Installeer Activepieces met één-klik installatie.
Open source no-code automatiseringsplatform met 200+ integraties en ingebouwde AI-agentondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor Activepieces
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Activepieces kunt bouwen
Activepieces is een gratis, open-source automatiseringsplatform waarmee je je apps kunt verbinden en repetitieve taken kunt automatiseren via een visuele drag-and-drop builder – geen code vereist. Met meer dan 200 integraties voor productiviteitstools, communicatieplatforms, databases en AI-diensten, dient het als een zelf-gehost alternatief voor Zapier en Make.
Wat Activepieces onderscheidt, is het native AI-first ontwerp: je kunt intelligente agents bouwen die LLM's gebruiken om te redeneren en te handelen, verbinding maken met MCP-compatibele tools, en aangepaste JavaScript- of Python-stappen uitvoeren wanneer no-code niet voldoende is. Omdat alles op je eigen infrastructuur draait, verlaten je API-sleutels, klantgegevens en bedrijfslogica nooit je servers – en er zijn geen gebruikskosten per taak, ongeacht hoeveel automatiseringen je uitvoert.
Key features van Activepieces
Visuele workflowbouwer
De drag-and-drop interface laat iedereen meerstapsautomatiseringen bouwen zonder code te schrijven, waardoor de tijd van idee tot werkende workflow wordt teruggebracht tot minuten.
200+ integraties
Koppel Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion en honderden andere direct, en omvat zo de tools die de meeste teams al gebruiken.
AI-agent ondersteuning
Bouw agents die grote taalmodellen gebruiken om te redeneren, te zoeken en acties uit te voeren—die verder gaan dan regelgebaseerde automatisering om taken af te handelen die beoordelingsvermogen vereisen.
Aangepaste codestappen
Gebruik JavaScript of Python binnen elke flow voor logica die verder gaat dan no-code, waardoor ontwikkelaars volledige flexibiliteit krijgen zonder de visuele builder te verlaten.
Geen gebruiksafhankelijke prijzen
Zelf-hosting betekent onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder extra kosten, waardoor Activepieces voordelig is voor grootschalige automatiseringspijplijnen die duur zouden zijn op cloudplatforms.
Waarom zou je Activepieces op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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