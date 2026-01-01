Hostinger E-commerce

Verkoop overal. Beheer alles op één plek.

Verbind uw producten, bestellingen, voorraad en verkoopkanalen in één eenvoudig dashboard

Bekijk plannen

30-dagen-geld-teruggarantie

Verkoop overal. Beheer alles op één plek.

Begin met verkopen in minder dan 3 min

Geef je bedrijf een naam

Geef je bedrijf een naam

Kies je winkelnaam en start je e-commercebedrijf binnen enkele minuten.
Zet productafbeeldingen om in vermeldingen

Zet productafbeeldingen om in vermeldingen

Upload een productafbeelding, en AI helpt de beschrijving te schrijven, prijzen voor te stellen en uw product sneller verkoopklaar te maken.
Verbind al je verkoopkanalen

Verbind al je verkoopkanalen

Ontvang betalingen via uw website, sociale media en snelle links, zonder te wisselen tussen tools.
Breid uit naar nieuwe manieren van verkopen

Breid uit naar nieuwe manieren van verkopen

Voeg meer manieren toe om klanten te bereiken naarmate uw bedrijf groeit, terwijl producten, bestellingen en bedrijfsprocessen verbonden blijven.
Aan de slag

Eén platform voor elk producttype

Digitale producten
Voor Horizons

Verkoop waar klanten winkelen

Maak je online winkel met Horizons of Website Builder, of deel een snelle link en begin direct met verkopen.

Verkoop waar klanten winkelen

Beheer het vanuit één dashboard

Beheer het vanuit één dashboard. Beheer meerdere e-commercebedrijven en voeg meer verkoopmogelijkheden toe naarmate u groeit.

Beheer het vanuit één dashboard

Betaal 0% transactiekosten

Accepteer meer dan 100 betaalmethoden en houd wat je verdient. Hostinger neemt geen deel van je omzet.

Betaal 0% transactiekosten

Direct leveren

Verzend digitale producten automatisch naar klanten na aankoop.

Direct leveren
Verkoop waar uw klanten winkelen

Verkoop waar uw klanten winkelen

Verkoop via snelle links

Maak snelle links voor uw producten en deel ze in DM's, e-mails, chat-apps of sociale posts.

Verkopen op je website

Creëer een online winkel in uw huisstijl met Horizons of Website Builder, waar klanten uw producten kunnen ontdekken en direct kunnen kopen.
Binnenkort beschikbaar

Verkopen op sociale media

Maak verbinding met TikTok Shops, Meta en andere sociale platforms zodra integraties beschikbaar zijn.

Aangepaste verkoopkanalen

Maak aangepaste webwinkels, koppel uw favoriete tools en breid uw bedrijf uit met een open e-commerceplatform.

Waar je ook begint, er is een plan voor

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

25% korting
Starter
Voor social media verkopers die een snelle, voordelige manier nodig hebben om bestellingen te accepteren.
3,99 
2,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 35,88 € (normale prijs 47,88 €). Verlengbaar voor 2,99 €/mnd.
Verkoop tot 5 producten

Starter voordelen:

Verkoop fysieke en digitale producten
Accepteer meer dan 100 veilige betaalmethoden
Betaal 0% Hostinger transactiekosten
Genereer productbeschrijvingen en voorgestelde prijzen uit afbeeldingen met AI
Maak afrekenlinks met Hostinger.store
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
MEEST POPULAIR
50% korting
Growth
Voor verkopers die een merkbedrijf opbouwen via meerdere winkels en websites.
13,99 
6,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 83,88 € (normale prijs 167,88 €). Verlengbaar voor 10,99 €/mnd.
Verkoop tot 300 producten
Beheer tot 3 bedrijven
Verbind tot 3 verkoopkanalen per bedrijf

Alles in Starter, plus:

Verkoop abonnementen met Horizons-etalages
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met print-on-demand
Gratis eigen domein voor 1 jaar
Professionele e-mail met uw merknaam
Premium hosting
300+ mobielvriendelijke sjablonen
Een webshop met AI maken
Klantenaccounts en ordergeschiedenis
Gecentraliseerde voorraad voor alle winkels
Kodee AI — beheer je winkel via chat
33% korting
Scale
Voor verkopers die meerdere merken en winkels runnen, met geavanceerde verbindingsbehoeften.
26,99 
17,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 215,88 € (normale prijs 323,88 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
Verkoop onbeperkt producten
Beheer onbeperkt bedrijf
Verbind onbeperkt verkoopkanalen

Alles wat in Growth zit, plus:

API-verbindingen
BINNENKORT
Schaalbare hosting
Prioritaire 24/7 meertalige ondersteuning
25% korting
Starter
Voor social media verkopers die een snelle, voordelige manier nodig hebben om bestellingen te accepteren.
3,99 
2,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 35,88 € (normale prijs 47,88 €). Verlengbaar voor 2,99 €/mnd.
Verkoop tot 5 producten

