Installeer Postiz met één-klik installatie.
Open-source platform voor het plannen van sociale media met AI-gestuurde contentcreatie voor meer dan 15 netwerken vanuit één dashboard.
Kies een VPS-abonnement voor Postiz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Postiz kunt bouwen
Postiz is een open-source alternatief voor dure social media SaaS-tools, waarmee je je aanwezigheid op X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord en meer kunt plannen, beheren en analyseren vanuit één uniforme interface. De ingebouwde AI-integratie met OpenAI genereert postsuggesties en automatische aanvullingen, terwijl een Canva-achtige editor visuele content verwerkt.
Door Postiz zelf te hosten op je VPS blijven je contentstrategie en analysedata privé, worden abonnementskosten per gebruiker geëlimineerd en krijgen teams onbeperkte planningscapaciteit met aangepaste integraties via N8N, Make.com en Zapier.
Key features van Postiz
Multiplatformplanning
Plan en publiceer tegelijkertijd op meer dan 15 sociale netwerken vanuit een gedeelde contentkalender met drag-and-drop herplanning en bulk-CSV-import.
AI-contentgeneratie
OpenAI-integratie stelt postteksten voor, voltooit concepten en helpt berichten aan te passen aan het publiek van elk platform — wat uren handmatig schrijven bespaart.
Ingebouwde Visuele Editor
Een Canva-achtige editor laat je afbeeldingen en merkgerelateerde graphics direct in Postiz ontwerpen zonder over te schakelen naar een aparte ontwerptool.
Team samenwerking
Toegangscontrole op basis van rollen en goedkeuringsworkflows stellen meerdere bijdragers in staat om sociale accounts te beheren, met behoud van merkconsistentie en toezicht.
Automatisering Integraties
Native connectors voor N8N, Make.com en Zapier laten je posts activeren vanuit externe gebeurtenissen en end-to-end contentautomatiseringspijplijnen bouwen.
Waarom zou je Postiz op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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