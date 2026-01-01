Apache CouchDB is een open-source NoSQL-documentdatabase die gegevens opslaat als JSON-documenten en elke bewerking blootstelt via een schone HTTP/REST API. In tegenstelling tot de meeste databases is CouchDB van nature multi-primair — elke node accepteert lees- en schrijfbewerkingen, en wijzigingen stromen tussen nodes (en zelfs browserclients) via incrementele replicatie die netwerkpartities en intermitterende connectiviteit overleeft.

Het zelf hosten van CouchDB op je eigen VPS biedt je een productieklare database voor offline-first mobiele apps, edge-implementaties en veerkrachtige webservices zonder prijs per document of door de leverancier beheerde limieten. De meegeleverde Fauxton webconsole biedt volledige administratieve toegang voor query's, replicatie-instellingen, gebruikersbeheer en het bewerken van ontwerpdocumenten.