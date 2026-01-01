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Open-source muziek- en videostreamingserver die uw persoonlijke mediacollectie omzet in een privéstreamingservice.

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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Ampache kunt bouwen

Ampache is een zelf-gehost mediostreamingplatform dat persoonlijke muziek- en videocollecties omzet in een privé-service die toegankelijk is vanaf elk met internet verbonden apparaat. Oorspronkelijk uitgebracht in 2001 en continu onderhouden onder de AGPL-licentie, biedt het ondersteuning voor meerdere gebruikers, slimme afspeellijsten, on-the-fly transcodering en Subsonic API-compatibiliteit voor brede clientondersteuning via mobiele apps, desktopspelers en domoticasystemen.

In tegenstelling tot commerciële streamingdiensten slaat Ampache geen luistergegevens op bij derden, legt het geen abonnementskosten op en stelt het geen limieten aan de bibliotheekgrootte. Zelf-hosten geeft u volledig eigendom over uw muziek en zorgt ervoor dat uw collectie toegankelijk blijft, ongeacht wijzigingen in platformlicenties of het stopzetten van services.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Ampache

On-the-Fly Transcodering

Converteer automatisch verliesvrije FLAC-bestanden naar mobielvriendelijke bitrates in realtime, zodat u audio van hoge kwaliteit kunt streamen via mobiele netwerken zonder dubbele gecomprimeerde kopieën op te slaan.

Slimme afspeellijsten

Maak afspeellijsten die automatisch worden gevuld op basis van genre, beoordeling, afspeelaantal of aangepaste criteria, waarbij de ontdekkingservaring van streamingdiensten wordt nagebootst met je eigen bibliotheek.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Maak individuele accounts aan voor familieleden of medewerkers, elk met een aparte luistergeschiedenis, afspeellijsten en machtigingsniveaus, zonder mediabestanden te dupliceren.

Subsonic API-compatibiliteit

Verbind elke Subsonic-compatibele mobiele app of desktopclient met uw Ampache-instantie, waardoor u toegang krijgt vanaf vrijwel elk apparaat zonder vast te zitten aan één enkele interface.

Podcasts en Radio

Stream internetradiostations en abonneer je op podcasts naast je muziekbibliotheek, waardoor Ampache één bestemming wordt voor alle audiocontent.

Waarom zou je Ampache op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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