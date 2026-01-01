Agentmail

E-mail gebouwd voor AI-agenten. Stop met het beheren van inboxen — laat agenten het afhandelen.

Verzenden, ontvangen en automatisch reageren.
AI-agenten werken onmiddellijk. Traditionele e-mail doet dat niet.

Autonome Mail
Traditionele e-mail

Activatoren

Directe webhook callbacks
Polling of kwetsbare IDLE

Interactiebeheer

Ingebouwde toestaan-/blokkeerlijsten
Maak je eigen filters

Automatisering

Schone REST API
SMTP en IMAP op laag niveau

Veiligheid van de inbox

Geïsoleerde inbox per agent
Gedeelde inbox, reëel risico

Integraties

Eén-klik autonome tools
Handmatige instelling per tool

Stack-connectiviteit

MCP-server
Binnenkort
Geen MCP-ondersteuning

Toegangscontrole

Regels op domein- en e-mailniveau
Geen native regels op agentniveau

Zet e-mail om in geautomatiseerde actie

Geautomatiseerde outreach

Verstuur gepersonaliseerde outreach, kwalificeer antwoorden en geef warme leads automatisch door aan je CRM.

Afhandeling van ondersteuning

Analyseer inkomende support-e-mails en stuur ze direct door naar de juiste persoon.

Boeking & planning

Verwerk vergaderverzoeken, bevestig boekingen en verstuur herinneringen automatisch via e-mail.

Inboxautomatisering

Sorteer, beantwoord, delegeer en archiveer e-mails automatisch.

Accountverificatie

Vang verificatiecodes en bevestigingsmails op om de workflows van agenten soepel te laten verlopen.

Ontvang Agentic Mail met Business Premium plan

48 maanden
Premium Business e-mail
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 287,52 €). Verlengbaar voor 3,99 €/mnd.
5,99  €
1,99  € /mnd
Agentische Mail
NIEUW
50 GB opslag per mailbox
50 forwarding rules
30 e-mailaliassen
3 000 e-mails/dag per mailbox
Koop extra opslag wanneer je maar wilt
Gratis domein voor 1 jaar
AI Mailbox Assistent - Kodee
Krachtige AI-gestuurde e-mailzoekfunctie
Slimme AI-gestuurde e-mailantwoorden
AI-gestuurde, directe e-mailsamenvattingen
Schrijven met AI zodra de inspiratie opkomt
Wanneer ik een e-mailprovider gebruik, wil ik dat de hele ervaring volledig naadloos is, geen storingen, gemakkelijk te verlengen enz. En deze ervaring heb ik met Hostinger.

Het beste, goedkoopste en sterkste hosting-, domein- en e-mailbedrijf.

Agentic Mail Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Hostinger e-mail voor AI-agenten.

Wat is agentic e-mail en waarin verschilt het van gewone e-mail?

Agentic e-mail is e-mailinfrastructuur die specifiek is ontworpen voor AI-agenten en automatiseringsworkflows. Traditionele e-maildiensten zijn gebouwd voor mensen – passieve inboxen waar berichten wachten om gelezen te worden. Agentic Mail behandelt e-mail als een actieve, programmeerbare laag – webhook-first, API-gestuurd en gebouwd om programmatisch verzenden en ontvangen te verwerken zonder platformbeperkingen, ratelimieten of het risico om te worden gemarkeerd voor AI-gestuurde activiteit.

Voor wie is Hostinger Agentic Mail bedoeld?

Hostinger's agentic e-mail is gebouwd voor ontwikkelaars en automatiseringsbouwers die een betrouwbare e-maillaag nodig hebben voor hun AI-agents en workflows. Als je bouwt met OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier of vergelijkbare tools, en je bent tegen de muur gelopen met traditionele e-mailproviders die je automatisering blokkeren – dan is dit iets voor jou.

Het is ook voor de agents zelf. Of je agent nu een toegewijd adres nodig heeft voor cold outreach, klantenservice, boekingsstromen of documentverwerking, agent mail geeft het een echte, programmeerbare inbox om mee te werken.

Hoe werken webhooks met e-mail van de agent?

Elke keer dat een e-mail arriveert, activeert Agentic Mail direct een webhook. Geen polling, geen vertraging. Uw agent of automatiseringstool ontvangt de trigger en kan er onmiddellijk op reageren, of dat nu het parseren van het bericht is, het activeren van een workflow in n8n, of het doorgeven aan een LangChain-agent.

Welke automatiseringstools en agentframeworks ondersteunt Agentic Mail?

De agentmail van Hostinger werkt met OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier en andere automatiseringsplatforms. Kant-en-klare vaardigheden zijn beschikbaar voor de meest voorkomende stacks, zodat u binnen enkele minuten verbinding kunt maken. Volledige API-toegang en een MCP-server komen ook binnenkort beschikbaar voor diepere, aangepaste integraties.

Kan ik bepalen met welke afzenders mijn agenten communiceren?

Ja. Met toegestane en geblokkeerde lijsten kunt u precies definiëren welke domeinen of e-mailadressen de inbox van uw agent kunnen bereiken, op zowel domein- als individueel e-mailniveau. Dit houdt uw workflows gefocust en beschermd tegen ongewenste ruis of misbruik.

Is Agentic Mail een apart product dat ik moet aanschaffen?

Nee, Agentic Mail is ingebouwd in Hostinger Business Email. Je krijgt toegang tot alle agentic functies als onderdeel van de Premium Business E-mail, geen apart abonnement nodig.

Is er een volledige API beschikbaar voor programmatische e-mailbeheer?

Volledige API-toegang is een aankomende functie. Zodra deze live is, geeft het u volledige programmatische controle over het verzenden, ontvangen en beheren van de inbox van uw agent – geen gebruikersinterface vereist. In de tussentijd dekken webhooks en vooraf gebouwde vaardigheden de meest voorkomende automatiseringsgebruiksscenario's op dit moment.

