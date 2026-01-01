Huginn is een open-source automatiseringsplatform waarmee je agents kunt bouwen om websites te monitoren, gegevenswijzigingen bij te houden, inhoud te aggregeren en workflows met meerdere stappen uit te voeren — allemaal op je eigen infrastructuur. Zie het als een zelf-gehoste IFTTT of Zapier zonder snelheidsbeperkingen en zonder abonnementskosten. Agents kunnen gebeurtenissen in de gaten houden, gegevens transformeren en routeren tussen services, meldingen verzenden en complexe pijplijnen coördineren via een visuele webinterface.

Huginn draaien op je VPS betekent dat automatiseringsworkflows betrouwbaar de klok rond worden uitgevoerd met volledige toegang tot interne systemen en privé-gegevensbronnen die cloudgebaseerde automatiseringsdiensten niet kunnen bereiken, terwijl je API-sleutels en bedrijfslogica volledig onder jouw controle blijven.