Installeer Marimo met één-klik-installatie.
Reactief Python-notitieblok met automatische celheruitvoering, SQL-ondersteuning en git-vriendelijk puur-Python bestandsformaat.
Kies een VPS-abonnement voor Marimo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Marimo kunt bouwen
Marimo is een volgende-generatie Python-notebook dat de verborgen-staatproblemen van traditionele Jupyter-notebooks elimineert. Het volgt automatisch afhankelijkheden tussen cellen en voert reactief stroomafwaartse cellen opnieuw uit wanneer waarden veranderen, zodat uw notebook altijd de huidige staat van de gegevens weerspiegelt. Notebooks worden opgeslagen als gewone .py-bestanden — volledig versiebeheerbaar, te beoordelen in pull-aanvragen en uitvoerbaar als standaard Python-scripts of geïmplementeerd als zelfstandige webapps.
Het zelf hosten van Marimo op uw VPS geeft uw team een persistente, altijd-actieve notebookomgeving die toegankelijk is vanuit elke browser, met vooraf geïnstalleerde SQL-ondersteuning voor het opvragen van databases op dezelfde server, en token-gebaseerde authenticatie om analyses privé te houden.
Key features van Marimo
Reactieve uitvoering
Cellen worden automatisch opnieuw uitgevoerd wanneer hun afhankelijkheden veranderen, waardoor verouderde statusfouten worden geëlimineerd die traditionele notebooks onbetrouwbaar maken.
Git-vriendelijk formaat
Notitieboeken worden opgeslagen als pure Python-bestanden, waardoor ze vergelijkbaar zijn, te beoordelen zijn in PR's en uitvoerbaar zijn vanaf de commandoregel.
Ingebouwde SQL-ondersteuning
Query databases en dataframes met SQL direct in notebooks zonder extra bibliotheken of configuratie.
Interactieve UI-elementen
Voeg schuifregelaars, vervolgkeuzelijsten, tabellen en andere interactieve widgets toe om analyse-notitieblokken om te zetten in deelbare web-apps.
Moderne Editor
Autocompletion, opmaak, foutmarkering en een dataframe-viewer maken het schrijven en debuggen van Python sneller.
Waarom zou je Marimo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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