Node-RED is een stroomgebaseerde visuele programmeertool gebouwd op Node.js waarmee je hardware, API's en online services met elkaar kunt verbinden met behulp van een browsergebaseerde drag-and-drop-editor. Oorspronkelijk ontwikkeld door IBM en nu onderhouden door de OpenJS Foundation, vereenvoudigt het het bouwen van automatiseringsworkflows zonder complexe code te schrijven — verbind knooppunten op een canvas en implementeer binnen enkele seconden.

Het zelf hosten van Node-RED op je eigen VPS geeft je volledige controle over je flows en de gevoelige gegevens die ze verwerken, zonder gebruiksbeperkingen, geen snelheidsbeperking en geen afhankelijkheid van een cloudplatform. Of je nu IoT-sensoren automatiseert, zakelijke services integreert of API-pijplijnen orkestreert, Node-RED biedt een flexibele, uitbreidbare runtime die overal draait waar je hem nodig hebt.