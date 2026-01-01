Implementeer Immich met één-klik installatie.
Krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer met AI-aangedreven organisatie en mobiele back-up.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Immich kunt bouwen
Immich is een modern, zelfgehost alternatief voor Google Foto's en iCloud, dat snelheid combineert met de kracht van machine learning. Het biedt gezichtsherkenning, objectdetectie, slim zoeken en automatische mobiele back-up vanuit iOS- en Android-apps — allemaal draaiend op je eigen infrastructuur.
Door Immich zelf te hosten, blijven je persoonlijke herinneringen en familiefoto's volledig van servers van derden af. Je behoudt volledige controle over opslag, toegangsrechten en delen, zonder abonnementskosten en zonder risico op stopzetting van de service. Deze implementatie omvat de applicatieserver, machine learning-service, PostgreSQL met vector-extensie en Redis.
Key features van Immich
AI-aangedreven zoeken
Machine learning maakt gezichtsherkenning, objectdetectie en zoekopdrachten in natuurlijke taal mogelijk in uw hele fotobibliotheek.
Automatische Mobiele Back-up
iOS- en Android-apps maken automatisch een back-up van foto's en video's op de achtergrond, waardoor uw bibliotheek altijd up-to-date blijft.
RAW- en 4K-ondersteuning
Ondersteunt RAW-fotoformaten, 4K-video's en livefoto's met volledige metadatabehoud voor professionele workflows.
Multi-user bibliotheken
Elke gebruiker krijgt een eigen privébibliotheek met de optie om albums en partnercollecties selectief te delen.
Kaart- en Tijdlijnweergaven
Blader door foto's op datum op een tijdlijn of op locatie op een kaart met behulp van ingebedde GPS-metadata van uw camera en telefoon.
Waarom zou je Immich op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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