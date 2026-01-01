Installeer Pulsarr met één klik.
Realtime Plex volglijstmonitor die synchroniseert met Sonarr en Radarr met slimme contentrouteringsregels.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pulsarr kunt bouwen
Pulsarr verbindt Plex-kijklijsten met Sonarr en Radarr, waardoor elke tik op "Toevoegen aan kijklijst" binnen de Plex-app wordt omgezet in een geautomatiseerd downloadverzoek — geen tweede front-end, geen aparte aanmeldingen en geen uitnodigingen per gebruiker. Het monitort Plex in realtime voor Plex Pass-gebruikers en valt terug op gespreide polling voor alle anderen, en routeert vervolgens elke titel naar de juiste Sonarr- of Radarr-instantie op basis van regels die u definieert.
Het zelf hosten van Pulsarr op uw eigen VPS houdt kijklijstgegevens, gebruikersrechten en arr API-sleutels onder uw controle. Goedkeuringsworkflows, quota per gebruiker, Discord-meldingen en Plex-label synchronisatie draaien continu zonder afhankelijk te zijn van een thuis server die online blijft.
Key features van Pulsarr
Realtime volglijstsynchronisatie
Toevoegingen aan de kijklijst van Plex Pass-gebruikers activeren onmiddellijke Sonarr- of Radarr-aanvragen, waarbij gespreide polling ook niet-Pass-accounts dekt.
Slimme contentroutering
Maak EN/OF-regels met behulp van genre, gebruiker, taal, jaar, certificering, beoordelingen of streamingdienst om inhoud naar de juiste arr-instantie te routeren.
Goedkeuring en quota
Verzoeken vasthouden voor goedkeuring door de beheerder en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse limieten per gebruiker afdwingen om downloadwachtrijen onder controle te houden.
Discord bot-integratie
Beheer goedkeuringen, bekijk de status van aanvragen en activeer acties rechtstreeks vanuit Discord met behulp van interactieve slash-commando's.
Ondersteuning voor meerdere instanties
Verspreid inhoud over meerdere Sonarr- en Radarr-instanties met gesynchroniseerde tagging, zodat u altijd weet welke gebruiker wat heeft aangevraagd.
Flexibele meldingen
Verstuur updates via Plex mobiele push, Discord, webhooks, of 80+ diensten via Apprise wanneer inhoud in je bibliotheek terechtkomt.
Waarom zou je Pulsarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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