OmniRoute is een zelf-gehoste AI-gateway die meer dan 230 modelproviders verenigt achter één OpenAI-compatibel eindpunt. Richt Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot op één URL en OmniRoute routeert elke aanvraag naar het best beschikbare model — inclusief tientallen gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen — met automatische terugval wanneer een provider faalt of een limiet bereikt.

De gestapelde RTK- en Caveman-compressie vermindert 15–95% van de tokens voordat aanvragen uw server verlaten, wat kosten en latentie verlaagt, terwijl MCP-, A2A- en multimodale API's geavanceerde workflows operationeel houden. OmniRoute op uw eigen VPS draaien betekent dat uw API-sleutels, routeringsregels en gebruiksgegevens onder uw controle blijven in plaats van bij een gehoste proxy.