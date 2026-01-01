Apache Doris is een moderne, real-time MPP-analyse database die door duizenden organisaties, waaronder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan en ByteDance, wordt gebruikt om dashboards, ad-hoc analyses en klantgerichte analyses op honderden terabytes aan data aan te drijven. De gevectoriseerde uitvoeringsengine, kolomopslag en kosten-gebaseerde optimizer leveren SQL in minder dan een seconde over miljarden rijen, terwijl het wire-compatibel blijft met het MySQL-protocol, zodat bestaande BI-tools en drivers zonder wijzigingen kunnen verbinden.

Door Doris zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u de querylatentie, retentiebeleid en ingestiepipelines onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De meegeleverde frontend bevat een geïntegreerde webconsole voor clusterstatus, queryprofilering en SQL-verkenning.