste rapportserver voor PDF, Excel en DOCX vanuit HTML-sjablonenImplementeren
Gecentraliseerde gateway voor bevoorrechte toegang voor SSH-, RDP- en databasesessiesImplementeren
Interactieve webomgeving voor live code, data-analyse en visualisatiesImplementeren
JupyterLab is een webgebaseerde interactieve ontwikkelomgeving voor notebooks en codeImplementeren
Zelf-gehoste notificatierouter die webhooks verbindt met berichtenplatformsImplementeren
Open-source Kanbanbord en projectmanagementtool, een Trello-alternatiefImplementeren
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareImplementeren
Open-source projectmanagement met kanbanborden en GitHub-integratieImplementeren
Zelf-gehoste stripboekbeheerder voor geautomatiseerd downloaden en organiserenImplementeren
Karakeep is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging en zoekfunctieImplementeren
Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga en e-boekenImplementeren
Zelf gehost nieuwsbriefplatform met drag-and-drop-editor en SMTP-leveringImplementeren
Open-source statuspagina en platform voor uptime monitoring met incidentbeheerImplementeren
Open-source platform voor workflow-orkestratie voor datapijplijnen en automatiseringImplementeren
Open-source identiteits- en toegangsbeheer met SSO, OAuth2 en SAMLImplementeren
Open-source AI-assistent om te chatten met je documenten en het webImplementeren
Open-source visualisatie-UI voor Elasticsearch met dashboards en zoekfunctionaliteitImplementeren
Open-source platform voor abonnementsfacturatie en -betalingen voor SaaS en marktplaatsenImplementeren
Zelfgehoste tijdregistratie voor freelancers, bureaus en teamsImplementeren
Zelf gehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplannerImplementeren
Zelf-gehoste collectiebeheerder voor het catalogiseren van boeken, spellen, vinyl en meerImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehost serverbewakingsdashboard met real-time statistiekenImplementeren
Zelfgehoste mediaserver voor strips, manga, tijdschriften en e-boeken met ondersteuning voor OPDS en synchronisatieImplementeren
Cloud-native API-gateway is gebouwd voor hybride en multi-cloud omgevingenImplementeren
Open-source document Q&A-chatbot met ondersteuning voor meerdere LLM's en OCRImplementeren
Geünificeerde diagram-als-code API die 30+ diagramtypen rendert via HTTPImplementeren
Moderne zelfgehoste URL-verkorter met aangepaste domeinen, statistieken en REST APIImplementeren
Open source datalabeling- en annotatieplatform voor machine learning-projectenImplementeren
Open-source platform voor verbruiksmeting en facturatie op basis van verbruikImplementeren
Langflow is een visuele AI-workflowbouwer voor het maken van LLM-applicatiesImplementeren
Open-source LLM engineering platform voor observeerbaarheid en evaluatieImplementeren
Open source grammatica-, stijl- en spellingcontrole voor 25+ talenImplementeren
Zelf-gehoste automatisering voor downloads van e-boeken en audioboeken met auteursregistratieImplementeren
Open source projectmanagementsysteem ontworpen voor niet-projectmanagersImplementeren
Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform voor zelfgehoste forumsImplementeren
LibreChat is een AI-chatinterface met RAG-ondersteuning voor gebruik van LLM's van meerdere providersImplementeren
Open-source helpdesk met omnichannel ticketing, live chat en SLA-beheerImplementeren
Zelf-gehost fotobeheer met gezichtsherkenning en AI-gestuurde zoekfunctieImplementeren
Zelf gehoste HTML5 internetsnelheidstestserver met ingebouwde resultatendatabaseImplementeren
Gratis en open-source machinevertaling API die volledig zelfgehost isImplementeren
Geautomatiseerde beheer- en organisatietool voor muziekcollecties via Usenet en torrentsImplementeren
Open-source BI-platform gebouwd rond dbt voor data-exploratie en dashboardsImplementeren
Professioneel online enquêteplatform voor het maken en beheren van vragenlijstenImplementeren
Linkding is een minimale, snelle, zelf-gehoste bladwijzerbeheerderImplementeren
