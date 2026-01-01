Installeer Ackee met één-klik installatie.
Zelf-gehoste, privacygerichte website-analyse die bezoekers volgt zonder hun persoonlijke gegevens in gevaar te brengen.
Kies een VPS-abonnement voor Ackee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ackee kunt bouwen
Ackee is een open-source analyseplatform op basis van Node.js dat volledig op je eigen server draait. Dankzij een meerstaps anonimiseringsproces worden persoonsgegevens van bezoekers verwijderd, terwijl het toch waardevolle inzichten biedt in paginaweergaven, verwijzers, sessieduur en apparaattypen.
Waar traditionele analysediensten de gegevens van je bezoekers opslaan op externe infrastructuur, geeft Ackee je volledige controle over je verkeersgegevens. De minimalistische interface en gecentraliseerde GraphQL API maken het eenvoudig om meerdere websites te monitoren en analysedata te integreren in aangepaste dashboards of rapportagepijplijnen – zonder gedoe met cookiebanners of GDPR.
Key features van Ackee
Privacy by design
Meerstapsanonimisering verwijdert persoonlijk identificeerbare informatie vóór opslag, zodat u nuttige inzichten kunt verzamelen — wat kan helpen de noodzaak van cookiebanners te verminderen of de naleving te vereenvoudigen, afhankelijk van de jurisdictie en configuratie.
Onbeperkt aantal domeinen
Monitor zoveel websites en applicaties als u nodig heeft vanaf één dashboard, zonder prijsniveaus per site of verkeersgebonden limieten.
GraphQL API
Een gecentraliseerde GraphQL API stelt u in staat om programmatisch analysedata op te halen in aangepaste dashboards, rapporten of tools van derden, zonder gebonden te zijn aan de ingebouwde gebruikersinterface.
Lichtgewicht tracking-script
Het trackingfragment heeft een minimale impact op de prestaties van uw pagina's, waardoor de paginasnelheidsboetes die gepaard gaan met zwaardere commerciële analysebibliotheken worden vermeden.
Aangepaste gebeurtenis tracking
Volg specifieke gebruikersinteracties naast paginabezoeken, zodat u inzicht krijgt in conversies, klikken op knoppen en andere belangrijke acties op uw sites.
Waarom zou je Ackee op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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