Installeer Actual Budget met één-klik installatie.
Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgettering, zodat elke dollar een doel krijgt.
Kies een VPS-abonnement voor Actual Budget
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Actual Budget kunt bouwen
Actual Budget is een snelle, 'local-first' persoonlijke financiële applicatie gebouwd rond de envelop-budgetteringsmethodologie—elke euro die je verdient, wordt toegewezen aan een specifieke categorie voordat je deze uitgeeft. Oorspronkelijk een commercieel product, werd het open-source gemaakt door de maker en wordt het nu onderhouden door een actieve gemeenschap, waardoor het een van de meest capabele gratis alternatieven voor YNAB is.
Omdat Actual Budget een 'local-first' architectuur gebruikt, blijven je financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van in een cloud van derden. Synchronisatie tussen meerdere apparaten werkt nog steeds via je zelf-gehoste server, en optionele end-to-end encryptie beschermt gegevens tijdens de overdracht. Bankkoppelingen via SimpleFIN (VS/Canada) en GoCardless (EU/VK) importeren transacties automatisch, terwijl importondersteuning voor YNAB de migratie eenvoudig maakt.
Key features van Actual Budget
Envelopbudgettering
Wijs elke dollar toe aan een specifieke categorie voordat u deze uitgeeft, waardoor u een duidelijk plan krijgt op basis van werkelijke inkomsten in plaats van ruwe schattingen.
Lokaal eerst data-eigenaarschap
Uw financiële gegevens worden opgeslagen op uw eigen server, niet in een commerciële cloud - waardoor gevoelige accountgegevens worden beschermd tegen inbreuken door derden of wijzigingen in het beleid van leveranciers.
Synchronisatie tussen apparaten
Synchroniseer budgetten tussen telefoons, tablets en computers via uw zelfgehoste server, zodat elk gezinslid dezelfde actuele cijfers ziet.
Bankrekeningintegratie
Verbind met echte bankrekeningen via SimpleFIN (VS/Canada) of GoCardless (EU/VK) om transacties automatisch te importeren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.
Gedetailleerde financiële rapporten
Ingebouwde rapporten voor vermogen, kasstroom en uitgavetrends geven u inzicht om weloverwogen financiële beslissingen te nemen zonder een aparte spreadsheet.
Waarom zou je Actual Budget op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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