Implementeer Hermes Agent met één-klik installatie.
Zelfverbeterende AI-agent met een browsergebaseerd adminpaneel, multi-platformberichten en 200+ ondersteunde LLM-modellen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hermes Agent kunt bouwen
Hermes Agent is een zelfverbeterende AI-agent, gebouwd door Nous Research, die vaardigheden creëert uit ervaring en deze verfijnt tijdens gebruik. In tegenstelling tot statische AI-assistenten bouwt het een persistent geheugen op dat na verloop van tijd waardevoller wordt. Het maakt tegelijkertijd verbinding met Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal en e-mail in gateway-modus, met ondersteuning voor OpenRouter, OpenAI, Anthropic en aangepaste LLM-eindpunten.
Door Hermes Agent zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels, gespreksgeschiedenis en zakelijke context op uw eigen infrastructuur, met toegewijde bronnen voor webbrowsing, code-uitvoering en multi-agent workflows die zonder externe beperking werken.
Key features van Hermes Agent
Browsergebaseerd Beheerpaneel
Beheer configuratie, API-sleutels, sessies en vaardigheden vanuit een volledig webdashboard naast de in-browser terminal.
Zelfverbeterende leerlus
De agent creëert en verfijnt vaardigheden uit elke interactie, met een Skills Hub-tik om herbruikbare functionaliteiten te delen tussen implementaties.
Multiplatformberichten
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM Modellen
Routeer verzoeken via OpenRouter of maak rechtstreeks verbinding met Anthropic, OpenAI en aangepaste eindpunten voor maximale flexibiliteit.
Ingebouwde Taakplanner
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Waarom zou je Hermes Agent op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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