Starter voordelen:

Verkoop fysieke en digitale producten
Accepteer meer dan 100 veilige betaalmethoden
Betaal 0% Hostinger transactiekosten
Genereer productbeschrijvingen en voorgestelde prijzen uit afbeeldingen met AI
Maak afrekenlinks met Hostinger.store
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
MEEST POPULAIR
50% korting
Growth
Voor verkopers die een merkbedrijf opbouwen via meerdere winkels en websites.
13,99 
6,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 83,88 € (normale prijs 167,88 €). Verlengbaar voor 10,99 €/mnd.
Verkoop tot 300 producten
Beheer tot 3 bedrijven
Verbind tot 3 verkoopkanalen per bedrijf

Alles in Starter, plus:

Verkoop abonnementen met Horizons-etalages
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met print-on-demand
Gratis eigen domein voor 1 jaar
Professionele e-mail met uw merknaam
Premium hosting
300+ mobielvriendelijke sjablonen
Een webshop met AI maken
Klantenaccounts en ordergeschiedenis
Gecentraliseerde voorraad voor alle winkels
Kodee AI — beheer je winkel via chat
33% korting
Scale
Voor verkopers die meerdere merken en winkels runnen, met geavanceerde verbindingsbehoeften.
26,99 
17,99  /mnd
Kies dit plan
Krijg 12 maanden voor 215,88 € (normale prijs 323,88 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
Verkoop onbeperkt producten
Beheer onbeperkt bedrijf
Verbind onbeperkt verkoopkanalen

Alles wat in Growth zit, plus:

API-verbindingen
BINNENKORT
Schaalbare hosting
Prioritaire 24/7 meertalige ondersteuning
Bekijk alle functies
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Werk sneller met AI-gestuurde e-commercetools

Maak tijd vrij met AI-tools die je helpen je winkel te schrijven, optimaliseren, bijwerken en verbeteren terwijl je verkoopt.

Krijg hulp en onderneem actie in seconden

Kodee is uw 24/7 AI-assistent. Vraag het om prijzen bij te werken, een flash sale te organiseren, SEO te optimaliseren en te helpen met dagelijkse zakelijke taken in seconden, geen technische vaardigheden nodig.

Krijg hulp en onderneem actie in seconden
Word online gevonden

Eén dashboard om uw bedrijf te laten groeien

Word online gevonden

Gebruik ingebouwde SEO-tools om shoppers te helpen uw producten te vinden.

Weet wat er verkoopt

Volg verkopen, bestellingen en de gemiddelde orderwaarde op één plek.

Breng shoppers terug

Gebruik e-mailmarketing en Meta Pixel om shoppers terug te winnen, verlaten winkelwagentjes te herstellen en doelgroepen op te bouwen voor toekomstige campagnes.
Aan de slag

Haralabos Lukatos

Review provider

Dit bedrijf heeft geweldige gebruiksvriendelijke functies in de websitebewerkingsmodus. Ook bij het toevoegen van een online winkel zijn de stappen eenvoudig en stressvrij.

Mitul

Review provider

De servers zijn ongelooflijk snel - mijn e-commerce site laadt consistent in 1,8 seconden. Hun hPanel is intuïtief en maakt het beheren van sites eenvoudig, zelfs voor beginners.

Andrea King

Review provider

Hostinger is een veelzijdig webdesignplatform. Het is gebruiksvriendelijk en je kunt AI gebruiken om individuele onderdelen van je paginalay-out te ontwerpen. Ik zou Hostinger zeker aanbevelen voor het ontwerpen van een e-commerce of portfolio website.

Verkoop overal, met alles verbonden.

Begin met verkopen

Veelgestelde vragen over Hostinger E-commerce

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over hoe je jouw e-commercebedrijf kunt starten of opschalen met Hostinger.

Wat is Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce is een alles-in-één e-commerce-gericht bedrijfsbeheerplatform dat je de controle geeft over je hele online bedrijf vanaf één enkel dashboard.

In tegenstelling tot traditionele platforms die beginnen met een website, begint Hostinger Ecommerce met jouw bedrijf – je stelt eerst je producten, betalingen en activiteiten in, en kiest dan waar en hoe je wilt verkopen – je eigen website, sociale media, marktplaatsen, of via een eenvoudige deelbare link. Hostinger Ecommerce is niet gebonden aan één enkele winkel, zodat je bedrijf kan groeien waar je klanten ook zijn.

Voor wie is de Hostinger Ecommerce-oplossing bedoeld?

Hostinger Ecommerce is gebouwd voor verkopers in elke fase – van je allereerste verkoop tot het beheren van een multi-channel bedrijf.

