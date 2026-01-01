n8n is een workflowautomatiseringsplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele, node-gebaseerde interface. Het stelt individuen en teams in staat om repetitieve taken te automatiseren, gegevens te synchroniseren tussen tools en aangepaste integratiepijplijnen te bouwen — allemaal zonder dat gegevens vastzitten in een cloud van derden. Met honderden ingebouwde nodes, ondersteuning voor aangepaste JavaScript-logica en gebeurtenisgestuurde uitvoering via webhooks en schema's, beheert n8n alles van eenvoudige meldingen tot complexe, meerstaps bedrijfsprocessen.

n8n zelf hosten op je VPS betekent dat je workflowlogica, API-referenties en uitvoeringsgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder kosten per taak, en volledige controle om je automatiseringen uit te breiden, te back-uppen en te versiebeheren precies zoals nodig.