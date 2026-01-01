Implementeer Apache Amoro via een één-klik-installatie.
Open-source lakehouse-beheerservice voor Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive en Paimon tabellen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Amoro kunt bouwen
Apache Amoro is een incuberend Apache-project dat een zelfbeherende laag toevoegt bovenop open lakehouse-formaten, en een uniform webdashboard biedt voor catalogi, tabellen en continue zelfoptimalisatie. Het integreert met Flink, Spark en Trino, zodat platformteams het tabelonderhoud, bestandscompressie, snapshot-verval en beleid voor gegevensbewaring voor meerdere tabelformaten vanuit één plek kunnen centraliseren.
Door Amoro zelf te hosten, blijven catalogusmetadata, tabelstatistieken en optimizer-activiteit op infrastructuur die u beheert, vrij van SaaS-kosten per tabel. De gebundelde web-UI toont tabelgroottes, optimalisatievoortgang, snapshotgeschiedenis en SQL-terminaltoegang, waardoor dataplatformteams een operationele console krijgen die niet bestaat in pure Iceberg- of Paimon-implementaties.
Key features van Apache Amoro
Uniform lakehouse-dashboard
Blader door catalogi, schema's, tabellen, snapshots en partities over Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- en Paimon-formaten vanuit één web-UI zonder SQL te schrijven.
Zelfoptimaliserende engine
Comprimeert continu kleine bestanden, voegt verwijderingen samen en herschrijft manifesten op de achtergrond, zodat streaming- en CDC-tabellen snel opvraagbaar blijven zonder handmatige onderhoudstaken.
Multi-formaat catalogus
Registreer interne Amoro-catalogi of maak verbinding met bestaande Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- en Hadoop-catalogi en beheer elk ondersteund tabelformaat vanuit één controlepaneel.
Inplugbare optimalisatorcontainers
Voer optimalisatietaken standaard uit op een lokale container of schaal uit naar externe Flink-, Spark- of Kubernetes-optimalisatiecontainers naarmate datavolumes toenemen.
Ingebouwde SQL-terminal
Query en inspecteer tabellen rechtstreeks vanuit het dashboard met behulp van de ingebedde lokale Spark-terminal, of verbind Kyuubi voor gedeelde SQL-toegang van productieniveau.
Waarom zou je Apache Amoro op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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