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Beheerd voor u
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OpenClaw implementeren in 3 eenvoudige stappen
Installeer OpenClaw met 1 klik.
Kies waar je wilt chatten
OpenClaw is klaar voor gebruik.
Één agent. Oneindig veel workflows.
Persoonlijke productiviteitsassistent
Verkoopmedewerker
Codeerassistent
Onderzoeker
Sociale media planner
Ondersteuningsspecialist
OpenClaw met Hostinger versus andere providers
Waarom OpenClaw met Hostinger implementeren?
Installatie met 1 klik
AI-credits vooraf geïnstalleerd
Privé en standaard beveiligd
Voor je ingesteld en getest.
Draait 24/7
Jouw AI krijgt een eigen inbox.
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Veelgestelde vragen over OpenClaw Hostinger
Heb ik technische kennis nodig om OpenClaw te installeren?
Helemaal niet. OpenClaw met 1 klik is ontworpen voor mensen die nog nooit een server hebben aangeraakt. Onze implementatie met 1 klik regelt de volledige installatie – van de serveromgeving tot de AI-configuratie. Kies gewoon je abonnement, klik op implementeren en je persoonlijke AI-assistent is binnen enkele minuten live. Geen code, geen commandoregels, geen ingewikkelde dashboards.
Hoe werken AI-credits en moet ik externe accounts aanmaken?
Je AI-credits zijn vooraf geïntegreerd en direct klaar voor gebruik. In tegenstelling tot een standaard OpenClaw-installatie hoef je geen accounts aan te maken bij AI-aanbieders zoals OpenAI of Anthropic, geen API-sleutels te genereren of technische configuraties uit te voeren. Koop eenvoudig credits via jouw Hostinger-dashboard en je assistent is direct operationeel. Wanneer je meer credits nodig hebt, kun je deze rechtstreeks via hetzelfde dashboard opwaarderen – zo eenvoudig is het.
Zijn mijn gegevens privé en veilig?
Absoluut. Elke OpenClaw-instantie draait in een eigen, geïsoleerde omgeving, wat betekent dat je gegevens en gesprekken volledig gescheiden zijn van die van andere gebruikers. We beveiligen elke container om ongeautoriseerde toegang of externe wijzigingen te voorkomen, en elke instantie wordt standaard geleverd met een aangepaste, zeer complexe beveiligingsgateway. Je krijgt professionele bescherming zonder dat je zelf iets hoeft te configureren.
Wat is het verschil tussen OpenClaw met 1 klik en OpenClaw draaien op een VPS?
Met een VPS krijg je volledige roottoegang en totale controle over de server — maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de installatie, updates en beveiliging. 1-click OpenClaw neemt al die complexiteit weg. Wij beheren de infrastructuur, houden je instantie op de nieuwste stabiele versie en voegen extra beveiligingslagen toe — zodat je je volledig kunt focussen op het gebruiken van je AI-assistent, in plaats van op het beheren van een server. Ben je een developer die volledige aanpassingen wil? Dan zijn onze VPS OpenClaw-plannen een betere keuze.