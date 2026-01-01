Installeer OmniRoute met één klik.
Zelf-gehoste AI-gateway die elke LLM routeert via één OpenAI-compatibel eindpunt met slimme terugval en tokencompressie.
Kies een VPS-abonnement voor OmniRoute
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OmniRoute kunt bouwen
OmniRoute is een zelf-gehoste AI-gateway die meer dan 230 modelproviders verenigt achter één OpenAI-compatibel eindpunt. Richt Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot op één URL en OmniRoute routeert elke aanvraag naar het best beschikbare model — inclusief tientallen gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen — met automatische terugval wanneer een provider faalt of een limiet bereikt.
De gestapelde RTK- en Caveman-compressie vermindert 15–95% van de tokens voordat aanvragen uw server verlaten, wat kosten en latentie verlaagt, terwijl MCP-, A2A- en multimodale API's geavanceerde workflows operationeel houden. OmniRoute op uw eigen VPS draaien betekent dat uw API-sleutels, routeringsregels en gebruiksgegevens onder uw controle blijven in plaats van bij een gehoste proxy.
Key features van OmniRoute
Eén uniform eindpunt
Bied één OpenAI-compatibele API aan en verbind Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot zonder configuratie per tool.
231+ aanbieders
Routeer verzoeken over meer dan 231 modelaanbieders, waaronder meer dan 50 gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen.
Slimme automatische terugval
Automatisch opnieuw proberen bij een andere provider wanneer deze faalt, snelheidsbeperkingen oplegt of een fout retourneert, zodat uw agents blijven werken.
Tokencompressie
Gestapelde RTK- en Caveman-compressie vermindert 15–95% van de tokens per verzoek om de kosten te verlagen en de reacties te versnellen.
MCP en multimodaal
Ingebouwde MCP-, A2A- en multimodale API's stellen u in staat om OmniRoute te verbinden met agenttools en beeld- of audioworkflows.
Waarom zou je OmniRoute op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.