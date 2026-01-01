Node-RED implementeren met één-klik-installatie.
Low-code visuele programmeertool voor het verbinden van IoT-apparaten, API's en online services.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Node-RED kunt bouwen
Node-RED is een stroomgebaseerde visuele programmeertool gebouwd op Node.js waarmee je hardware, API's en online services met elkaar kunt verbinden met behulp van een browsergebaseerde drag-and-drop-editor. Oorspronkelijk ontwikkeld door IBM en nu onderhouden door de OpenJS Foundation, vereenvoudigt het het bouwen van automatiseringsworkflows zonder complexe code te schrijven — verbind knooppunten op een canvas en implementeer binnen enkele seconden.
Het zelf hosten van Node-RED op je eigen VPS geeft je volledige controle over je flows en de gevoelige gegevens die ze verwerken, zonder gebruiksbeperkingen, geen snelheidsbeperking en geen afhankelijkheid van een cloudplatform. Of je nu IoT-sensoren automatiseert, zakelijke services integreert of API-pijplijnen orkestreert, Node-RED biedt een flexibele, uitbreidbare runtime die overal draait waar je hem nodig hebt.
Key features van Node-RED
Visuele Stroomeditor
Browser-gebaseerde drag-and-drop editor laat je complexe integraties bouwen en implementeren zonder code te schrijven, waardoor automatisering voor iedereen toegankelijk wordt.
4.000+ Community-knooppunten
Installeer nodes voor MQTT, HTTP, databases, cloud-API's en honderden andere services rechtstreeks vanuit de ingebouwde paletbeheerder.
IoT en MQTT Native
Eersteklas ondersteuning voor MQTT, Modbus en andere IoT-protocollen maakt Node-RED het standaardplatform voor smarthome- en industriële automatisering.
JavaScript Functieknooppunten
Schrijf aangepaste JavaScript binnen flows om complexe datatransformaties en bedrijfslogica te verwerken zonder de visuele editor te verlaten.
Flow delen en Bibliotheek
Exporteer flows als JSON en importeer vooraf gebouwde flows uit de Node-RED communitybibliotheek om direct aan de slag te gaan met veelvoorkomende integraties.
Waarom zou je Node-RED op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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