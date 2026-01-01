Implementeer Alexandrie met één-klik installatie.
Zelf-gehoste kennisbank met uitgebreide Markdown, full-text zoekfunctie en gedetailleerde machtigingen per document.
Kies een VPS-abonnement voor Alexandrie
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Alexandrie kunt bouwen
Alexandrie is een zelfgehost kennisbank- en documentatieplatform, gebouwd met Go en Nuxt 4. Het biedt een uitgebreide Markdown-editor met KaTeX-wiskundige expressies, gekleurde callout-containers en een commandocentrum voor full-text zoeken in al je documenten. Een permissiesysteem per document met vijf niveaus stelt je in staat om sommige notities privé te houden, andere te delen met je team en geselecteerde pagina's openbaar te publiceren — alles vanuit één enkele installatie.
Door Alexandrie zelf te hosten, blijven je documenten, notities en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert. De ingebouwde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads zonder een externe dienst, en met één-klik back-up en herstel kun je de volledige kennisbank beveiligen zonder handmatige database-exports.
Key features van Alexandrie
Uitgebreide Markdown-editor
Schrijf met KaTeX wiskundige uitdrukkingen, gekleurde callout-containers en uitgebreide embeds met behulp van een CodeMirror 6-editor die is ontworpen voor gestructureerde documentatie.
Machtigingen met vijf niveaus
Wijs gedetailleerde toegangsniveaus per document toe — van volledig privé tot openbaar leesbaar — zodat dezelfde installatie tegelijkertijd persoonlijke notities, teamwiki's en openbare documenten bedient.
Volledige-tekst commandozoekfunctie
Een toetsenbordgestuurd commandocentrum doorzoekt al uw documenten direct, waardoor grote kennisbanken navigeerbaar worden zonder handmatig door mappen te bladeren.
Ingebouwde bestandsopslag
Een geïntegreerde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads en mediabijlagen zonder dat een externe opslagdienst of CDN-account nodig is.
SSO- en OIDC-aanmelding
Authenticeer met Google, GitHub, Microsoft of Discord via OIDC, waardoor het niet langer nodig is om afzonderlijke gebruikersaccounts te beheren voor elk teamlid.
Waarom zou je Alexandrie op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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