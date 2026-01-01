Tot wel 69% korting voor Alexandrie

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Zelf-gehoste kennisbank met uitgebreide Markdown, full-text zoekfunctie en gedetailleerde machtigingen per document.

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AI-beheerde VPS
5,49  € /mnd
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5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Alexandrie kunt bouwen

Alexandrie is een zelfgehost kennisbank- en documentatieplatform, gebouwd met Go en Nuxt 4. Het biedt een uitgebreide Markdown-editor met KaTeX-wiskundige expressies, gekleurde callout-containers en een commandocentrum voor full-text zoeken in al je documenten. Een permissiesysteem per document met vijf niveaus stelt je in staat om sommige notities privé te houden, andere te delen met je team en geselecteerde pagina's openbaar te publiceren — alles vanuit één enkele installatie.

Door Alexandrie zelf te hosten, blijven je documenten, notities en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert. De ingebouwde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads zonder een externe dienst, en met één-klik back-up en herstel kun je de volledige kennisbank beveiligen zonder handmatige database-exports.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Alexandrie

Uitgebreide Markdown-editor

Schrijf met KaTeX wiskundige uitdrukkingen, gekleurde callout-containers en uitgebreide embeds met behulp van een CodeMirror 6-editor die is ontworpen voor gestructureerde documentatie.

Machtigingen met vijf niveaus

Wijs gedetailleerde toegangsniveaus per document toe — van volledig privé tot openbaar leesbaar — zodat dezelfde installatie tegelijkertijd persoonlijke notities, teamwiki's en openbare documenten bedient.

Volledige-tekst commandozoekfunctie

Een toetsenbordgestuurd commandocentrum doorzoekt al uw documenten direct, waardoor grote kennisbanken navigeerbaar worden zonder handmatig door mappen te bladeren.

Ingebouwde bestandsopslag

Een geïntegreerde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads en mediabijlagen zonder dat een externe opslagdienst of CDN-account nodig is.

SSO- en OIDC-aanmelding

Authenticeer met Google, GitHub, Microsoft of Discord via OIDC, waardoor het niet langer nodig is om afzonderlijke gebruikersaccounts te beheren voor elk teamlid.

Waarom zou je Alexandrie op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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