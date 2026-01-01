Installeer Huginn met één-klik installatie.
Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van intelligente monitoring agents die het web in de gaten houden en namens jou actie ondernemen.
Kies een VPS-abonnement voor Huginn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Huginn kunt bouwen
Huginn is een open-source automatiseringsplatform waarmee je agents kunt bouwen om websites te monitoren, gegevenswijzigingen bij te houden, inhoud te aggregeren en workflows met meerdere stappen uit te voeren — allemaal op je eigen infrastructuur. Zie het als een zelf-gehoste IFTTT of Zapier zonder snelheidsbeperkingen en zonder abonnementskosten. Agents kunnen gebeurtenissen in de gaten houden, gegevens transformeren en routeren tussen services, meldingen verzenden en complexe pijplijnen coördineren via een visuele webinterface.
Huginn draaien op je VPS betekent dat automatiseringsworkflows betrouwbaar de klok rond worden uitgevoerd met volledige toegang tot interne systemen en privé-gegevensbronnen die cloudgebaseerde automatiseringsdiensten niet kunnen bereiken, terwijl je API-sleutels en bedrijfslogica volledig onder jouw controle blijven.
Key features van Huginn
Aangepaste Agentenbouwer
Maak monitoring- en automatiseringsagents via een visuele interface zonder code te schrijven, door webservices en gegevensbronnen te verbinden in workflows.
Websitemonitoring
Volg inhoudelijke wijzigingen op elke website en activeer acties wanneer prijzen dalen, nieuws verschijnt of specifieke trefwoorden worden gedetecteerd.
Geplande uitvoering
Voer agents uit volgens cron-achtige schema's of activeer ze door gebeurtenissen, zodat tijdgevoelige automatiseringen hun moment nooit missen.
Gegevenstransformatie
Filter, parseer en herformateer gegevens tussen stappen met behulp van ingebouwde transformatie-agents die JSON-, XML- en regex-patronen verwerken.
Multi-gebruikersondersteuning
Op rollen gebaseerde machtigingen stellen teams in staat om automatiseringsworkflows te delen en eraan samen te werken, zonder gevoelige agentreferenties bloot te stellen.
Waarom zou je Huginn op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.