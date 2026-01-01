Moderne DAG-gebaseerde workflowplanner met een web-UI voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnen.
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Wat je met Dagu kunt bouwen
Dagu is een krachtige open-source workflowplanner die traditionele cron-taken vervangt door gerichte acyclische graaf (DAG) pijplijnen die worden beheerd via een schone webinterface. Definieer workflows in eenvoudige YAML-bestanden met stappen die shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's en meer kunnen uitvoeren — allemaal met ingebouwde afhankelijkheidsketens, nieuwe pogingen en voorwaardelijke logica.
Zelf Dagu hosten op je eigen VPS geeft je een scheduler met één binair bestand zonder databaseafhankelijkheden. Bestandsgebaseerde opslag houdt de zaken eenvoudig, terwijl de web-UI real-time uitvoeringsmonitoring, logboekweergave en handmatige triggerbediening biedt. Deze implementatie omvat ingebouwde authenticatie en persistente opslag voor workflowdefinities en uitvoeringsgeschiedenis.
Key features van Dagu
DAG-werkstroomeditor
Definieer taakafhankelijkheden als gerichte acyclische grafen in YAML met parallelle uitvoering, voorwaardelijke vertakking en herhalingslogica.
Ingebouwde staptypes
Voer shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's, SSH-commando's en S3-bewerkingen uit als native staptypen.
Realtime monitoring
Volg de voortgang van de workflow-uitvoering in realtime via de web-UI met status op stapniveau, logboeken en timinginformatie.
Cron-planning
Plan workflows met cron-expressies en beheer alle geplande taken vanaf één dashboard.
AI-agent integratie
Voer AI-codeeragenten zoals Claude Code, Codex en Copilot uit als workflowstappen met ingebouwde ondersteuning voor harnassen.
Waarom zou je Dagu op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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