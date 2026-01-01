Implementeer 1Backend met één klik installatie.
Zelfgehost platform voor het bouwen van AI-applicaties met schaalbare microservices en microfrontends.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 1Backend kunt bouwen
1Backend is een open-source platform voor het leveren van AI-applicaties als componeerbare microservices en microfrontends, allemaal vanuit één zelf-gehost controlepaneel. Het bundelt gebruikersbeheer, permissies, geheimen, configuratie, routing, bestandsopslag en een AI-model service, zodat teams zich kunnen richten op de applicatielogica in plaats van infrastructuur aan elkaar te knopen.
Door 1Backend zelf te hosten op uw eigen VPS blijven prompts, modelgewichten, geheimen en klantgegevens binnen de infrastructuur die u beheert. Ingebouwde services lanceren on-demand lokale LLM's en stabiele diffusiecontainers, waardoor u een productieklare backend krijgt voor AI-producten zonder vendor lock-in per token.
Key features van 1Backend
AI microservices runtime
Start en orkestreer AI-containers — inclusief lokale LLM's en afbeeldingsmodellen — rechtstreeks vanuit de backend zonder externe orchestrator.
Ingebouwde identiteit
Gebruikersaccounts, rollen, machtigingen, organisaties en API-sleutels worden standaard meegeleverd, zodat elke nieuwe service automatisch authenticatie overneemt.
Geheimen en configuratie
Versleutelde geheime opslag en configuratiediensten per app houden API-sleutels en instellingen buiten de code en het versiebeheer.
Microfrontend-hosting
Bedien meerdere frontends via één enkele routeringslaag, waardoor onafhankelijke teams UI-modules kunnen leveren zonder de hele app opnieuw op te bouwen.
Bootstrap manifesten
Definieer routes, machtigingen, configuraties en geheimen in YAML-manifesten voor reproduceerbare infrastructuur-als-code-implementaties in verschillende omgevingen.
Waarom zou je 1Backend op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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