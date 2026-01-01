Activepieces is een gratis, open-source automatiseringsplatform waarmee je je apps kunt verbinden en repetitieve taken kunt automatiseren via een visuele drag-and-drop builder – geen code vereist. Met meer dan 200 integraties voor productiviteitstools, communicatieplatforms, databases en AI-diensten, dient het als een zelf-gehost alternatief voor Zapier en Make.

Wat Activepieces onderscheidt, is het native AI-first ontwerp: je kunt intelligente agents bouwen die LLM's gebruiken om te redeneren en te handelen, verbinding maken met MCP-compatibele tools, en aangepaste JavaScript- of Python-stappen uitvoeren wanneer no-code niet voldoende is. Omdat alles op je eigen infrastructuur draait, verlaten je API-sleutels, klantgegevens en bedrijfslogica nooit je servers – en er zijn geen gebruikskosten per taak, ongeacht hoeveel automatiseringen je uitvoert.