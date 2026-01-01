Installeer Paperclip met één klik installatie.
Open-source AI-orkestratieplatform voor het bouwen van autonome agentorganisaties met gedefinieerde rollen, doelhiërarchieën en budgetcontroles.
Kies een VPS-abonnement voor Paperclip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paperclip kunt bouwen
Paperclip is een zelf-gehost orkestratieplatform waarmee u autonome, AI-gestuurde organisaties kunt bouwen en beheren. In plaats van te jongleren met individuele chatbots, geeft Paperclip uw AI-agenten gedefinieerde rollen, rapportagelijnen en doelhiërarchieën, zodat ze samenwerken aan gedeelde bedrijfsdoelstellingen. U stelt maandelijkse budgetten per agent in, onderhoudt onveranderlijke audit trails van elke beslissing en behoudt te allen tijde de mogelijkheid tot overschrijving op bestuursniveau.
Door Paperclip op uw eigen VPS te draaien, blijven gevoelige bedrijfsgegevens, agentgeheugen en API-referenties volledig op uw infrastructuur. U gebruikt uw eigen API-sleutels voor Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor of elke aangepaste agentruntime — zonder tussenliggende opslag op modelkosten en zonder externe SaaS-abonnementen.
Key features van Paperclip
Hiërarchische Organigrammen
Definieer agentrollen, titels en rapportagelijnen die een echte bedrijfsstructuur weerspiegelen, waardoor gecoördineerde autonome operaties tussen afdelingen mogelijk worden.
Doelcascadesysteem
Traceer taken, van de bedrijfsmissie via teamdoelen tot individuele agenttoewijzingen, en zorg ervoor dat elke actie van de agent is afgestemd op de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen.
Budgetcontroles per agent
Stel maandelijkse API-uitgavenlimieten in per agent met automatische pauzering bij 100% en zachte waarschuwingen bij 80%, waardoor uit de hand lopende kosten worden voorkomen zonder handmatige controle.
Onveranderlijk Auditspoor
Elke actie van een agent en elke tooloproep wordt vastgelegd in een fraudebestendig ticketsysteem, wat u volledige transparantie en verantwoording geeft voor autonome beslissingen.
Neem je eigen agent mee
Ondersteunt Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex en elk aangepast script met een heartbeat-interface, zodat u het beste model kiest voor elke rol zonder lock-in.
Multi-bedrijfsisolatie
Beheer afzonderlijke AI-organisaties voor meerdere bedrijven vanuit één enkele implementatie, met volledige gegevensisolatie tussen elk bedrijf.
Waarom zou je Paperclip op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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