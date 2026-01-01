Standaard beveiligd
Onderhoud zonder handen
Klaar voor Telegram
Gebruiksvriendelijke visuele gebruikersinterface
Kies uw Hermes Agent-plan.
Beheerd voor u
Inbegrepen in jouw plan
Beheerd voor u
Inbegrepen in jouw plan
Wat een Hermes-agent voor u kan betekenen
Persoonlijke assistent
Houd taken, herinneringen en chats georganiseerd. Je medewerker leert en onthoudt alles.
Codeerassistent
Schrijf en debug sneller met een agent die je codebase leert kennen.
Onderzoeker
Vat de onderwerpen samen en vergelijk de opties, waarbij de context gedurende de sessies behouden blijft.
Verkoopmedewerker
Genereer leads en kwalificeer potentiële klanten via uw eigen infrastructuur.
Waarom zou je beginnen met Managed Hermes op Hostinger?
Installatie met één klik
AI-credits vooraf geïnstalleerd
Standaard beveiligd
Klaar voor Telegram
Gebruiksvriendelijke visuele gebruikersinterface
Hermes Agent CLI-toegang
Kies hoe u Hermes Agent wilt uitvoeren.
Belangrijkste kenmerken van Hermes Agent
Zelfverbeterende leerlus
Permanent geheugen
Berichten versturen via meerdere platforms
Meer dan 200 LLM-modellen
Ingebouwde taakplanner
Veelgestelde vragen over Hermes Agent Hostinger
Heb ik technische kennis nodig om Hermes Agent in te stellen?
Hoe werken AI-credits? Heb ik externe accounts nodig?
Uw credits zijn vooraf geïntegreerd voor een probleemloze start – geen accounts van derden of complexe API-sleutels nodig. Waardeer uw credits eenvoudig op vanuit uw dashboard en begin direct met automatiseren. De keuze is echter aan u: u kunt deze ingebouwde credits gebruiken voor maximale eenvoud, of handmatig uw eigen externe accounts van providers zoals OpenAI of Anthropic via API koppelen als u dat wilt.
Zijn mijn gegevens privé en veilig?
Wat is het verschil tussen Managed Hermes en Hermes Agent op een VPS?
Wat kan ik doen met een Managed Hermes Agent?
Hermes is een zelfverbeterende AI-agent die 24/7 werkt, zelfs wanneer je laptop gesloten is. In tegenstelling tot statische tools beschikt het over een zelflerende lus en een permanent geheugen, wat betekent dat het leert van ervaringen en zijn vaardigheden verfijnt naarmate je het gebruikt. Je kunt het koppelen aan apps zoals Telegram om taken te automatiseren, leads te beheren en browserautomatiseringen uit te voeren. Zie het als een digitaal teamlid dat nooit slaapt en in de loop der tijd waardevoller wordt.