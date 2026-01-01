Installeer Adminer in één klik.
Lichtgewicht, volledig uitgeruste databasebeheertool die MySQL, PostgreSQL, SQLite en 8 andere systemen ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor Adminer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Adminer kunt bouwen
Adminer is een PHP-databasebeheertool in één enkel bestand die uitgebreide beheermogelijkheden biedt voor meer dan 11 databasesystemen—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer—via één uniforme webinterface. Oorspronkelijk ontwikkeld als een slanker alternatief voor phpMyAdmin, vereist het geen complexe installatie en is het direct na implementatie klaar voor gebruik.
Ondanks zijn minimale omvang biedt Adminer het volledige scala aan databasebewerkingen: records bekijken en bewerken, SQL-query's uitvoeren met syntaxiskleuring, gebruikers en rechten beheren, gegevens importeren en exporteren, en schemarelaties bekijken. Het strakke ontwerp maakt het even nuttig voor snel debuggen tijdens de ontwikkeling als voor routinebeheer in productieomgevingen.
Key features van Adminer
meer dan 11 databasesystemen
Beheer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer vanuit één enkele interface, waardoor u geen afzonderlijke tools meer nodig heeft voor elk databasetype.
Directe implementatie
Verpakt als één enkel PHP-bestand zonder andere afhankelijkheden dan een webserver, is Adminer direct na de lancering toegankelijk met nul configuratiekosten.
SQL-queryeditor
Voer aangepaste SQL-query's uit met syntaxismarkering en gestructureerde resultaten, waardoor het eenvoudig wordt om gegevens te inspecteren, query's te debuggen of eenmalige migraties uit te voeren.
Importeren en exporteren
Gegevens importeren en exporteren in SQL- en CSV-indeling voor back-ups, migraties en het delen van gegevens met externe tools of teamleden.
Gebruikers- en rechtenbeheer
Maak, wijzig en verwijder databasegebruikers en hun privileges rechtstreeks vanuit de web-UI, waardoor command-line toegang overbodig wordt tijdens routinematige wijzigingen in toegangscontrole.
Waarom zou je Adminer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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