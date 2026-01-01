Installeer AllTube met één klik.
Webgebaseerde interface voor het downloaden van video's van YouTube en meer dan 1000 andere platforms zonder commandoregeltools.
Kies een VPS-abonnement voor AllTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AllTube kunt bouwen
AllTube Download is een zelf-gehoste webapplicatie die youtube-dl omzet in een intuïtieve browsergebaseerde interface, waardoor iedereen video's kan downloaden of streamen van meer dan duizend hostingplatforms zonder lokaal software te installeren. In tegenstelling tot browserextensies die breken bij platformupdates, draait AllTube centraal op uw server, zodat elk apparaat in uw netwerk het via elke browser kan gebruiken.
Door AllTube zelf te hosten, blijft uw downloadactiviteit privé, vermijdt u de gegevensregistratiepraktijken van downloadservices van derden en krijgt u volledige controle over ondersteunde formaten, kwaliteitsniveaus en siteconfiguratie. U kunt ook batchdownloads plannen en programmatisch toegang krijgen tot videometa-informatie via de ingebouwde JSON API.
Key features van AllTube
1000+ Platform Ondersteuning
Download video's van YouTube, Vimeo en honderden andere hostingsites via dezelfde uniforme interface, zonder dat er per platform een installatie nodig is.
Formaatconversie
Converteer gedownloade video's naar het gewenste formaat en kwaliteitsniveau zonder dat u extra tools op uw apparaat hoeft te installeren.
In-browser streaming
Bekijk video's direct in de webinterface voordat u ze downloadt, zodat u de kwaliteit en inhoud kunt bevestigen voordat u opslagruimte in beslag neemt.
Verliesvrij remuxen
Wijzig containerformaten zonder opnieuw te coderen, waarbij de originele video- en audiokwaliteit behouden blijft en bestanden compatibel worden gemaakt met uw spelers.
JSON API Toegang
Haal gedetailleerde videometa-gegevens op en automatiseer downloads programmatisch, waardoor geplande archiveringsworkflows mogelijk worden zonder handmatige tussenkomst.
Waarom zou je AllTube op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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