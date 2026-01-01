Dagu is een krachtige open-source workflowplanner die traditionele cron-taken vervangt door gerichte acyclische graaf (DAG) pijplijnen die worden beheerd via een schone webinterface. Definieer workflows in eenvoudige YAML-bestanden met stappen die shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's en meer kunnen uitvoeren — allemaal met ingebouwde afhankelijkheidsketens, nieuwe pogingen en voorwaardelijke logica.

Zelf Dagu hosten op je eigen VPS geeft je een scheduler met één binair bestand zonder databaseafhankelijkheden. Bestandsgebaseerde opslag houdt de zaken eenvoudig, terwijl de web-UI real-time uitvoeringsmonitoring, logboekweergave en handmatige triggerbediening biedt. Deze implementatie omvat ingebouwde authenticatie en persistente opslag voor workflowdefinities en uitvoeringsgeschiedenis.