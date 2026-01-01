Hostinger E-commerce
Verkoop overal. Beheer alles op één plek.
Verbind uw producten, bestellingen, voorraad en verkoopkanalen in één eenvoudig dashboard
30-dagen-geld-teruggarantie
Verhalen van bedrijven zoals het uwe
Begin met verkopen in minder dan 3 min
Geef je bedrijf een naam
Zet productafbeeldingen om in vermeldingen
Verbind al je verkoopkanalen
Breid uit naar nieuwe manieren van verkopen
Eén platform voor elk producttype
Verkoop waar klanten winkelen
Maak je online winkel met Horizons of Website Builder, of deel een snelle link en begin direct met verkopen.
Beheer het vanuit één dashboard
Beheer het vanuit één dashboard. Beheer meerdere e-commercebedrijven en voeg meer verkoopmogelijkheden toe naarmate u groeit.
Betaal 0% transactiekosten
Accepteer meer dan 100 betaalmethoden en houd wat je verdient. Hostinger neemt geen deel van je omzet.
Direct leveren
Verzend digitale producten automatisch naar klanten na aankoop.
Verkoop waar uw klanten winkelen
Verkoop via snelle links
Verkopen op je website
Verkopen op sociale media
Aangepaste verkoopkanalen
Waar je ook begint, er is een plan voor
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
24/7 ondersteuning
Starter voordelen:
Alles in Starter, plus:
Alles wat in Growth zit, plus:
Starter voordelen:
Alles in Starter, plus:
Alles wat in Growth zit, plus:
Werk sneller met AI-gestuurde e-commercetools
Krijg hulp en onderneem actie in seconden
Kodee is uw 24/7 AI-assistent. Vraag het om prijzen bij te werken, een flash sale te organiseren, SEO te optimaliseren en te helpen met dagelijkse zakelijke taken in seconden, geen technische vaardigheden nodig.
Eén dashboard om uw bedrijf te laten groeien
Word online gevonden
Weet wat er verkoopt
Breng shoppers terug
Haralabos Lukatos
Dit bedrijf heeft geweldige gebruiksvriendelijke functies in de websitebewerkingsmodus. Ook bij het toevoegen van een online winkel zijn de stappen eenvoudig en stressvrij.
Mitul
De servers zijn ongelooflijk snel - mijn e-commerce site laadt consistent in 1,8 seconden. Hun hPanel is intuïtief en maakt het beheren van sites eenvoudig, zelfs voor beginners.
Verkoop overal, met alles verbonden.
Veelgestelde vragen over Hostinger E-commerce
Wat is Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce is een alles-in-één e-commerce-gericht bedrijfsbeheerplatform dat je de controle geeft over je hele online bedrijf vanaf één enkel dashboard.
In tegenstelling tot traditionele platforms die beginnen met een website, begint Hostinger Ecommerce met jouw bedrijf – je stelt eerst je producten, betalingen en activiteiten in, en kiest dan waar en hoe je wilt verkopen – je eigen website, sociale media, marktplaatsen, of via een eenvoudige deelbare link. Hostinger Ecommerce is niet gebonden aan één enkele winkel, zodat je bedrijf kan groeien waar je klanten ook zijn.
Voor wie is de Hostinger Ecommerce-oplossing bedoeld?
Hostinger Ecommerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een multi-channel bedrijf.
- Starters. Wil je online verkopen zonder technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder enige voorafgaande ervaring.
- Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger Ecommerce je een professionele winkelopstelling – eenvoudig, snel en zonder complexiteit.
- Multi-channel verkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om met verschillende tools te jongleren? Hostinger Ecommerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.
Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.
Heb ik een website nodig om te beginnen met verkopen?
Nee – en dat is wat Hostinger Ecommerce anders maakt. Je kunt meteen beginnen met verkopen door een snelle productlink te genereren – een eenvoudige, deelbare URL die klanten rechtstreeks naar je product leidt, zonder dat een website nodig is. Deel het op WhatsApp, Instagram of elk ander kanaal dat je al gebruikt. Wanneer je klaar bent om een website toe te voegen of extra verkoopkanalen te koppelen, is die optie er altijd.
Hoe kan ik een webshop maken met Hostinger?
Je hebt drie manieren om je winkel te bouwen – kies degene die het beste bij je past, geen code nodig.
- Drag-and-drop e-commerce websitebouwer. Beschrijf eenvoudig je bedrijf aan AI en krijg binnen enkele seconden een kant-en-klare website – pas deze vervolgens aan om hem helemaal van jou te maken door elementen te slepen en neer te zetten.
- Vibe code je online winkel met Horizons. Chat je winkel tot leven. Beschrijf je visie, verfijn deze in een gesprek – AI bouwt alles voor je.
- E-commerce websitetemplates. Wil je een vliegende start? Kies uit een bibliotheek van kant-en-klare e-commerce templates – kies er een die bij je merk past en pas deze aan om hem helemaal van jou te maken.
Kan ik Hostinger Ecommerce gebruiken als ik al een website heb?
Ja. Zie Hostinger Ecommerce als de keuken die uw restaurant aandrijft – het beheert uw producten, voorraad en bestellingen achter de schermen, terwijl uw website slechts een van de eetzalen is waar klanten binnenlopen. Koppel uw bestaande website – of deze nu is gebouwd met Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress of een ander platform – en alles wordt vanaf dezelfde plek beheerd. U kunt ook meer verkoopkanalen toevoegen naast uw bestaande site zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Kan ik meerdere verkoopkanalen beheren?
Ja. Dat is een van de grootste voordelen van Hostinger Ecommerce. Of je nu verkoopt via je website, TikTok, Instagram, of een marktplaats zoals Etsy of Amazon, het biedt je gecentraliseerd voorraadbeheer voor al je winkels – wat betekent dat je producten, voorraad en bestellingen allemaal vanuit één dashboard worden beheerd. Nooit meer wisselen tussen tools of je zorgen maken dat de voorraad niet synchroon loopt.
Wat kan ik verkopen met Hostinger Ecommerce?
Vrijwel alles. Fysieke producten, digitale downloads (zoals e-boeken, muziek of sjablonen), diensten die boekingen vereisen, print-on-demand merchandise en abonnementsdiensten. Wat uw bedrijfsmodel ook is, er is een plan voor gebouwd.
Weet u nog niet wat u wilt verkopen? We hebben een lijst samengesteld met trending productideeën om u te helpen uw niche te vinden.
Zijn er transactiekosten?
Geen. U behoudt 100% van wat u verdient. Hostinger Ecommerce rekent geen platformtransactiekosten aan, dus of u nu uw eerste verkoop verwerkt of uw duizendste, elke dollar gaat rechtstreeks naar u.
Welke betaalmethoden kunnen mijn klanten gebruiken?
U kunt meer dan 100 betaalmethoden wereldwijd accepteren, waaronder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay en Google Pay), PayPal, RazorPay en Alipay – allemaal met een veilige, geïntegreerde afrekenervaring.
Hoe werkt de verzending?
Voor fysieke producten kunt u Shippo koppelen om het gehele fulfilmentproces te automatiseren – print labels in seconden, bied real-time tracking aan en verzend met meer dan 40 vervoerders, waaronder DHL, FedEx en UPS. Voor print-on-demand producten regelt Printful de productie en verzending automatisch zodra een bestelling is geplaatst.