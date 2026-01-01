OpenClaw is een zelf-gehost persoonlijk AI-assistentplatform dat via een enkele gateway op je eigen infrastructuur verbinding maakt met de berichtenkanalen die je al gebruikt: WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage en Microsoft Teams. In tegenstelling tot cloud-gebaseerde assistenten, houdt OpenClaw alle gesprekken, context en gegevens onder jouw controle, terwijl het altijd beschikbaar blijft op elk platform.

Dankzij de ondersteuning voor meerdere AI-modelproviders, waaronder Anthropic Claude en OpenAI, kies je zelf het model dat het beste bij elke taak past. Spraakmogelijkheden, browserautomatisering en een uitbreidbaar vaardighedenplatform zorgen ervoor dat OpenClaw alles aankan, van snelle berichtantwoorden tot complexe geautomatiseerde workflows.