Budge implementeren met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste persoonlijke financiële applicatie voor het bijhouden van privé-uitgaven, budgettering en het beheren van financiële doelen.
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Wat je met Budge kunt bouwen
Budge is een budgetteringsapplicatie voor persoonlijke financiën die individuen en gezinnen helpt uitgaven bij te houden, bestedingspatronen te monitoren en te werken aan financiële doelen via een toegankelijke webinterface. Het ondersteunt meerdere rekeningtypen, aangepaste uitgavencategorieën en het beheer van terugkerende transacties, waardoor gebruikers een compleet beeld krijgen van hun financiële gezondheid zonder afhankelijk te zijn van cloudgebaseerde financiële diensten.
Het zelf hosten van Budge op uw eigen VPS zorgt ervoor dat bankgegevens, bestedingsgeschiedenis en financiële doelen volledig binnen uw infrastructuur blijven — nooit gedeeld met platforms van derden of gebruikt voor advertentieprofilering. Permanente opslag bewaart jarenlange financiële geschiedenis, toegankelijk vanaf elk apparaat via een responsieve browserinterface.
Key features van Budge
Onkosten bijhouden
Transacties registreren en categoriseren over verschillende rekeningtypen — betaalrekeningen, spaarrekeningen, creditcards en contant geld — om nauwkeurige financiële gegevens bij te houden.
Budgetbewaking
Stel bestedingslimieten per categorie in en volg de voortgang in realtime, zodat u direct weet wanneer een budget dreigt te worden overschreden.
Visuele Uitgavenrapporten
Grafieken en dashboards brengen uitgavenpatronen en budgetprestaties in één oogopslag in beeld, waardoor het eenvoudig is om te zien waar het geld elke maand naartoe gaat.
Doelregistratie
Definieer spaar- of schuldverminderingsdoelen en volg de voortgang in de loop van de tijd, waardoor abstracte financiële doelen meetbare mijlpalen worden.
Privacygericht Ontwerp
Alle financiële gegevens worden lokaal opgeslagen op uw VPS, zonder externe uitwisseling, waardoor gevoelige informatie uit de handen blijft van advertentienetwerken en datamakelaars.
Waarom zou je Budge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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