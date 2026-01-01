Mylar3 is de actief onderhouden Python 3-fork van Mylar — een geautomatiseerde stripboekdownloader en bibliotheekbeheerder die series volgt, nieuwe uitgaven in de wachtrij plaatst zodra ze worden uitgebracht, de downloads overdraagt aan uw bestaande client en de resulterende CBR/CBZ-bestanden nabewerkt tot een nette bibliotheek. Het communiceert met SABnzbd, NZBGet en een breed scala aan torrentclients, waaronder qBittorrent, Transmission, Deluge en rTorrent.

Mylar3 zelf hosten op uw eigen VPS houdt uw leeslijst, kijkwachtrij en downloadclientgegevens binnen uw infrastructuur in plaats van bij een SaaS-dienst. Gecombineerd met een stripboeklezer zoals Komga of Kavita, wordt de implementatie een persoonlijke Plex-achtige stack voor strips — die automatisch nieuwe uitgaven ophaalt naar een bibliotheek die mobiele en desktoplezers overal vandaan kunnen gebruiken.