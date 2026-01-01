Implementeer Apache CouchDB met één klik installatie.
Multi-primaire documentdatabase met een intuïtieve HTTP/JSON API, ontworpen voor betrouwbaarheid en offline-eerst replicatie.
Kies een VPS-abonnement voor Apache CouchDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache CouchDB kunt bouwen
Apache CouchDB is een open-source NoSQL-documentdatabase die gegevens opslaat als JSON-documenten en elke bewerking blootstelt via een schone HTTP/REST API. In tegenstelling tot de meeste databases is CouchDB van nature multi-primair — elke node accepteert lees- en schrijfbewerkingen, en wijzigingen stromen tussen nodes (en zelfs browserclients) via incrementele replicatie die netwerkpartities en intermitterende connectiviteit overleeft.
Het zelf hosten van CouchDB op je eigen VPS biedt je een productieklare database voor offline-first mobiele apps, edge-implementaties en veerkrachtige webservices zonder prijs per document of door de leverancier beheerde limieten. De meegeleverde Fauxton webconsole biedt volledige administratieve toegang voor query's, replicatie-instellingen, gebruikersbeheer en het bewerken van ontwerpdocumenten.
Key features van Apache CouchDB
Multi-Primaire Replicatie
Elk knooppunt accepteert schrijfbewerkingen en synchroniseert wijzigingen incrementeel — perfect voor actieve-actieve clusters, edge-knooppunten en mobiele synchronisatie met PouchDB of Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Elke bewerking is een standaard HTTP-verzoek dat JSON retourneert, waardoor CouchDB bruikbaar is vanuit elke taal of runtime zonder een native driver.
Fauxton Beheer UI
Browsergebaseerd dashboard voor het doorbladeren van databases, het uitvoeren van Mango-query's, het bewerken van ontwerpdocumenten en het configureren van replicatie.
Mango Query Language
MongoDB-achtige JSON-querysyntaxis met declaratieve selectors en indexen — u hoeft geen JavaScript-views te schrijven voor veelvoorkomende zoekopdrachten.
Crash-Only Ontwerp
Append-only B-tree opslag betekent dat CouchDB plotseling stroomverlies overleeft zonder corruptie en onmiddellijk herstelt bij herstart.
Waarom zou je Apache CouchDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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