Hermes Agent is een zelfverbeterende AI-agent, gebouwd door Nous Research, die vaardigheden creëert uit ervaring en deze verfijnt tijdens gebruik. In tegenstelling tot statische AI-assistenten bouwt het een persistent geheugen op dat na verloop van tijd waardevoller wordt. Het maakt tegelijkertijd verbinding met Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal en e-mail in gateway-modus, met ondersteuning voor OpenRouter, OpenAI, Anthropic en aangepaste LLM-eindpunten.

Door Hermes Agent zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels, gespreksgeschiedenis en zakelijke context op uw eigen infrastructuur, met toegewijde bronnen voor webbrowsing, code-uitvoering en multi-agent workflows die zonder externe beperking werken.