Zelfgehost Linktree-alternatief voor gepersonaliseerde link-in-bio pagina'sImplementeren
Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder met volledige pagina-archiveringImplementeren
Krachtige zelf-gehoste nieuwsbrief- en mailinglijstbeheerderImplementeren
LiteLLM is een AI-gateway om meer dan 100 LLM's aan te roepen met behulp van het OpenAI-formaat.Implementeren
Open-source Elixir-notitieboeken voor data science, ML en real-time samenwerkingImplementeren
Lichtgewicht authenticatieserver die een vereenvoudigde LDAP-backend biedt voor zelfgehoste applicatiesImplementeren
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met Subsonic APIImplementeren
Modern open-source AI-chatframework dat meerdere LLM-aanbieders ondersteuntImplementeren
Zelf-gehoste AI diepgaande onderzoeksassistent aangedreven door cloud LLM-aanbiedersImplementeren
Zelf-gehoste OpenAI-compatibele API-server voor lokale AI-modelinferentieImplementeren
Op Python gebaseerde gedistribueerde belastingstesttool met een real-time web-UIImplementeren
Zelf-gehoste privacy-gerichte kennisbank en blokgebaseerde outlinerImplementeren
Logto is een uitgebreid identiteits- en authenticatieplatform met OAuth- en OIDC-ondersteuningImplementeren
Uitgebreid voertuigonderhouds- en brandstofbeheersysteemImplementeren
Zelf gehost platform voor fotobeheer met albumorganisatie, EXIF-weergave en gedetailleerde deeloptiesImplementeren
Mage AI is een datapijplijn-tool voor het bouwen en beheren van ETL-workflowsImplementeren
Zelf gehoste e-mailarchivering met IMAP-synchronisatie, full-text zoeken en exportImplementeren
Open-source SMTP e-mail testtool met een browsergebaseerde inbox voor ontwikkelaarsImplementeren
Zelf gehoste muziekscrobble-database met persoonlijke luistergrafiekenImplementeren
Open-source zoekmachine met full-text en vector zoeken via MySQL-protocolImplementeren
Open-source relationele databaseserver en directe vervanging voor MySQLImplementeren
Open-source reactief Python-notebook met SQL-ondersteuning en reproduceerbare uitvoeringImplementeren
Zelf gehoste artikelproxy voor schoon, advertentievrij lezen met intelligente cachingImplementeren
Zelf gehoste gefedereerde microblogging server gebaseerd op de ActivityPub-standaardImplementeren
Webinterface in spreadsheetstijl voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databasesImplementeren
Toonaangevend open-source webanalyseplatform met volledig data-eigenaarschap en privacyImplementeren
Open source Matrix homeserver voor gedecentraliseerde, versleutelde communicatieImplementeren
Open-source samenwerkingsplatform voor teams met berichtenfunctie, bestandsdeling en integratiesImplementeren
Open source marketingautomatisering voor e-mailcampagnes, leadscoring en trajectenImplementeren
MaxKB is een open-source platform voor het bouwen van bedrijfsbrede AI-kennisbankagentenImplementeren
Open-source documentbeheer met OCR, full-text zoeken en workflowsImplementeren
Open-source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheerImplementeren
Browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisatie met formaatconversie en EXIF-verwijderingImplementeren
Mealie is een zelf-gehoste receptenmanager met maaltijdplanning en boodschappenlijstjesImplementeren
Automatische Videobibliotheekbeheerder voor tv-series met ondersteuning voor Plex en JellyfinImplementeren
In-memory graafdatabase voor real-time analyses op verbonden gegevensImplementeren
Memos is een lichtgewicht, privacy-first notitie-applicatieImplementeren
Zelfgehost platform voor monitoring en beheer op afstand van desktops, servers en IoT-apparatenImplementeren
Open source business intelligence platform voor datavisualisatie en analysesImplementeren
Via de browser toegankelijke MetaTrader 5 handelsterminal voor 24/7 forex- en CFD-handelImplementeren
MeTube is een webgebaseerde video-downloader voor YouTube en andere platformenImplementeren
Lichtgewicht zelf-gehoste pastebin, bestandsdeler en URL-verkorter in RustImplementeren
