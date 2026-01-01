Airsonic Advanced is de actief onderhouden, door de gemeenschap gedreven fork van Airsonic — zelf een gratis fork van Subsonic — gericht op stabiele streaming van grote persoonlijke muziekbibliotheken. Het transcodeert on-the-fly om te passen bij elk apparaat of elke bandbreedte, indexeert ID3- en mapgebaseerde bibliotheken, en wordt geleverd met een schone webspeler plus een Subsonic-compatibele REST API die wordt ondersteund door tientallen mobiele en desktopclients.

Zelf Airsonic Advanced hosten op uw VPS houdt uw muziekcollectie, luistergeschiedenis en afspeellijsten op hardware die u beheert — zonder apparaatlimieten, zonder abonnementskosten en zonder tracking door streamingdiensten.