Implementeer n8n met één-klik installatie.
Open-source workflow-automatiseringsplatform met een visuele, op knooppunten gebaseerde editor voor het verbinden van apps, API's en services.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met n8n kunt bouwen
n8n is een workflowautomatiseringsplatform dat applicaties, services en API's verbindt via een visuele, node-gebaseerde interface. Het stelt individuen en teams in staat om repetitieve taken te automatiseren, gegevens te synchroniseren tussen tools en aangepaste integratiepijplijnen te bouwen — allemaal zonder dat gegevens vastzitten in een cloud van derden. Met honderden ingebouwde nodes, ondersteuning voor aangepaste JavaScript-logica en gebeurtenisgestuurde uitvoering via webhooks en schema's, beheert n8n alles van eenvoudige meldingen tot complexe, meerstaps bedrijfsprocessen.
n8n zelf hosten op je VPS betekent dat je workflowlogica, API-referenties en uitvoeringsgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder kosten per taak, en volledige controle om je automatiseringen uit te breiden, te back-uppen en te versiebeheren precies zoals nodig.
Key features van n8n
Visuele Workflow Bouwer
Met de slepen-en-neerzetten-knooppunteditor kun je visueel automatiseringen met meerdere stappen ontwerpen, met real-time uitvoeringsvoorbeelden om elke stap te debuggen.
Honderden integraties
Ingebouwde knooppunten dekken populaire apps, databases en API's — van Slack en GitHub tot PostgreSQL en HTTP-verzoeken — direct klaar voor gebruik zonder aangepaste code.
Aangepaste JavaScript Logica
Schrijf JavaScript rechtstreeks in workflowknooppunten om gegevens te transformeren, bedrijfslogica toe te passen, of een externe API aan te roepen die niet wordt gedekt door ingebouwde integraties.
Webhooks en Planning
Activeer workflows direct via webhooks, volgens een cron-schema, of als reactie op gebeurtenissen van verbonden services zonder polling.
Zelf-gehost data-eigendom
Alle workflowdefinities, API-referenties en uitvoeringslogboeken blijven op uw VPS, zonder kosten per uitvoering en zonder gebruiksbeperkingen.
Waarom zou je n8n op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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