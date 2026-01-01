Implementeer Apache DevLake met één-klik installatie.
Open-source platform dat gegevens verzamelt van meer dan 60 ontwikkeltools om DORA-statistieken te berekenen en de prestaties van engineeringteams te visualiseren.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache DevLake kunt bouwen
Apache DevLake is een open-source engineering analyseplatform dat gegevens van issue trackers, sourcecodehosts, CI/CD-pijplijnen en incidentbeheertools consolideert in een uniform datalake. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty en tientallen andere bronnen om automatisch DORA-metrics te berekenen — implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, percentage mislukte wijzigingen en gemiddelde hersteltijd — naast Grafana-dashboards die de teamprestaties in de loop van de tijd visualiseren.
Door DevLake zelf te hosten, blijven alle engineeringtelemetrie en integratiegegevens op infrastructuur die u beheert. Elke API-token en OAuth-verbinding wordt in rust versleuteld met een sleutel die u bezit, en alle metrics worden opgeslagen in een MySQL-database op uw server — er verlaten geen gegevens uw omgeving naar een externe analysedienst.
Key features van Apache DevLake
DORA-metrieken
Automatisch de implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, percentage mislukte wijzigingen en gemiddelde hersteltijd berekenen vanuit verbonden tools — geen handmatige gegevensverzameling vereist.
Voorgebouwde dashboards
Kant-en-klare Grafana-dashboards visualiseren DORA-statistieken, PR-cyclustijd, bugleeftijd en de gezondheid van de implementatiepijplijn zonder enige configuratie na de installatie.
60+ gegevensbron-plugins
Vooraf gebouwde connectoren voor GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube en meer brengen alle engineeringgegevens samen op één plek.
Aangepaste SQL-metrieken
Bevraag het genormaliseerde datameer met standaard SQL om teamspecifieke metingen, filters en aangepaste dashboards te definiëren, verder dan de ingebouwde DORA-weergaven.
Versleutelde opslag van inloggegevens
Alle API-tokens en OAuth-sleutels worden in rust versleuteld met behulp van een automatisch gegenereerde sleutel die exclusief is opgeslagen in uw zelf-gehoste MySQL-database.
Waarom zou je Apache DevLake op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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