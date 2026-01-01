Implementeer Reiverr in één-klik installatie.
Een uniforme tv-vriendelijke interface voor Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr die de ontdekking in Overseerr-stijl vervangt.
Kies een VPS-abonnement voor Reiverr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Reiverr kunt bouwen
Reiverr is een open-source front-end die mediadetectie, aanvragen en afspelen combineert in één enkele tv-vriendelijke interface. In plaats van te schakelen tussen Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr, bladeren gebruikers door populaire titels, krijgen ze gepersonaliseerde aanbevelingen, vragen ze ontbrekende inhoud aan en streamen ze wat al in hun bibliotheek staat — allemaal vanuit één app die is geoptimaliseerd voor afstandsbedieningen en 10-voets gebruikersinterfaces.
Door Reiverr zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke verbonden API-sleutel, kijkgeschiedenis en aanvraaglog onder controle. De plug-in-gebaseerde architectuur stelt je in staat om nieuwe streamingbronnen toe te voegen zonder de kern aan te passen, en dezelfde backend kan zowel de web-app als een native build op Samsung Tizen smart-tv's aandrijven.
Key features van Reiverr
TMDB Ontdekking
Blader door populaire films en series, gepersonaliseerde aanbevelingen, cast, beoordelingen en trailers, mogelijk gemaakt door The Movie Database.
Jellyfin Afspelen
Stream inhoud die al in je Jellyfin-bibliotheek staat rechtstreeks in Reiverr zonder van app of sessie te wisselen.
Sonarr en Radarr Verzoeken
Stuur ontbrekende titels rechtstreeks naar Sonarr of Radarr voor automatische download en bibliotheekimport zonder een van beide UI's te openen.
TV-eerst interface
Afstandsbedieningsvriendelijke navigatie, grote typografie en focusmarkering, van de grond af ontworpen voor smart-tv's en settopboxen.
Plug-in Architectuur
Plaats extra afspeel- of bronplugins in de gekoppelde plug-inmap om Reiverr uit te breiden zonder de image opnieuw op te bouwen.
Tizen Smart TV-build
Koppel de gehoste backend met de officiële Tizen-build om Reiverr als een native app te installeren op Samsung smart-tv's.
Waarom zou je Reiverr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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