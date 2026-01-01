Met een VPS krijg je volledige roottoegang en totale controle over de server — maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. 1-click OpenClaw neemt al die complexiteit weg. Wij beheren de infrastructuur, houden je instantie op de nieuwste stabiele versie en voegen extra beveiligingslagen toe — zodat je je volledig kunt focussen op het gebruiken van je AI-assistent, in plaats van op het beheren van een server. Ben je een developer die volledige aanpassingen wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.