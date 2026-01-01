Tot wel 69% korting voor AllTube

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Webgebaseerde interface voor het downloaden van video's van YouTube en meer dan 1000 andere platforms zonder commandoregeltools.

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5,49  € /mnd
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5,49  € /mnd
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16 TB bandbreedte
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64,99  €
21,99  € /mnd
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32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met AllTube kunt bouwen

AllTube Download is een zelf-gehoste webapplicatie die youtube-dl omzet in een intuïtieve browsergebaseerde interface, waardoor iedereen video's kan downloaden of streamen van meer dan duizend hostingplatforms zonder lokaal software te installeren. In tegenstelling tot browserextensies die breken bij platformupdates, draait AllTube centraal op uw server, zodat elk apparaat in uw netwerk het via elke browser kan gebruiken.

Door AllTube zelf te hosten, blijft uw downloadactiviteit privé, vermijdt u de gegevensregistratiepraktijken van downloadservices van derden en krijgt u volledige controle over ondersteunde formaten, kwaliteitsniveaus en siteconfiguratie. U kunt ook batchdownloads plannen en programmatisch toegang krijgen tot videometa-informatie via de ingebouwde JSON API.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van AllTube

1000+ Platform Ondersteuning

Download video's van YouTube, Vimeo en honderden andere hostingsites via dezelfde uniforme interface, zonder dat er per platform een installatie nodig is.

Formaatconversie

Converteer gedownloade video's naar het gewenste formaat en kwaliteitsniveau zonder dat u extra tools op uw apparaat hoeft te installeren.

In-browser streaming

Bekijk video's direct in de webinterface voordat u ze downloadt, zodat u de kwaliteit en inhoud kunt bevestigen voordat u opslagruimte in beslag neemt.

Verliesvrij remuxen

Wijzig containerformaten zonder opnieuw te coderen, waarbij de originele video- en audiokwaliteit behouden blijft en bestanden compatibel worden gemaakt met uw spelers.

JSON API Toegang

Haal gedetailleerde videometa-gegevens op en automatiseer downloads programmatisch, waardoor geplande archiveringsworkflows mogelijk worden zonder handmatige tussenkomst.

Waarom zou je AllTube op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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