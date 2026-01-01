Installeer Kavita met één-klik installatie.
Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga, light novels en e-boeken met speciale leesfuncties en ondersteuning voor meerdere gebruikers.
Kies een VPS-abonnement voor Kavita
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kavita kunt bouwen
Kavita is een veelzijdige, zelfgehoste digitale bibliotheekbeheerder die CBZ, CBR, EPUB, PDF en alle belangrijke strip- en e-boekformaten ondersteunt. Het scant en catalogiseert automatisch je media, haalt metadata op en biedt speciale leesinterfaces die geoptimaliseerd zijn voor elk inhoudstype — inclusief stripverhalen met dubbele pagina's, manga-weergave van rechts naar links en Webtoon continu scrollen.
Kavita hosten op je eigen VPS maakt je hele collectie 24/7 beschikbaar vanaf elk apparaat, zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuis-hardware. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen stelt gezinnen in staat een bibliotheek te delen met leeftijdsgebonden toegangscontroles, terwijl OPDS-ondersteuning betekent dat elke compatibele lees-app verbinding kan maken met je server.
Key features van Kavita
Universele Formaatondersteuning
Lees CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- en EPUB-bestanden met automatische formaatdetectie en weergave geoptimaliseerd voor elk bestandstype.
Gespecialiseerde lezers
Speciale leesmodi voor strips, manga (van rechts naar links), e-boeken en Webtoon-scrollen passen zich automatisch aan elk inhoudstype aan.
Multi-User Bibliotheken
Maak onbeperkt gebruikersaccounts aan met beheerders-, bibliothecaris- en lezersrollen, plus leeftijdsbeperkingscontroles voor veilig browsen voor het hele gezin.
Slimme Metadata
Kavita+ maakt verbinding met Comic Vine, AniList en andere providers om uw bibliotheek automatisch te verrijken met covers, beschrijvingen en informatie over makers.
OPDS & Tachiyomi Ondersteuning
Toegang tot uw bibliotheek via elke OPDS-compatibele app of de Tachiyomi-extensie op Android, wat u flexibiliteit geeft in hoe u leest.
Waarom zou je Kavita op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.