Open-source vector database gebouwd voor AI-applicaties en gelijkenis zoekenImplementeren
MindsDB is een AI-platform voor het bouwen van machine learning-modellen op basis van bedrijfsgegevensImplementeren
Zelf-gehoste QR-codegenerator met aangepaste stijlen en batch-exportImplementeren
Minimalistische en eigenzinnige RSS-feedlezer met een strakke webinterfaceImplementeren
AI-voorspellingsengine aangedreven door multi-agent zwermintelligentiesimulatieImplementeren
Zelf-gehoste P2P-videoconferenties met een onbeperkt aantal kamers en schermdelingImplementeren
Webgebaseerde MongoDB beheer-UI voor het bekijken, bewerken en beheren van databasesImplementeren
Documentgeoriënteerde NoSQL-database met JSON-achtige documentopslagImplementeren
Persoonlijk relatiebeheersysteem voor het documenteren van je levenImplementeren
Omgevingsgeluidsmixer met productiviteitstools voor diepe concentratie en ontspanningImplementeren
Open-source leerbeheersysteem vertrouwd door meer dan 489 miljoen gebruikers wereldwijdImplementeren
Open-source AI-zoekmachine met generatieve antwoorden en bronvermeldingenImplementeren
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met native iOS- en Android-appsImplementeren
Zelf-gehoste geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekmanagerImplementeren
Snelle, betrouwbare open-source relationele database voor web- en app-workloadsImplementeren
Workflow-automatiseringsplatform met visuele knooppuntgebaseerde interfaceImplementeren
Open-source OAuth- en API-integratieplatform voor 300+ dienstenImplementeren
Cloud-native berichtensysteem met pub/sub, request-reply en JetStreamImplementeren
Navidrome is een zelfgehoste muziekserver met web- en mobiele streamingImplementeren
Zelfgehoste virtuele browser voor collaboratief webbrowsen en streamenImplementeren
De wereldwijd toonaangevende open-source graafdatabase voor verbonden dataImplementeren
Veilige WireGuard-gebaseerde mesh VPN-client met SSO en fijnmazige toegangscontrolesImplementeren
Open-source netwerkinfrastructuurmodellering voor IPAM, DCIM en documentatieImplementeren
Realtime infrastructuurbewakingsagent met 800+ integratiesImplementeren
Nieuwe API is een LLM-gateway en AI-activabeheersysteem voor meerdere providersImplementeren
Nextcloud is een krachtig zelfgehost productiviteitsplatformImplementeren
Browsergebaseerd serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingenImplementeren
Universele artefactenrepositorybeheerder voor Maven, npm, Docker en PyPIImplementeren
NocoBase is een uitbreidbaar no-code/low-code platform voor het bouwen van applicatiesImplementeren
Open-source Airtable-alternatief dat databases omzet in slimme spreadsheetsImplementeren
Visuele low-code tool voor het koppelen van IoT-apparaten, API's en online dienstenImplementeren
NodeBB is een modern, real-time discussieplatform voor het bouwen van communityforumsImplementeren
Zelf-gehoste receptenbeheerder met social media-import en huishoudelijke synchronisatieImplementeren
Zelf-gehoste markdown kennisbank met grafiekweergave en AI-integratieImplementeren
Zelf-gehost platform voor e-mailmarketing en transactionele e-mailImplementeren
Open-source notificatie-infrastructuur voor e-mail-, sms- en pushleveringImplementeren
Zelf-gehoste pushmeldingenserver voor het verzenden van waarschuwingen via eenvoudige HTTP-verzoekenImplementeren
Efficiënte C++ Usenet binaire downloader met PAR2-reparatie en web-interfaceImplementeren
Usenet metazoekaggregator die indexeerders verenigt achter één Newznab APIImplementeren
Op Laravel gebaseerd PHP CMS voor het bouwen van flexibele websites en webapplicatiesImplementeren
Open source ERP- en CRM-platform voor bedrijfsbeheer en e-commerceImplementeren
Zelf-gehoste AI-werkruimte met chat, agents, diepgaand onderzoek en persistent geheugenImplementeren
Zelf-gehoste web-interface voor het veilig uitvoeren van vooraf gedefinieerde shell-commando'sImplementeren
Draai grote taalmodellen lokaal met een eenvoudige API voor AI-toepassingenImplementeren
