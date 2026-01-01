Apache Amoro is een incuberend Apache-project dat een zelfbeherende laag toevoegt bovenop open lakehouse-formaten, en een uniform webdashboard biedt voor catalogi, tabellen en continue zelfoptimalisatie. Het integreert met Flink, Spark en Trino, zodat platformteams het tabelonderhoud, bestandscompressie, snapshot-verval en beleid voor gegevensbewaring voor meerdere tabelformaten vanuit één plek kunnen centraliseren.

Door Amoro zelf te hosten, blijven catalogusmetadata, tabelstatistieken en optimizer-activiteit op infrastructuur die u beheert, vrij van SaaS-kosten per tabel. De gebundelde web-UI toont tabelgroottes, optimalisatievoortgang, snapshotgeschiedenis en SQL-terminaltoegang, waardoor dataplatformteams een operationele console krijgen die niet bestaat in pure Iceberg- of Paimon-implementaties.