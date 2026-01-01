Bigcapital is een modern open-source financieel boekhoudplatform, ontworpen als een zelfgehost alternatief voor QuickBooks, Xero en Wave. Het implementeert een volledig dubbel boekhoudsysteem met ondersteuning voor meerdere valuta's, klant- en leveranciersgegevens, facturatie en rekeningen, voorraadbeheer, handmatige journaalposten en intelligente rapportage — financiële overzichten, kasstroom, ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, en belastingoverzichten — allemaal gegenereerd vanuit het onderliggende grootboek.

Door Bigcapital zelf te hosten op je VPS blijven klantfacturen, banktransacties en financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van deze over te dragen aan een SaaS-boekhoudservice. Het platform ondersteunt meerdere bedrijven (tenants) per instantie met geïsoleerde databases, integreert met Stripe en Plaid voor betalingen en bankkoppelingen, en biedt een uitgebreide API voor aangepaste integraties en rapportage.