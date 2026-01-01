Onze AI-agents

AI-tools geven je een leeg chatvenster. Er wordt van je verwacht dat je zelf uitzoekt wat je moet vragen, hoe je het moet vragen en wat je vervolgens moet doen.

Onze agenten beschikken over ingebouwde vaardigheden. Elk van hen is een specialist die weet wat te doen en hoe te helpen. Een team van 7 AI-agenten dat je vanaf dag één helpt jouw bedrijf te laten groeien.