Installeer Firefly III via één-klik installatie.
Neem de volledige controle over uw persoonlijke financiën met een veilig, zelfgehost dubbel boekhoudsysteem.
Kies een VPS-abonnement voor Firefly III
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Firefly III kunt bouwen
Firefly III is de gouden standaard voor zelfgehost persoonlijk financieel beheer. Het biedt een uitgebreid platform om uw inkomsten, uitgaven en budgetten bij te houden met de precisie van professionele boekhoudsoftware. Het dubbelboekhoudsysteem registreert elke transactie met volledige bron- en bestemmingscontext, waardoor een nauwkeurig grootboek ontstaat dat u op elk moment kunt controleren.
Door zelf te hosten op uw eigen VPS, elimineert u het risico van het delen van gevoelige financiële gegevens met aggregators van derden, waardoor uw nettowaarde, uitgavenpatronen en rekeningsaldi strikt vertrouwelijk blijven, zonder abonnementskosten en zonder datamining.
Key features van Firefly III
Dubbele boekhouding
Zorg voor financiële nauwkeurigheid met een professioneel systeem dat elke cent bijhoudt over meerdere rekeningen.
Geavanceerd Budgetteren
Stel complexe maandelijkse of jaarlijkse budgetten in en ontvang visuele indicatoren wanneer u uw limieten nadert.
Automatiseringsregels
Bespaar tijd door aangepaste regels te maken die transacties automatisch categoriseren en taggen op basis van beschrijvingen of bedragen.
Gedetailleerde rapportage
Genereer inzichtelijke grafieken en diagrammen om uw nettowaarde, uitgavenpatronen en financiële groei in de loop van de tijd te visualiseren.
Waarom zou je Firefly III op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.