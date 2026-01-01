Postiz is een open-source alternatief voor dure social media SaaS-tools, waarmee je je aanwezigheid op X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord en meer kunt plannen, beheren en analyseren vanuit één uniforme interface. De ingebouwde AI-integratie met OpenAI genereert postsuggesties en automatische aanvullingen, terwijl een Canva-achtige editor visuele content verwerkt.

Door Postiz zelf te hosten op je VPS blijven je contentstrategie en analysedata privé, worden abonnementskosten per gebruiker geëlimineerd en krijgen teams onbeperkte planningscapaciteit met aangepaste integraties via N8N, Make.com en Zapier.