Budge is een budgetteringsapplicatie voor persoonlijke financiën die individuen en gezinnen helpt uitgaven bij te houden, bestedingspatronen te monitoren en te werken aan financiële doelen via een toegankelijke webinterface. Het ondersteunt meerdere rekeningtypen, aangepaste uitgavencategorieën en het beheer van terugkerende transacties, waardoor gebruikers een compleet beeld krijgen van hun financiële gezondheid zonder afhankelijk te zijn van cloudgebaseerde financiële diensten.

Het zelf hosten van Budge op uw eigen VPS zorgt ervoor dat bankgegevens, bestedingsgeschiedenis en financiële doelen volledig binnen uw infrastructuur blijven — nooit gedeeld met platforms van derden of gebruikt voor advertentieprofilering. Permanente opslag bewaart jarenlange financiële geschiedenis, toegankelijk vanaf elk apparaat via een responsieve browserinterface.