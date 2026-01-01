Vroege release

Laat je bedrijf groeien met AI-agenten

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Onze AI-agents

AI-tools geven je een leeg chatvenster. Er wordt van je verwacht dat je zelf uitzoekt wat je moet vragen, hoe je het moet vragen en wat je vervolgens moet doen.

Onze agenten beschikken over ingebouwde vaardigheden. Elk van hen is een specialist die weet wat te doen en hoe te helpen. Een team van 7 AI-agenten dat je vanaf dag één helpt jouw bedrijf te laten groeien.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Drie stappen. Dat is alles.

01

Kies je uitdaging

Betere SEO nodig? Een contentplan? Juridische pagina's? Kies de agent die past.
02

Chat met je agent

Herschik elementen om de website te maken die je altijd al wilde.
03

Behaal echte resultaten

Strategieën, blogberichten, audits, e-mailcampagnes. Klaar om te kopiëren, plakken en te gebruiken.
Aan de slag

Gebouwd voor ondernemers, niet voor ingenieurs

Voor je Hostinger site gemaakt

Je agents zijn ontworpen om te werken met de tools die je al gebruikt: je website, je domein, je bedrijf.

Geen technische vaardigheden nodig

Als je een gesprek kunt voeren, kun je Agents gebruiken. Geen prompts om te onthouden, geen installatie vereist

Specialisten, geen generalisten

Elke agent is getraind voor één taak. Je krijgt hulp op expertniveau, geen algemene assistent die alles probeert te doen.

Je gegevens blijven van jou

Gesprekken zijn privé. We trainen niet op jouw gegevens en delen deze niet met derden.

Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten

Hostinger is de plek waar je alles vindt wat je nodig hebt, omdat het alle tools biedt die kunnen bijdragen aan het succes van je bedrijf.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Ik gebruik Hostinger nu al een tijdje en mijn ervaring is echt goed geweest. Het installatieproces was supereenvoudig, zelfs voor iemand die niet erg technisch is.

Dm Rawat

Dm Rawat

Handig, betrouwbaar en goed onderhouden, met een geweldig supportteam dat altijd klaarstaat om live te helpen. Zeker een aanrader.

Amir Benslama

Amir Benslama

Je AI-agententeam is klaar. Ben jij dat ook?

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Je AI-agententeam is klaar. Ben jij dat ook?

Veelgestelde vragen

Wat is Hostinger Agents?

Hostinger Agents is een AI-gestuurde app die je een team van gespecialiseerde agenten geeft — elk gebouwd voor een specifiek bedrijfsgebied zoals strategie, schrijven, SEO, marketing, juridisch, klantcommunicatie en verkoop. In plaats van één generieke chatbot, krijg je gerichte experts met wie je op elk moment kunt praten, in duidelijke taal. Geen technische vaardigheden vereist.

Voor wie zijn Hostinger Agents bedoeld?

Het is gebouwd voor solopreneurs, bijverdieners en eigenaren van kleine bedrijven die alles zelf regelen. Als je ooit hebt gewenst dat je een strateeg, schrijver, marketeer of juridisch adviseur tot je beschikking had — dat is precies wat Hostinger Agents je biedt.

Waarin verschilt het van ChatGPT?

In tegenstelling tot algemene AI-chatbots, is elke Hostinger Agent vooraf getraind met diepgaande expertise in een specifiek bedrijfsdomein. Je hoeft niet de perfecte prompt te maken — kies gewoon een agent en een vaardigheid, en deze leidt je van daaruit naar een nuttig resultaat.

Wat zijn vaardigheden en hoe werken ze?

Vaardigheden zijn vooraf gebouwde taaksjablonen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een vaardigheid en leidt de agent je door een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogpost, het uitvoeren van zoekwoordonderzoek of het genereren van een privacybeleid. Vaardigheden zijn sneller, gestructureerder en leveren betere resultaten op dan beginnen met een leeg gesprek.

Moet ik elke keer opnieuw beginnen als ik de app open?

Nee. Je kunt een bestaand gesprek voortzetten of een nieuw gesprek starten – de keuze is aan jou. In beide gevallen onthoudt je medewerker je zakelijke context, voorkeuren en eerdere beslissingen in alle gesprekken. Een nieuw gesprek is nooit een blanco pagina.

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