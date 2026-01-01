Ampache is een zelf-gehost mediostreamingplatform dat persoonlijke muziek- en videocollecties omzet in een privé-service die toegankelijk is vanaf elk met internet verbonden apparaat. Oorspronkelijk uitgebracht in 2001 en continu onderhouden onder de AGPL-licentie, biedt het ondersteuning voor meerdere gebruikers, slimme afspeellijsten, on-the-fly transcodering en Subsonic API-compatibiliteit voor brede clientondersteuning via mobiele apps, desktopspelers en domoticasystemen.

In tegenstelling tot commerciële streamingdiensten slaat Ampache geen luistergegevens op bij derden, legt het geen abonnementskosten op en stelt het geen limieten aan de bibliotheekgrootte. Zelf-hosten geeft u volledig eigendom over uw muziek en zorgt ervoor dat uw collectie toegankelijk blijft, ongeacht wijzigingen in platformlicenties of het stopzetten van services.