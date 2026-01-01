1Backend is een open-source platform voor het leveren van AI-applicaties als componeerbare microservices en microfrontends, allemaal vanuit één zelf-gehost controlepaneel. Het bundelt gebruikersbeheer, permissies, geheimen, configuratie, routing, bestandsopslag en een AI-model service, zodat teams zich kunnen richten op de applicatielogica in plaats van infrastructuur aan elkaar te knopen.

Door 1Backend zelf te hosten op uw eigen VPS blijven prompts, modelgewichten, geheimen en klantgegevens binnen de infrastructuur die u beheert. Ingebouwde services lanceren on-demand lokale LLM's en stabiele diffusiecontainers, waardoor u een productieklare backend krijgt voor AI-producten zonder vendor lock-in per token.