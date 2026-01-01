Installeer Bigcapital met één-klik installatie.
Zelf-gehost financieel boekhoudplatform met ondersteuning voor meerdere valuta's, intelligente rapportage en een compleet grootboek met dubbele boekhouding.
Kies een VPS-abonnement voor Bigcapital
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bigcapital kunt bouwen
Bigcapital is een modern open-source financieel boekhoudplatform, ontworpen als een zelfgehost alternatief voor QuickBooks, Xero en Wave. Het implementeert een volledig dubbel boekhoudsysteem met ondersteuning voor meerdere valuta's, klant- en leveranciersgegevens, facturatie en rekeningen, voorraadbeheer, handmatige journaalposten en intelligente rapportage — financiële overzichten, kasstroom, ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, en belastingoverzichten — allemaal gegenereerd vanuit het onderliggende grootboek.
Door Bigcapital zelf te hosten op je VPS blijven klantfacturen, banktransacties en financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van deze over te dragen aan een SaaS-boekhoudservice. Het platform ondersteunt meerdere bedrijven (tenants) per instantie met geïsoleerde databases, integreert met Stripe en Plaid voor betalingen en bankkoppelingen, en biedt een uitgebreide API voor aangepaste integraties en rapportage.
Key features van Bigcapital
Dubbele boekhouding
Volledig dubbel boekhoudkundig grootboek met rekeningschema, handmatige journaalposten en auditvriendelijke transactiegeschiedenis die direct aansluit op standaard boekhoudprocessen.
Meerdere valuta's
Native ondersteuning voor meerdere valuta met configureerbare wisselkoersbronnen voor facturen, rekeningen en rapporten voor internationale klanten en leveranciers.
Facturen en rekeningen
Klantfacturatie met betalingsopvolging, leveranciersfacturen met betalingsplanning, terugkerende transacties en PDF-generatie via gebundelde Gotenberg-integratie.
Intelligente rapporten
Winst en verlies, balans, kasstroom, veroudering van debiteuren/crediteuren, btw-overzichten en aanpasbare financiële rapporten, in realtime gegenereerd uit het grootboek.
Multi-tenant door ontwerp
Elk bedrijf krijgt zijn eigen geïsoleerde database, zodat één instantie meerdere bedrijven kan beheren met strikte gegevensscheiding.
Waarom zou je Bigcapital op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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