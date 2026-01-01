Installeer Mathesar met één-klik installatie.
Open source spreadsheet-achtige interface voor het verkennen en bewerken van PostgreSQL-databases zonder SQL te schrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Mathesar
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mathesar kunt bouwen
Mathesar is een open-source webapplicatie die een spreadsheet-achtige interface bovenop elke PostgreSQL-database plaatst. In plaats van uw database te vervangen, maakt het rechtstreeks verbinding met behulp van native PostgreSQL-rollen en -machtigingen, zodat elke gebruiker precies de gegevens ziet waartoe hij of zij geautoriseerd is om toegang te krijgen — zonder dat een aparte identiteitslaag nodig is.
Zelf-hosten van Mathesar houdt uw gegevens onder uw controle terwijl niet-technische teamleden een manier krijgen om records op te vragen, te filteren en te bewerken via een vertrouwde rasterinterface. Ontwikkelaars behouden volledige toegang tot het onderliggende Postgres-schema, wat betekent dat Mathesar naast uw bestaande tools werkt in plaats van ze te vervangen.
Key features van Mathesar
Bewerken in spreadsheetstijl
Bladeren, filteren, sorteren en rijen bewerken in elke tabel via een bekend raster — geen SQL- of databaseclient nodig.
Visuele querybouwer
Stel query's samen met joins, aggregaties en filters via een point-and-click interface die synchroon blijft met uw Postgres-schema.
Nati eve toegangscontrole
Mathesar gebruikt echte PostgreSQL-rollen en -rechten, dus wat gebruikers kunnen zien en bewerken, wordt altijd beheerst door de eigen beveiligingsregels van uw database.
CSV importeren en exporteren
Upload CSV- of TSV-bestanden rechtstreeks naar tabellen, of exporteer elke weergave naar een spreadsheet voor offline analyse.
Deelbare gegevensformulieren
Maak eenvoudige invoerformulieren waarmee medewerkers rijen aan een tabel kunnen toevoegen zonder de volledige database-interface bloot te stellen.
Waarom zou je Mathesar op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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