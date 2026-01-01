Installeer Inngest met één-klik installatie.
Workflow-orkestratieplatform voor het uitvoeren van betrouwbare achtergrondfuncties, geplande taken en AI-workflows.
Kies een VPS-abonnement voor Inngest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Inngest kunt bouwen
Inngest is een open-source workflow-orkestratie-engine waarmee u betrouwbare achtergrondfuncties, gebeurtenisgestuurde workflows en geplande taken rechtstreeks in uw applicatiecode kunt schrijven. Het verwerkt automatisch nieuwe pogingen, gelijktijdigheid, throttling en stap-functie logica, waardoor uw applicatiecode zich kan richten op bedrijfslogica in plaats van op infrastructuurkwesties.
Zelf-hosting van Inngest op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uitvoering, gegevens en configuratie. Het wordt standaard geleverd met ingebouwde SQLite-persistentie en een in-memory wachtrij, zodat u het volledige platform kunt draaien zonder externe database- of message broker-services nodig te hebben.
Key features van Inngest
Betrouwbare Achtergrondtaken
Voer achtergrondtaken uit met automatische nieuwe pogingen, exponentiële back-off en ingebouwde foutafhandeling — geen extra infrastructuur vereist.
Step Function Werkstromen
Stel workflows met meerdere stappen samen waarbij elke stap afzonderlijk opnieuw wordt geprobeerd en in de cache wordt opgeslagen, waardoor complexe orkestratie bestand is tegen tijdelijke storingen.
Gebeurtenisgestuurde uitvoering
Activeer functies vanuit applicatiegebeurtenissen met een eenvoudige gebeurtenissleutel, waardoor ontkoppelde, reactieve architecturen tussen services mogelijk worden.
AI Workflow Ondersteuning
Orchestreer langlopende AI-pijplijnen met ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheidslimieten, snelheidsbeperking en checkpointing op stapniveau.
Ingebouwde ontwikkelingsserver
Ontwikkel en test workflows lokaal met een uitgebreide gebruikersinterface die gebeurtenisgeschiedenis, functie-uitvoeringen en stapsporen in realtime toont.
Waarom zou je Inngest op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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