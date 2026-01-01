Kavita is een veelzijdige, zelfgehoste digitale bibliotheekbeheerder die CBZ, CBR, EPUB, PDF en alle belangrijke strip- en e-boekformaten ondersteunt. Het scant en catalogiseert automatisch je media, haalt metadata op en biedt speciale leesinterfaces die geoptimaliseerd zijn voor elk inhoudstype — inclusief stripverhalen met dubbele pagina's, manga-weergave van rechts naar links en Webtoon continu scrollen.

Kavita hosten op je eigen VPS maakt je hele collectie 24/7 beschikbaar vanaf elk apparaat, zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuis-hardware. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen stelt gezinnen in staat een bibliotheek te delen met leeftijdsgebonden toegangscontroles, terwijl OPDS-ondersteuning betekent dat elke compatibele lees-app verbinding kan maken met je server.