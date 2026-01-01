OpenClaw

Je eigen AI-agent. Privé, altijd beschikbaar en binnen 60 seconden live.

Eenmalig installeren, en het voert je dagelijkse taken 24 uur per dag uit, zelfs terwijl je slaapt.
Ga aan de slag

30-dagen-geld-teruggarantie

Directe installatie

OpenClaw is ongelooflijk eenvoudig te installeren en maakt AI-agenten voor iedereen toegankelijk. Geen jargon, geen complexiteit, gewoon een snelle manier om je eerste automatisering te realiseren.

Geen onderhoud nodig

Managed OpenClaw regelt alle beveiliging, updates en back-ups. Je AI-agents blijven 24/7 operationeel zonder dat je er handmatig iets aan hoeft te doen.

Ingebouwde gereedschappen

OpenClaw heeft alles wat je nodig hebt voor een vlotte start — AI-modellen, webbrowserfunctionaliteit en een agent-mailbox, allemaal inbegrepen.

Kies je plan

Meer dan 100.000 agenten zijn al ingezet.
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
Ga aan de slag
Wordt verlengd voor 10,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de applicatie van uw keuze zonder installatie, onderhoud of infrastructuurbeheer.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Inclusief visuele interface
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Inclusief webzoekopdracht
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging wordt voor u beheerd.
71% korting
AI-automatiseringsapps
18,99
5,49/mnd
Ga aan de slag
Wordt verlengd voor 10,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!

Beheerd voor u

Start de applicatie van uw keuze zonder installatie, onderhoud of infrastructuurbeheer.

Inbegrepen in jouw plan

Direct klaar voor gebruik
Geen onderhoud nodig
Inclusief visuele interface
CLI-toegang inbegrepen
Ingebouwde koppeling met Telegram
AI-credits inbegrepen
Gebruik je ChatGPT
Inclusief webzoekopdracht
Agentic e-mail vooraf geconfigureerd
Beveiliging wordt voor u beheerd.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

OpenClaw implementeren in 3 eenvoudige stappen

Het handmatig instellen van OpenClaw kan uren duren. Met Hostinger start je direct, je hoeft niets nieuws te leren.

Installeer OpenClaw met 1 klik.

Start je abonnement en wij regelen de rest automatisch. Geen technische kennis vereist.

Kies waar je wilt chatten

Maak via Telegram of WhatsApp verbinding en begin binnen enkele seconden een gesprek met je AI-assistent.

OpenClaw is klaar voor gebruik.

Er is geen extra installatie nodig, je OpenClaw AI-assistent is direct live en klaar om aan de slag te gaan.
Aan de slag

Één agent. Oneindig veel workflows.

Persoonlijke productiviteitsassistent

Een oprichter koppelde iMessage aan Google Agenda. Het sorteert nu haar berichten, plant vergaderingen opnieuw in en geeft elke ochtend een overzicht.

Verkoopmedewerker

Een consultant koppelde de agent aan Telegram. Hij kwalificeert leads, registreert contacten en maakt automatisch opvolgberichten klaar.

Codeerassistent

Een devteam zette in 5 minuten een code-reviewagent op. Hij ontdekt bugs, doet refactoringvoorstellen en verkortte hun PR-doorlooptijd van uren naar minuten.

Onderzoeker

Een projectmanager vraagt haar agent om de tools te vergelijken vóór elke keuze van leverancier. De agent vat de voor- en nadelen samen en wijst op prijzen, waardoor halve dagenlange diepgaande analyses overbodig worden.

Sociale media planner

Een creator gaf OpenClaw toegang tot zijn conceptenmap. Het zet ruwe notities om in kant-en-klare posts en plant ze automatisch in. Geen schrik meer voor het lege blad in de ochtend.

Ondersteuningsspecialist

Een e-commerceteam leidde Discord-support via OpenClaw. Het verwerkt nu 60% van de tickets voordat een medewerker ze bekijkt.

