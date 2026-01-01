Implementeer Rotki met één-klik installatie.
Open-source crypto portfoliotracker die alle gegevens lokaal verwerkt, waardoor uw financiële informatie volledig privé blijft.
Kies een VPS-abonnement voor Rotki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rotki kunt bouwen
Rotki is een open-source portfolio tracker, analyse- en belastingrapportagetool gebouwd rond één enkel principe: uw financiële gegevens verlaten nooit uw machine. In tegenstelling tot gecentraliseerde portfolio-apps die bezittingen van verschillende beurzen en wallets op hun servers verzamelen, draait Rotki lokaal en verwerkt alles op uw eigen VPS — geen accounts, geen gegevensdeling, geen inbreukrisico.
Het maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en tientallen andere beurzen via alleen-lezen API-sleutels, volgt Ethereum- en Bitcoin-wallets en monitort DeFi-posities in protocollen zoals Aave en Uniswap. Zelf-hosting geeft u persistente toegang vanaf elk apparaat zonder gevoelige API-sleutels bloot te stellen aan derden.
Key features van Rotki
Lokale gegevensverwerking
Alle portfoliogegevens worden verwerkt op uw eigen server — er wordt niets naar externe diensten gestuurd, waardoor het risico op datalekken van financiële gegevens wordt geëlimineerd.
Multi-beurs tracking
Maakt verbinding met Binance, Coinbase, Kraken en vele andere beurzen via alleen-lezen API-sleutels voor een uniform portfolio-overzicht.
DeFi Protocol Ondersteuning
Detecteert automatisch posities in Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO en andere DeFi-protocollen, inclusief opbrengsten en beloningen.
Generatie belastingrapport
Genereert gedetailleerde rapporten van transacties, inkomsten en belastbare gebeurtenissen, opgemaakt voor accountants of import in belastingsoftware.
Blockchain Monitoring
Volgt Ethereum-adressen met alle ERC-20 tokens, Bitcoin-adressen en NFT-bezittingen met real-time waardebepaling.
Waarom zou je Rotki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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