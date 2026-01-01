Firefly III is de gouden standaard voor zelfgehost persoonlijk financieel beheer. Het biedt een uitgebreid platform om uw inkomsten, uitgaven en budgetten bij te houden met de precisie van professionele boekhoudsoftware. Het dubbelboekhoudsysteem registreert elke transactie met volledige bron- en bestemmingscontext, waardoor een nauwkeurig grootboek ontstaat dat u op elk moment kunt controleren.

Door zelf te hosten op uw eigen VPS, elimineert u het risico van het delen van gevoelige financiële gegevens met aggregators van derden, waardoor uw nettowaarde, uitgavenpatronen en rekeningsaldi strikt vertrouwelijk blijven, zonder abonnementskosten en zonder datamining.