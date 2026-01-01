Installeer Home Gallery met één klik.
Zelf gehoste, browsergebaseerde foto- en videogalerij met zoekfunctie voor vergelijkbare afbeeldingen, gezichtsherkenning en geolocatie-opzoekingen.
Kies een VPS-abonnement voor Home Gallery
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Home Gallery kunt bouwen
Home Gallery is een open-source, zelf gehoste webgalerij voor persoonlijke foto- en videoarchieven. Het indexeert uw media op schijf, extraheert EXIF-metadata, genereert voorbeelden met meerdere resoluties en biedt een snelle browserervaring met eindeloos scrollen die even goed werkt op een telefoon, tablet of desktop — zonder iets te uploaden naar een cloudservice van derden.
Wat het anders maakt, is inhoudsgevoelige ontdekking. Home Gallery gebruikt TensorFlow-modellen om elke foto in te sluiten voor het zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen, voert gezichtsherkenning uit zodat u per persoon kunt bladeren, en zet GPS-coördinaten om in leesbare plaatsnamen. Originele bestanden blijven onaangeroerd en kunnen zelfs offline worden verplaatst zodra voorbeelden zijn gemaakt, waardoor het zeer geschikt is voor langetermijnarchieven die meerdere schijven omvatten.
Key features van Home Gallery
Zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen
Kies een willekeurige foto en vind visueel vergelijkbare opnamen in het hele archief — vind elke zonsondergang, strand- of huisdierafbeelding zonder handmatige tagging.
Gezichtsdetectie
Gezichten worden automatisch gedetecteerd en gegroepeerd, zodat het doorbladeren van alle foto's van één persoon een enkele klik is in plaats van een tag-voor-tag klus.
Omgekeerde geocodering
GPS-coördinaten in EXIF worden omgezet naar land-, stads- en plaatsnamen, zodat de galerij een doorzoekbare kaart wordt van waar elke foto is genomen.
Expressieve zoektaal
Filter de bibliotheek met 'en', 'of' en 'niet' operatoren over tags, datums, plaatsen, gezichten en camerametadata om precieze opgeslagen weergaven te maken.
Ondersteuning voor offline bronnen
Zodra voorbeelden zijn geëxtraheerd, kan de originele schijf offline blijven — perfect voor archieven verspreid over externe schijven die niet altijd gekoppeld zijn.
PWA mobiele galerij
Installeerbare progressieve web-app biedt een app-achtige browse-ervaring op telefoons en tablets zonder enige native installatie of app store.
Waarom zou je Home Gallery op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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