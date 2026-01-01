Apache Superset is een bedrijfsbreed business intelligence-platform dat data-exploratie toegankelijk maakt voor gebruikers op elk technisch niveau. Analisten krijgen een no-code drag-and-drop interface voor het bouwen van grafieken en dashboards, terwijl engineers SQL Lab krijgen — een complete SQL IDE met querygeschiedenis, opgeslagen queries en export van resultaten. Superset maakt verbinding met meer dan 40 SQL-databases en datawarehouses via SQLAlchemy, en biedt een uniforme analyse-laag voor je hele datastack.

Superset zelf hosten op je VPS betekent een onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal databronnen en geen licenties per gebruiker. Bedrijfsdata blijft binnen je infrastructuur, voldoet aan compliance-vereisten terwijl PostgreSQL en Redis — inbegrepen in deze template — de opslag van metadata en query-caching afhandelen voor productieklare prestaties.