Adminer is een PHP-databasebeheertool in één enkel bestand die uitgebreide beheermogelijkheden biedt voor meer dan 11 databasesystemen—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer—via één uniforme webinterface. Oorspronkelijk ontwikkeld als een slanker alternatief voor phpMyAdmin, vereist het geen complexe installatie en is het direct na implementatie klaar voor gebruik.

Ondanks zijn minimale omvang biedt Adminer het volledige scala aan databasebewerkingen: records bekijken en bewerken, SQL-query's uitvoeren met syntaxiskleuring, gebruikers en rechten beheren, gegevens importeren en exporteren, en schemarelaties bekijken. Het strakke ontwerp maakt het even nuttig voor snel debuggen tijdens de ontwikkeling als voor routinebeheer in productieomgevingen.