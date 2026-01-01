Implementeer Apache Superset met één-klik installatie.
Modern open-source business intelligence platform voor het bouwen van interactieve dashboards, het verkennen van datasets en het uitvoeren van SQL-analyses over meer dan 40 databases.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Superset
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Superset kunt bouwen
Apache Superset is een bedrijfsbreed business intelligence-platform dat data-exploratie toegankelijk maakt voor gebruikers op elk technisch niveau. Analisten krijgen een no-code drag-and-drop interface voor het bouwen van grafieken en dashboards, terwijl engineers SQL Lab krijgen — een complete SQL IDE met querygeschiedenis, opgeslagen queries en export van resultaten. Superset maakt verbinding met meer dan 40 SQL-databases en datawarehouses via SQLAlchemy, en biedt een uniforme analyse-laag voor je hele datastack.
Superset zelf hosten op je VPS betekent een onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal databronnen en geen licenties per gebruiker. Bedrijfsdata blijft binnen je infrastructuur, voldoet aan compliance-vereisten terwijl PostgreSQL en Redis — inbegrepen in deze template — de opslag van metadata en query-caching afhandelen voor productieklare prestaties.
Key features van Apache Superset
Rijke visualisatiebibliotheek
Kies uit tientallen grafiektypen — staafdiagrammen, lijngrafieken, spreidingsdiagrammen, geospatiale kaarten en meer — om uw gegevens duidelijk weer te geven.
SQL Lab IDE
Schrijf en voer SQL-query's uit met syntaxisaccentuering, querygeschiedenis en resultaatexport — een brug slaan tussen no-code dashboards en geavanceerd datawerk.
40+ databaseconnectoren
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift en tientallen andere via een uniforme SQLAlchemy-gebaseerde connectorlaag.
Interactieve dashboards
Bouw dashboards met kruisfilters, drill-down navigatie en geplande e-mailrapporten, zodat belanghebbenden altijd actuele inzichten hebben.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Wijs gedetailleerde machtigingen toe aan datasets, dashboards en gegevensbronnen, zodat elk team alleen ziet waartoe het geautoriseerd is om toegang te krijgen.
Waarom zou je Apache Superset op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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