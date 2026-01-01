Installeer Airsonic Advanced met één-klik installatie.
Zelf-gehoste mediastreamingserver voor uw persoonlijke muziekcollectie, toegankelijk vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Airsonic Advanced
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Airsonic Advanced kunt bouwen
Airsonic Advanced is de actief onderhouden, door de gemeenschap gedreven fork van Airsonic — zelf een gratis fork van Subsonic — gericht op stabiele streaming van grote persoonlijke muziekbibliotheken. Het transcodeert on-the-fly om te passen bij elk apparaat of elke bandbreedte, indexeert ID3- en mapgebaseerde bibliotheken, en wordt geleverd met een schone webspeler plus een Subsonic-compatibele REST API die wordt ondersteund door tientallen mobiele en desktopclients.
Zelf Airsonic Advanced hosten op uw VPS houdt uw muziekcollectie, luistergeschiedenis en afspeellijsten op hardware die u beheert — zonder apparaatlimieten, zonder abonnementskosten en zonder tracking door streamingdiensten.
Key features van Airsonic Advanced
On-the-fly transcodering
Streamt naar elke client met de juiste bitrate, zodat één bibliotheek desktops, telefoons en trage mobiele verbindingen bedient zonder bestanden opnieuw te coderen.
Subsonic-compatibele API
Werkt met het volledige ecosysteem van Subsonic-clients — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic en meer — op iOS, Android en desktops.
Bibliotheken voor meerdere gebruikers
Gebruikersaccounts met individuele afspeellijsten, beoordelingen en last.fm scrobbling laten huishoudens één server delen zonder dat hun geschiedenissen door elkaar lopen.
Podcastabonnementen
Abonneer je op podcastfeeds rechtstreeks in Airsonic, met automatische afleveringsdownloads naast je muziekbibliotheek.
Internetradio en jukebox
Stream internetradiostations en gebruik de multi-player jukebox om audio tegelijkertijd naar meerdere luidsprekers te sturen.
Waarom zou je Airsonic Advanced op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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