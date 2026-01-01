Inngest is een open-source workflow-orkestratie-engine waarmee u betrouwbare achtergrondfuncties, gebeurtenisgestuurde workflows en geplande taken rechtstreeks in uw applicatiecode kunt schrijven. Het verwerkt automatisch nieuwe pogingen, gelijktijdigheid, throttling en stap-functie logica, waardoor uw applicatiecode zich kan richten op bedrijfslogica in plaats van op infrastructuurkwesties.

Zelf-hosting van Inngest op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uitvoering, gegevens en configuratie. Het wordt standaard geleverd met ingebouwde SQLite-persistentie en een in-memory wachtrij, zodat u het volledige platform kunt draaien zonder externe database- of message broker-services nodig te hebben.