Reiverr is een open-source front-end die mediadetectie, aanvragen en afspelen combineert in één enkele tv-vriendelijke interface. In plaats van te schakelen tussen Jellyfin, TMDB, Sonarr en Radarr, bladeren gebruikers door populaire titels, krijgen ze gepersonaliseerde aanbevelingen, vragen ze ontbrekende inhoud aan en streamen ze wat al in hun bibliotheek staat — allemaal vanuit één app die is geoptimaliseerd voor afstandsbedieningen en 10-voets gebruikersinterfaces.

Door Reiverr zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke verbonden API-sleutel, kijkgeschiedenis en aanvraaglog onder controle. De plug-in-gebaseerde architectuur stelt je in staat om nieuwe streamingbronnen toe te voegen zonder de kern aan te passen, en dezelfde backend kan zowel de web-app als een native build op Samsung Tizen smart-tv's aandrijven.