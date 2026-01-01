Rotki is een open-source portfolio tracker, analyse- en belastingrapportagetool gebouwd rond één enkel principe: uw financiële gegevens verlaten nooit uw machine. In tegenstelling tot gecentraliseerde portfolio-apps die bezittingen van verschillende beurzen en wallets op hun servers verzamelen, draait Rotki lokaal en verwerkt alles op uw eigen VPS — geen accounts, geen gegevensdeling, geen inbreukrisico.

Het maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en tientallen andere beurzen via alleen-lezen API-sleutels, volgt Ethereum- en Bitcoin-wallets en monitort DeFi-posities in protocollen zoals Aave en Uniswap. Zelf-hosting geeft u persistente toegang vanaf elk apparaat zonder gevoelige API-sleutels bloot te stellen aan derden.