Apache DevLake is een open-source engineering analyseplatform dat gegevens van issue trackers, sourcecodehosts, CI/CD-pijplijnen en incidentbeheertools consolideert in een uniform datalake. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty en tientallen andere bronnen om automatisch DORA-metrics te berekenen — implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, percentage mislukte wijzigingen en gemiddelde hersteltijd — naast Grafana-dashboards die de teamprestaties in de loop van de tijd visualiseren.

Door DevLake zelf te hosten, blijven alle engineeringtelemetrie en integratiegegevens op infrastructuur die u beheert. Elke API-token en OAuth-verbinding wordt in rust versleuteld met een sleutel die u bezit, en alle metrics worden opgeslagen in een MySQL-database op uw server — er verlaten geen gegevens uw omgeving naar een externe analysedienst.