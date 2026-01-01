9router is een zelf-gehoste AI API-proxy die zich bevindt tussen uw AI-coderingstools en elke LLM-provider. Het exposeert een OpenAI-compatibel eindpunt zodat tools zoals Claude Code, Cursor, Cline en Copilot zonder herconfiguratie verbinding kunnen maken. De RTK Token Saver comprimeert grote tool-outputs — git diffs, grep resultaten, directorybomen — voordat ze het model bereiken, waardoor invoertokens met 20–40% per verzoek worden verminderd. Automatische fallback-routering schakelt door abonnements-, budget- en gratis-tier providers in volgorde van prioriteit wanneer quota's worden bereikt.

Door 9router zelf te hosten op uw VPS blijven alle providerreferenties en routeringsregels onder uw controle. U beheert accounts via een webdashboard, stelt tokenbudgetten per model in en verdeelt verzoeken over meerdere accounts met round-robin planning — waardoor kosten worden verlaagd zonder uw AI-toolconfiguraties aan te raken.