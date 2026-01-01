Marimo is een volgende-generatie Python-notebook dat de verborgen-staatproblemen van traditionele Jupyter-notebooks elimineert. Het volgt automatisch afhankelijkheden tussen cellen en voert reactief stroomafwaartse cellen opnieuw uit wanneer waarden veranderen, zodat uw notebook altijd de huidige staat van de gegevens weerspiegelt. Notebooks worden opgeslagen als gewone .py-bestanden — volledig versiebeheerbaar, te beoordelen in pull-aanvragen en uitvoerbaar als standaard Python-scripts of geïmplementeerd als zelfstandige webapps.

Het zelf hosten van Marimo op uw VPS geeft uw team een persistente, altijd-actieve notebookomgeving die toegankelijk is vanuit elke browser, met vooraf geïnstalleerde SQL-ondersteuning voor het opvragen van databases op dezelfde server, en token-gebaseerde authenticatie om analyses privé te houden.