  • Starters. Wil je online verkopen zonder technische rompslomp of dure add-ons? Je bent binnen enkele minuten operationeel, zonder enige voorafgaande ervaring.
  • Sociale verkopers. Als je momenteel verkoopt via Instagram DM's, WhatsApp of TikTok, biedt Hostinger Ecommerce je een professionele winkelopstelling – eenvoudig, snel en zonder complexiteit.
  • Multi-channel verkopers. Verkoop je al op meerdere plaatsen en ben je het beu om met verschillende tools te jongleren? Hostinger Ecommerce brengt je producten, voorraad en bestellingen samen in één dashboard.

Geen technische vaardigheden vereist. Geef je bedrijf een naam, voeg je eerste product toe, stel betalingen in en kies hoe je wilt verkopen – of dat nu via je eigen website, een bestaande winkel of gewoon een deelbare link is. De tools zijn er om het zware werk te doen, zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf.

Heb ik een website nodig om te beginnen met verkopen?

Nee – en dat is wat Hostinger Ecommerce anders maakt. Je kunt meteen beginnen met verkopen door een snelle productlink te genereren – een eenvoudige, deelbare URL die klanten rechtstreeks naar je product leidt, zonder dat een website nodig is. Deel het op WhatsApp, Instagram of elk ander kanaal dat je al gebruikt. Wanneer je klaar bent om een website toe te voegen of extra verkoopkanalen te koppelen, is die optie er altijd.

Hoe kan ik een webshop maken met Hostinger?

Je hebt drie manieren om je winkel te bouwen – kies degene die het beste bij je past, geen code nodig.

  • Drag-and-drop e-commerce websitebouwer. Beschrijf eenvoudig je bedrijf aan AI en krijg binnen enkele seconden een kant-en-klare website – pas deze vervolgens aan om hem helemaal van jou te maken door elementen te slepen en neer te zetten.
  • Vibe code je online winkel met Horizons. Chat je winkel tot leven. Beschrijf je visie, verfijn deze in een gesprek – AI bouwt alles voor je.
  • E-commerce websitetemplates. Wil je een vliegende start? Kies uit een bibliotheek van kant-en-klare e-commerce templates – kies er een die bij je merk past en pas deze aan om hem helemaal van jou te maken.

Kan ik Hostinger Ecommerce gebruiken als ik al een website heb?

Ja. Zie Hostinger Ecommerce als de keuken die uw restaurant aandrijft – het beheert uw producten, voorraad en bestellingen achter de schermen, terwijl uw website slechts een van de eetzalen is waar klanten binnenlopen. Koppel uw bestaande website – of deze nu is gebouwd met Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress of een ander platform – en alles wordt vanaf dezelfde plek beheerd. U kunt ook meer verkoopkanalen toevoegen naast uw bestaande site zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Kan ik meerdere verkoopkanalen beheren?

Ja. Dat is een van de grootste voordelen van Hostinger Ecommerce. Of je nu verkoopt via je website, TikTok, Instagram, of een marktplaats zoals Etsy of Amazon, het biedt je gecentraliseerd voorraadbeheer voor al je winkels – wat betekent dat je producten, voorraad en bestellingen allemaal vanuit één dashboard worden beheerd. Nooit meer wisselen tussen tools of je zorgen maken dat de voorraad niet synchroon loopt.

Wat kan ik verkopen met Hostinger Ecommerce?

Vrijwel alles. Fysieke producten, digitale downloads (zoals e-boeken, muziek of sjablonen), diensten die boekingen vereisen, print-on-demand merchandise en abonnementsdiensten. Wat uw bedrijfsmodel ook is, er is een plan voor gebouwd.

Weet u nog niet wat u wilt verkopen? We hebben een lijst samengesteld met trending productideeën om u te helpen uw niche te vinden.

Zijn er transactiekosten?

Geen. U behoudt 100% van wat u verdient. Hostinger Ecommerce rekent geen platformtransactiekosten aan, dus of u nu uw eerste verkoop verwerkt of uw duizendste, elke dollar gaat rechtstreeks naar u.

Welke betaalmethoden kunnen mijn klanten gebruiken?

U kunt meer dan 100 betaalmethoden wereldwijd accepteren, waaronder Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay en Google Pay), PayPal, RazorPay en Alipay – allemaal met een veilige, geïntegreerde afrekenervaring.

Hoe werkt de verzending?

Voor fysieke producten kunt u Shippo koppelen om het gehele fulfilmentproces te automatiseren – print labels in seconden, bied real-time tracking aan en verzend met meer dan 40 vervoerders, waaronder DHL, FedEx en UPS. Voor print-on-demand producten regelt Printful de productie en verzending automatisch zodra een bestelling is geplaatst.

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