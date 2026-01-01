Immich is een modern, zelfgehost alternatief voor Google Foto's en iCloud, dat snelheid combineert met de kracht van machine learning. Het biedt gezichtsherkenning, objectdetectie, slim zoeken en automatische mobiele back-up vanuit iOS- en Android-apps — allemaal draaiend op je eigen infrastructuur.

Door Immich zelf te hosten, blijven je persoonlijke herinneringen en familiefoto's volledig van servers van derden af. Je behoudt volledige controle over opslag, toegangsrechten en delen, zonder abonnementskosten en zonder risico op stopzetting van de service. Deze implementatie omvat de applicatieserver, machine learning-service, PostgreSQL met vector-extensie en Redis.