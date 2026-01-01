Actual Budget is een snelle, 'local-first' persoonlijke financiële applicatie gebouwd rond de envelop-budgetteringsmethodologie—elke euro die je verdient, wordt toegewezen aan een specifieke categorie voordat je deze uitgeeft. Oorspronkelijk een commercieel product, werd het open-source gemaakt door de maker en wordt het nu onderhouden door een actieve gemeenschap, waardoor het een van de meest capabele gratis alternatieven voor YNAB is.

Omdat Actual Budget een 'local-first' architectuur gebruikt, blijven je financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van in een cloud van derden. Synchronisatie tussen meerdere apparaten werkt nog steeds via je zelf-gehoste server, en optionele end-to-end encryptie beschermt gegevens tijdens de overdracht. Bankkoppelingen via SimpleFIN (VS/Canada) en GoCardless (EU/VK) importeren transacties automatisch, terwijl importondersteuning voor YNAB de migratie eenvoudig maakt.