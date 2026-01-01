Implementeer 9router met één-klik installatie.
AI API-routeringsproxy die tokenskosten verlaagt en automatisch verzoeken verdeelt over meer dan 40 LLM-providers.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 9router kunt bouwen
9router is een zelf-gehoste AI API-proxy die zich bevindt tussen uw AI-coderingstools en elke LLM-provider. Het exposeert een OpenAI-compatibel eindpunt zodat tools zoals Claude Code, Cursor, Cline en Copilot zonder herconfiguratie verbinding kunnen maken. De RTK Token Saver comprimeert grote tool-outputs — git diffs, grep resultaten, directorybomen — voordat ze het model bereiken, waardoor invoertokens met 20–40% per verzoek worden verminderd. Automatische fallback-routering schakelt door abonnements-, budget- en gratis-tier providers in volgorde van prioriteit wanneer quota's worden bereikt.
Door 9router zelf te hosten op uw VPS blijven alle providerreferenties en routeringsregels onder uw controle. U beheert accounts via een webdashboard, stelt tokenbudgetten per model in en verdeelt verzoeken over meerdere accounts met round-robin planning — waardoor kosten worden verlaagd zonder uw AI-toolconfiguraties aan te raken.
Key features van 9router
RTK tokencompressie
Comprimeert uitvoer van toolaanroepen zoals git-diffs en directorystructuren voordat deze naar het model wordt verzonden, waardoor 20–40% van de invoertokens per verzoek wordt bespaard.
Multi-provider routering
Routeert verzoeken over meer dan 40 LLM-providers met automatische terugval van betaalde naar gratis lagen wanneer abonnementsquota zijn uitgeput.
Round-robin planning
Verdeelt verzoeken over meerdere accounts per provider om het quotagebruik te maximaliseren voordat maandelijkse limieten worden gereset.
OpenAI-compatibele API
Drop-in vervangend eindpunt op /v1, zodat elke tool die het OpenAI-protocol ondersteunt, verbinding maakt zonder herconfiguratie.
Holbewonermodus
Injecteert beknopte uitvoerinstructies in uitgaande prompts om de lengte van de modelrespons met maximaal 65% te verminderen.
Waarom zou je 9router op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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