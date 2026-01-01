Installeer OpenClaw met een één-klik-installatie.
Persoonlijke AI-assistent draaiend op je eigen VPS met uniforme controle over WhatsApp, Telegram, Slack, Discord en meer.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenClaw kunt bouwen
OpenClaw is een zelf-gehost persoonlijk AI-assistentplatform dat via een enkele gateway op je eigen infrastructuur verbinding maakt met de berichtenkanalen die je al gebruikt: WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage en Microsoft Teams. In tegenstelling tot cloud-gebaseerde assistenten, houdt OpenClaw alle gesprekken, context en gegevens onder jouw controle, terwijl het altijd beschikbaar blijft op elk platform.
Dankzij de ondersteuning voor meerdere AI-modelproviders, waaronder Anthropic Claude en OpenAI, kies je zelf het model dat het beste bij elke taak past. Spraakmogelijkheden, browserautomatisering en een uitbreidbaar vaardighedenplatform zorgen ervoor dat OpenClaw alles aankan, van snelle berichtantwoorden tot complexe geautomatiseerde workflows.
Key features van OpenClaw
Multi-channelberichten
Eén assistent bereikbaar via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord en 10+ andere platforms vanaf één enkele gateway.
Meerdere AI-aanbieders
Schakel tussen Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini en andere modellen, afhankelijk van de taak.
Stem- & Browserbediening
Altijd-aan Gespreksmodus en toegewijde Chrome-automatisering maken steminteracties en webgebaseerde taakuitvoering mogelijk.
Interactief Canvas
Door agenten gestuurde visuele werkruimtes laten de assistent rijke interactieve interfaces weergeven die verder gaan dan eenvoudige tekstantwoorden.
Uitbreidbaar Vaardighedenplatform
Voeg gebundelde, beheerde of aangepaste vaardigheden op werkruimteniveau toe om uit te breiden wat uw assistent kan doen zonder helemaal opnieuw te hoeven bouwen.
Waarom zou je OpenClaw op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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