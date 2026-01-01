Tot wel 69% korting voor Node-RED

Node-RED implementeren met één-klik-installatie.

Low-code visuele programmeertool voor het verbinden van IoT-apparaten, API's en online services.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Node-RED implementeren met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Node-RED kunt bouwen

Node-RED is een stroomgebaseerde visuele programmeertool gebouwd op Node.js waarmee je hardware, API's en online services met elkaar kunt verbinden met behulp van een browsergebaseerde drag-and-drop-editor. Oorspronkelijk ontwikkeld door IBM en nu onderhouden door de OpenJS Foundation, vereenvoudigt het het bouwen van automatiseringsworkflows zonder complexe code te schrijven — verbind knooppunten op een canvas en implementeer binnen enkele seconden.

Het zelf hosten van Node-RED op je eigen VPS geeft je volledige controle over je flows en de gevoelige gegevens die ze verwerken, zonder gebruiksbeperkingen, geen snelheidsbeperking en geen afhankelijkheid van een cloudplatform. Of je nu IoT-sensoren automatiseert, zakelijke services integreert of API-pijplijnen orkestreert, Node-RED biedt een flexibele, uitbreidbare runtime die overal draait waar je hem nodig hebt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Node-RED

Visuele Stroomeditor

Browser-gebaseerde drag-and-drop editor laat je complexe integraties bouwen en implementeren zonder code te schrijven, waardoor automatisering voor iedereen toegankelijk wordt.

4.000+ Community-knooppunten

Installeer nodes voor MQTT, HTTP, databases, cloud-API's en honderden andere services rechtstreeks vanuit de ingebouwde paletbeheerder.

IoT en MQTT Native

Eersteklas ondersteuning voor MQTT, Modbus en andere IoT-protocollen maakt Node-RED het standaardplatform voor smarthome- en industriële automatisering.

JavaScript Functieknooppunten

Schrijf aangepaste JavaScript binnen flows om complexe datatransformaties en bedrijfslogica te verwerken zonder de visuele editor te verlaten.

Flow delen en Bibliotheek

Exporteer flows als JSON en importeer vooraf gebouwde flows uit de Node-RED communitybibliotheek om direct aan de slag te gaan met veelvoorkomende integraties.

Waarom zou je Node-RED op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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