GitIngest overbrugt traditionele codebases en AI-gestuurde ontwikkelingsworkflows door volledige Git-repositories om te zetten in gestructureerde, token-efficiÃ«nte tekst die taalmodellen effectief kunnen verwerken. Het extraheert code met intelligente opmaak, respecteert gitignore-patronen en biedt schattingen van het aantal tokens, zodat ontwikkelaars API-kosten kunnen plannen voordat ze grote extracties indienen.

Zelf-hosting van GitIngest garandeert dat bedrijfseigen broncode nooit via externe servers gaat. In tegenstelling tot de publieke dienst legt je eigen instance geen snelheidslimieten op, waardoor teams met veel behoeften op het gebied van AI-ondersteunde ontwikkeling onbeperkt repositories kunnen verwerken.