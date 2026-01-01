Hostinger Ecommerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een multi-channel bedrijf.

Starters. Wil je online verkopen zonder technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder enige voorafgaande ervaring.

Wil je online verkopen zonder technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder enige voorafgaande ervaring. Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger Ecommerce je een professionele winkelopstelling – eenvoudig, snel en zonder complexiteit.

Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger Ecommerce je een professionele winkelopstelling – eenvoudig, snel en zonder complexiteit. Multi-channel verkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om met verschillende tools te jongleren? Hostinger Ecommerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.

Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.