AllTube Download is een zelf-gehoste webapplicatie die youtube-dl omzet in een intuïtieve browsergebaseerde interface, waardoor iedereen video's kan downloaden of streamen van meer dan duizend hostingplatforms zonder lokaal software te installeren. In tegenstelling tot browserextensies die breken bij platformupdates, draait AllTube centraal op uw server, zodat elk apparaat in uw netwerk het via elke browser kan gebruiken.

Door AllTube zelf te hosten, blijft uw downloadactiviteit privé, vermijdt u de gegevensregistratiepraktijken van downloadservices van derden en krijgt u volledige controle over ondersteunde formaten, kwaliteitsniveaus en siteconfiguratie. U kunt ook batchdownloads plannen en programmatisch toegang krijgen tot videometa-informatie via de ingebouwde JSON API.