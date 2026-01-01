Ackee is een open-source analyseplatform op basis van Node.js dat volledig op je eigen server draait. Dankzij een meerstaps anonimiseringsproces worden persoonsgegevens van bezoekers verwijderd, terwijl het toch waardevolle inzichten biedt in paginaweergaven, verwijzers, sessieduur en apparaattypen.

Waar traditionele analysediensten de gegevens van je bezoekers opslaan op externe infrastructuur, geeft Ackee je volledige controle over je verkeersgegevens. De minimalistische interface en gecentraliseerde GraphQL API maken het eenvoudig om meerdere websites te monitoren en analysedata te integreren in aangepaste dashboards of rapportagepijplijnen – zonder gedoe met cookiebanners of GDPR.