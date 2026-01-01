Mathesar is een open-source webapplicatie die een spreadsheet-achtige interface bovenop elke PostgreSQL-database plaatst. In plaats van uw database te vervangen, maakt het rechtstreeks verbinding met behulp van native PostgreSQL-rollen en -machtigingen, zodat elke gebruiker precies de gegevens ziet waartoe hij of zij geautoriseerd is om toegang te krijgen — zonder dat een aparte identiteitslaag nodig is.

Zelf-hosten van Mathesar houdt uw gegevens onder uw controle terwijl niet-technische teamleden een manier krijgen om records op te vragen, te filteren en te bewerken via een vertrouwde rasterinterface. Ontwikkelaars behouden volledige toegang tot het onderliggende Postgres-schema, wat betekent dat Mathesar naast uw bestaande tools werkt in plaats van ze te vervangen.