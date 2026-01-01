Paperclip is een zelf-gehost orkestratieplatform waarmee u autonome, AI-gestuurde organisaties kunt bouwen en beheren. In plaats van te jongleren met individuele chatbots, geeft Paperclip uw AI-agenten gedefinieerde rollen, rapportagelijnen en doelhiërarchieën, zodat ze samenwerken aan gedeelde bedrijfsdoelstellingen. U stelt maandelijkse budgetten per agent in, onderhoudt onveranderlijke audit trails van elke beslissing en behoudt te allen tijde de mogelijkheid tot overschrijving op bestuursniveau.

Door Paperclip op uw eigen VPS te draaien, blijven gevoelige bedrijfsgegevens, agentgeheugen en API-referenties volledig op uw infrastructuur. U gebruikt uw eigen API-sleutels voor Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor of elke aangepaste agentruntime — zonder tussenliggende opslag op modelkosten en zonder externe SaaS-abonnementen.