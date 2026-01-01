Installeer Ampache met één-klik installatie.
Open-source muziek- en videostreamingserver die uw persoonlijke mediacollectie omzet in een privéstreamingservice.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ampache kunt bouwen
Ampache is een zelf-gehost mediostreamingplatform dat persoonlijke muziek- en videocollecties omzet in een privé-service die toegankelijk is vanaf elk met internet verbonden apparaat. Oorspronkelijk uitgebracht in 2001 en continu onderhouden onder de AGPL-licentie, biedt het ondersteuning voor meerdere gebruikers, slimme afspeellijsten, on-the-fly transcodering en Subsonic API-compatibiliteit voor brede clientondersteuning via mobiele apps, desktopspelers en domoticasystemen.
In tegenstelling tot commerciële streamingdiensten slaat Ampache geen luistergegevens op bij derden, legt het geen abonnementskosten op en stelt het geen limieten aan de bibliotheekgrootte. Zelf-hosten geeft u volledig eigendom over uw muziek en zorgt ervoor dat uw collectie toegankelijk blijft, ongeacht wijzigingen in platformlicenties of het stopzetten van services.
Key features van Ampache
On-the-Fly Transcodering
Converteer automatisch verliesvrije FLAC-bestanden naar mobielvriendelijke bitrates in realtime, zodat u audio van hoge kwaliteit kunt streamen via mobiele netwerken zonder dubbele gecomprimeerde kopieën op te slaan.
Slimme afspeellijsten
Maak afspeellijsten die automatisch worden gevuld op basis van genre, beoordeling, afspeelaantal of aangepaste criteria, waarbij de ontdekkingservaring van streamingdiensten wordt nagebootst met je eigen bibliotheek.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak individuele accounts aan voor familieleden of medewerkers, elk met een aparte luistergeschiedenis, afspeellijsten en machtigingsniveaus, zonder mediabestanden te dupliceren.
Subsonic API-compatibiliteit
Verbind elke Subsonic-compatibele mobiele app of desktopclient met uw Ampache-instantie, waardoor u toegang krijgt vanaf vrijwel elk apparaat zonder vast te zitten aan één enkele interface.
Podcasts en Radio
Stream internetradiostations en abonneer je op podcasts naast je muziekbibliotheek, waardoor Ampache één bestemming wordt voor alle audiocontent.
Waarom zou je Ampache op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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