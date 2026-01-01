Installeer GitIngest met Ã©Ã©n-klik installatie.
Ontwikkelaarstool die Git-repositories omzet in geoptimaliseerde tekstformaten, klaar voor AI- en LLM-analyse.
Kies een VPS-abonnement voor GitIngest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GitIngest kunt bouwen
GitIngest overbrugt traditionele codebases en AI-gestuurde ontwikkelingsworkflows door volledige Git-repositories om te zetten in gestructureerde, token-efficiÃ«nte tekst die taalmodellen effectief kunnen verwerken. Het extraheert code met intelligente opmaak, respecteert gitignore-patronen en biedt schattingen van het aantal tokens, zodat ontwikkelaars API-kosten kunnen plannen voordat ze grote extracties indienen.
Zelf-hosting van GitIngest garandeert dat bedrijfseigen broncode nooit via externe servers gaat. In tegenstelling tot de publieke dienst legt je eigen instance geen snelheidslimieten op, waardoor teams met veel behoeften op het gebied van AI-ondersteunde ontwikkeling onbeperkt repositories kunnen verwerken.
Key features van GitIngest
Repository naar LLM-conversie
Zet hele Git-repositories om in gestructureerde tekst, geoptimaliseerd voor taalmodellen, waarbij de codecontext behouden blijft zonder handmatig kopiÃ«ren en plakken.
Schatting van het aantal tokens
Toont tokenaantallen en statistieken van de extractiegrootte voordat u deze indient bij een LLM API, wat helpt om de kosten vooraf in te schatten.
Ondersteuning voor privÃ©-repo's
Integratie van GitHub persoonlijke toegangstokens maakt veilige verwerking van privÃ©- en bedrijfseigen repositories mogelijk.
Selectieve extractie
Extraheer specifieke mappen of modules voor gerichte AI-analyse in plaats van een hele grote codebase te verzenden.
Slimme filtering
Sluit automatisch binaire bestanden uit en respecteert gitignore-patronen om schone, relevante tekstuitvoer te produceren.
Waarom zou je GitIngest op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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