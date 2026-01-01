De e-mail API met een echte inbox erachter.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Elke manier om te bouwen.
MCP-server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Opdrachtregelinterface
REST API en webhooks
Bibliotheken & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Geef uw agent een echte inbox
Een identiteit
Echte gesprekken
Geheugen ingebouwd
Eenvoudige prijzen per mailbox
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
24/7 ondersteuning
Voordelen:
Voordelen:
Voordelen:
Voordelen:
Voordelen:
Voordelen:
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Gebouwd voor ontwikkelaarsworkflows
JSON
Reageer in realtime
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Zoeken en triage vanuit code
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Schelp
Script het vanaf uw terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Volledige controle over uw mailworkflows
API sleutels
Webhook eindpunten
E-maillogboeken
Hostinger Mail API Veelgestelde vragen
Wat is Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API is het programmeerbare e-mailoppervlak voor apps, websites en backendservices.Verstuur e-mail en lees, zoek, organiseer, beantwoord en automatiseer een echte inbox via SDK's, CLI, REST API en webhooks.
Wat kan de Hostinger Mail MCP server doen?
De live Hostinger Mail MCP server geeft compatibele AI agents mailbox tools die ze direct kunnen aanroepen.Agents kunnen deze tools gebruiken om gesprekken te lezen, berichten te zoeken, antwoorden op te stellen, binnenkomende mail te triageren en inbox workflows uit te voeren.
Is dit een transactionele e-mail API met een groot volume?
Hostinger Mail API combineert applicatie e-mail verzenden en echte inbox controle in één programmeerbaar oppervlak.Het is gebouwd voor product en workflow e-mail in plaats van grote volumes bulk levering.
Welke talen en interfaces worden ondersteund?
Er zijn first-party SDK's beschikbaar voor Node.js, PHP en Python. U kunt ook de opdrachtregelinterface gebruiken of de REST API rechtstreeks aanroepen vanuit elke taal die HTTP ondersteunt.
Kan ik me abonneren op mailbox events?
Ja. Webhooks laten uw toepassing reageren op postvakactiviteit en workflows starten zonder herhaaldelijk te controleren op wijzigingen.
Hoe krijg ik een API-sleutel?
Meld u aan bij hPanel, open het API-gebied en maak een sleutel voor uw integratie. Bewaar de sleutel veilig en leg deze niet vast aan uw broncode.
Waar kan ik de documentatie vinden?
Bezoek de Hostinger Mail API-documentatie voor installatie-instructies, API-referenties en integratiegegevens.
Kan ik dit gebruiken in mijn app of website?
Ja. Gebruik de REST API, SDK's of CLI om e-mail te verzenden en een echte inbox te beheren vanuit elke app, website of backend. Agents via MCP worden ondersteund, maar zijn optioneel.