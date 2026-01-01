Alexandrie is een zelfgehost kennisbank- en documentatieplatform, gebouwd met Go en Nuxt 4. Het biedt een uitgebreide Markdown-editor met KaTeX-wiskundige expressies, gekleurde callout-containers en een commandocentrum voor full-text zoeken in al je documenten. Een permissiesysteem per document met vijf niveaus stelt je in staat om sommige notities privé te houden, andere te delen met je team en geselecteerde pagina's openbaar te publiceren — alles vanuit één enkele installatie.

Door Alexandrie zelf te hosten, blijven je documenten, notities en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert. De ingebouwde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads zonder een externe dienst, en met één-klik back-up en herstel kun je de volledige kennisbank beveiligen zonder handmatige database-exports.