OpenClaw met Hostinger versus andere providers

Wat is het verschil tussen OpenClaw bij Hostinger en de concurrentie? Wij focussen op eenvoud, zodat je binnen enkele seconden van je AI-agent kunt genieten.
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Andere aanbieder
Klaar in seconden
Handmatige installatie en omgevingsconfiguratie
Geen configuratie nodig
API-sleutels zijn vereist.
AI-credits vooraf geïnstalleerd
Externe API-accounts vereist
Visueel agentbeheer
Nee
Beheerde infrastructuur
Zelfbeheerd
24/7 deskundige ondersteuning
Nee
Kanaalintegraties met één klik
Ja
Aan de slag

Waarom OpenClaw met Hostinger implementeren?

Installatie met 1 klik

Start OpenClaw direct. Geen handmatige installatie, geen complexe configuratie.

AI-credits vooraf geïnstalleerd

AI-assistenten gebruiken credits om antwoorden te genereren en taken te voltooien. We hebben ze al voor je toegevoegd, zodat je OpenClaw meteen kunt gebruiken.

Privé en standaard beveiligd

OpenClaw draait op een privé-kluis, zodat je gegevens en chatlogs privé blijven.

Voor je ingesteld en getest.

Je krijgt vanaf het begin een stabiele, geverifieerde versie van OpenClaw. Wij zorgen voor de tests en compatibiliteit.

Draait 24/7

Je OpenClaw-assistent blijft 24 uur per dag online en handelt taken en gesprekken af, zelfs wanneer je offline bent.

Jouw AI krijgt een eigen inbox.

In plaats van je persoonlijke e-mailadres te gebruiken, kun je voor betere beveiliging een aparte OpenClaw-mailbox kiezen.

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Stel vandaag nog je OpenClaw in

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.
Aan de slag
Stel vandaag nog je OpenClaw in

Veelgestelde vragen over OpenClaw Hostinger

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze 1 klik OpenClaw.

Helemaal niet. OpenClaw met 1 klik is ontworpen voor mensen die nog nooit een server hebben aangeraakt. Onze implementatie met 1 klik regelt de volledige installatie – van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Kies gewoon je abonnement, klik op implementeren en je persoonlijke AI-assistent is binnen enkele minuten live. Geen code, geen commandoregels, geen ingewikkelde dashboards.

Je AI-credits zijn vooraf geïntegreerd en direct klaar voor gebruik. In tegenstelling tot een standaard OpenClaw-installatie hoef je geen accounts aan te maken bij AI-aanbieders zoals OpenAI of Anthropic, geen API-sleutels te genereren of technische configuraties uit te voeren. Koop eenvoudig credits via jouw Hostinger-dashboard en je assistent is direct operationeel. Wanneer je meer credits nodig hebt, kun je deze rechtstreeks via hetzelfde dashboard opwaarderen – zo eenvoudig is het.

Absoluut. Elke OpenClaw-instantie draait in een eigen, geïsoleerde omgeving, wat betekent dat je gegevens en gesprekken volledig gescheiden zijn van die van andere gebruikers. We beveiligen elke container om ongeautoriseerde toegang of externe wijzigingen te voorkomen, en elke instantie wordt standaard geleverd met een aangepaste, zeer complexe beveiligingsgateway. Je krijgt professionele bescherming zonder dat je zelf iets hoeft te configureren.

Met een VPS krijg je volledige roottoegang en totale controle over de server — maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. 1-click OpenClaw neemt al die complexiteit weg. Wij beheren de infrastructuur, houden je instantie op de nieuwste stabiele versie en voegen extra beveiligingslagen toe — zodat je je volledig kunt focussen op het gebruiken van je AI-assistent, in plaats van op het beheren van een server. Ben je een developer die volledige aanpassingen wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.

OpenClaw is je persoonlijke AI-assistent die 24/7 werkt, zelfs als je laptop dichtgeklapt is. Je kunt hem koppelen aan je favoriete berichtenapps, zoals WhatsApp, Telegram, Slack en Discord, en hem gebruiken om dagelijkse taken te automatiseren, gesprekken op verschillende platforms te beheren, leads af te handelen, browserautomatiseringen uit te voeren en nog veel meer. Zie het als een digitaal teamlid dat nooit slaapt en altijd klaarstaat om te helpen.

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