Zelf-gehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin met automatische afhandelingImplementeren
OmniTools is een alles-in-één web-toolkit met meer dan 80 tools voor dagelijkse takenImplementeren
OneDev is een zelfgehoste Git-server met ingebouwde CI/CD en projectbeheerImplementeren
Deel zelfvernietigende geheimen via eenmalig te bekijken linksImplementeren
Zelf-gehost online kantoorpakket met MS Office-compatibele gezamenlijke bewerkingImplementeren
Open-source AI-chat en bedrijfszoekplatform dat werkt met elke LLMImplementeren
Open source platform voor het beheer van academische tijdschriften en open access publicatieImplementeren
AI-native notitieboek-app voor het schrijven, onderzoeken en organiseren van kennis in één werkruimteImplementeren
Zelf-gehoste AI-chatinterface die meerdere LLM-aanbieders ondersteunt met RAG-mogelijkhedenImplementeren
Open source geheimenbeheerder voor het opslaan en openen van gevoelige inloggegevensImplementeren
Persoonlijke AI-assistent met ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen (voorheen Moltbot/Clawdbot)Implementeren
Open source bestandssynchronisatie en samenwerking met ingebouwd identiteitsbeheerImplementeren
Open source elektronische patiëntendossiers en praktijkbeheer voor kliniekenImplementeren
Zelf-gehoste pastebin aangedreven door Git, open-source alternatief voor GitHub GistImplementeren
Open-source autonome AI-agent voor software-engineeringtakenImplementeren
Zelf gehoste persoonlijke AI-kern met geheugen, agents en 118+ app-integratiesImplementeren
Cloud-native observeerbaarheidsplatform voor logs, metrics, traces en dashboardsImplementeren
Privacy-gerichte productanalyse met real-time dashboards en sessieherhalingImplementeren
Open-source projectbeheer met Gantt-diagrammen, Agile-borden, tijdregistratieImplementeren
Open-source zoek- en analyse-engine, community-fork van ElasticsearchImplementeren
Gratis en open-source DocuSign-alternatief voor juridisch bindende documentondertekeningImplementeren
Zelf gehoste HTML5 netwerksnelheidstest zonder Flash of JavaImplementeren
OpenViking is een open-source contextdatabase gebouwd voor AI-agentenImplementeren
Volledig uitgeruste VPN-server met webgebaseerd beheer en cliëntbeheerImplementeren
Open-source formulierenbouwer met voorwaardelijke logica, insluitingen en antwoordbeheerImplementeren
Open-source HR-platform voor personeels-, verlof- en wervingsbeheerImplementeren
Outline is een moderne teamwiki en kennisbank met realtime samenwerkingImplementeren
Open-source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk en academisch schrijvenImplementeren
Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met goedkeuringsprocesImplementeren
Zelfgehoste server voor live streaming en chat met ondersteuning voor RTMP en FediverseImplementeren
Zelf-gehoste bestandssynchronisatie, delen en samenwerkingsplatform voor teamsImplementeren
Lichtgewicht, op Rust gebaseerde, zelf-gehoste cloudopslag met Nextcloud clientondersteuningImplementeren
PairDrop is een webgebaseerde tool voor het delen van bestanden voor directe overdrachten tussen apparatenImplementeren
Persoonlijke financiële tracker met dubbele boekhouding en het bijhouden van beleggingenImplementeren
Userspace WireGuard-tunnelclient voor veilige externe toegang via PangolinImplementeren
Paperclip is een AI/ML-orkestratieplatform voor autonome teamsImplementeren
Documentbeheersysteem dat fysieke documenten omzet in doorzoekbare digitale archievenImplementeren
Open-source documentbeheersysteem voor het scannen, OCR en organiseren van PDF'sImplementeren
Minimalistisch open-source platform voor documentbeheer en archiveringImplementeren
Open-source datalake voor observeerbaarheid van logs, metrieken en tracesImplementeren
Open source teamwachtwoordbeheerder met end-to-end OpenPGP-encryptie en delenImplementeren
Zelf-gehost geheim delen met eenmalige, verlopende links voor wachtwoorden en bestandenImplementeren
Pastefy is een zelfgehoste pastebin voor het veilig delen van code-snippets.Implementeren