Installeer Mylar3 met één-klik installatie.
Zelf-gehoste stripboekdownloader en bibliotheekbeheerder die het volgen van nieuwe uitgaven via NZB- en torrentbronnen automatiseert.
Kies een VPS-abonnement voor Mylar3
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mylar3 kunt bouwen
Mylar3 is de actief onderhouden Python 3-fork van Mylar — een geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekbeheerder die series volgt, nieuwe uitgaven in de wachtrij plaatst zodra ze worden uitgebracht, de downloads overdraagt aan uw bestaande client en de resulterende CBR/CBZ-bestanden nabewerkt tot een nette bibliotheek. Het communiceert met SABnzbd, NZBGet en een breed scala aan torrentclients, waaronder qBittorrent, Transmission, Deluge en rTorrent.
Mylar3 zelf hosten op uw eigen VPS houdt uw leeslijst, kijkwachtrij en downloadclientgegevens binnen uw infrastructuur in plaats van bij een SaaS-dienst. Gecombineerd met een stripboeklezer zoals Komga of Kavita, wordt de implementatie een persoonlijke Plex-achtige stack voor strips — die automatisch nieuwe uitgaven ophaalt naar een bibliotheek die mobiele en desktoplezers overal vandaan kunnen gebruiken.
Key features van Mylar3
Kijklijsten voor series
Volg lopende series, individuele uitgaven, verhaallijnen en one-shots, zodat nieuwe releases automatisch in de wachtrij worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.
NZB en torrent-clients
Geef downloads door aan SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent en andere clients via hun standaard API's.
Indexer-integraties
Doorzoek Newznab/Torznab-indexen, openbare DDL-aanbieders en configureerbare RSS-feeds om elk bijgehouden item te vinden.
Bibliotheek nabewerking
Hernoemt, verplaatst en tagt gedownloade bestanden naar een schone mapstructuur (CBR/CBZ) geschikt voor Komga, Kavita, ComicRack en andere.
ComicVine metadata
Haalt omslagafbeeldingen, nummering van uitgaven en uitgeversmetadata op van ComicVine, zodat de bibliotheek consistent en goed getagd blijft.
Achtergrondplanner
Voert doorlopende geplande controles uit op nieuwe problemen, ontbrekende aanvulling en hernoemtaken, zodat de bibliotheek wordt bijgewerkt zonder handmatige tussenkomst.
Waarom zou je Mylar3 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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