Tot wel 69% korting voor Home Gallery

Installeer Home Gallery met één klik.

Zelf gehoste, browsergebaseerde foto- en videogalerij met zoekfunctie voor vergelijkbare afbeeldingen, gezichtsherkenning en geolocatie-opzoekingen.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Home Gallery met één klik.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Home Gallery kunt bouwen

Home Gallery is een open-source, zelf gehoste webgalerij voor persoonlijke foto- en videoarchieven. Het indexeert uw media op schijf, extraheert EXIF-metadata, genereert voorbeelden met meerdere resoluties en biedt een snelle browserervaring met eindeloos scrollen die even goed werkt op een telefoon, tablet of desktop — zonder iets te uploaden naar een cloudservice van derden.

Wat het anders maakt, is inhoudsgevoelige ontdekking. Home Gallery gebruikt TensorFlow-modellen om elke foto in te sluiten voor het zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen, voert gezichtsherkenning uit zodat u per persoon kunt bladeren, en zet GPS-coördinaten om in leesbare plaatsnamen. Originele bestanden blijven onaangeroerd en kunnen zelfs offline worden verplaatst zodra voorbeelden zijn gemaakt, waardoor het zeer geschikt is voor langetermijnarchieven die meerdere schijven omvatten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Home Gallery

Zoeken naar vergelijkbare afbeeldingen

Kies een willekeurige foto en vind visueel vergelijkbare opnamen in het hele archief — vind elke zonsondergang, strand- of huisdierafbeelding zonder handmatige tagging.

Gezichtsdetectie

Gezichten worden automatisch gedetecteerd en gegroepeerd, zodat het doorbladeren van alle foto's van één persoon een enkele klik is in plaats van een tag-voor-tag klus.

Omgekeerde geocodering

GPS-coördinaten in EXIF worden omgezet naar land-, stads- en plaatsnamen, zodat de galerij een doorzoekbare kaart wordt van waar elke foto is genomen.

Expressieve zoektaal

Filter de bibliotheek met 'en', 'of' en 'niet' operatoren over tags, datums, plaatsen, gezichten en camerametadata om precieze opgeslagen weergaven te maken.

Ondersteuning voor offline bronnen

Zodra voorbeelden zijn geëxtraheerd, kan de originele schijf offline blijven — perfect voor archieven verspreid over externe schijven die niet altijd gekoppeld zijn.

PWA mobiele galerij

Installeerbare progressieve web-app biedt een app-achtige browse-ervaring op telefoons en tablets zonder enige native installatie of app store.

Waarom zou je Home Gallery op Hostinger uitvoeren?

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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

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Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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