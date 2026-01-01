Installeer Apache Doris met één-klik installatie.
Krachtige MPP-analysedatabase voor realtime rapportage, ad-hoc SQL en uniforme datawarehousing op petabyteschaal.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Doris
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Doris kunt bouwen
Apache Doris is een moderne, real-time MPP-analyse database die door duizenden organisaties, waaronder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan en ByteDance, wordt gebruikt om dashboards, ad-hoc analyses en klantgerichte analyses op honderden terabytes aan data aan te drijven. De gevectoriseerde uitvoeringsengine, kolomopslag en kosten-gebaseerde optimizer leveren SQL in minder dan een seconde over miljarden rijen, terwijl het wire-compatibel blijft met het MySQL-protocol, zodat bestaande BI-tools en drivers zonder wijzigingen kunnen verbinden.
Door Doris zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u de querylatentie, retentiebeleid en ingestiepipelines onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De meegeleverde frontend bevat een geïntegreerde webconsole voor clusterstatus, queryprofilering en SQL-verkenning.
Key features van Apache Doris
MySQL-compatibele SQL
Spreekt het MySQL-draadprotocol, zodat JDBC, ODBC, BI-tools en bestaande dashboards verbinding maken met Doris zonder codewijzigingen.
Gevetcoriseerde MPP-engine
Kolomopslag met gevectoriseerde uitvoering en een kosten-gebaseerde optimizer levert subseconde SQL op voor miljarden rijen.
Realtime-inname
Stream Load, Routine Load vanuit Kafka, en Flink/Spark-connectoren pushen binnen enkele seconden nieuwe gegevens naar opvraagbare tabellen.
Gefedereerde lakehouse-query's
Multi-Catalog leest Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- en JDBC-bronnen rechtstreeks, zodat u lake-gegevens kunt opvragen zonder deze te kopiëren.
Ingebouwde webconsole
De frontend biedt een browser-UI voor clusterstatus, actieve SQL, het inspecteren van queryprofielen en het beheren van gebruikers en rollen.
Waarom zou je Apache Doris op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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