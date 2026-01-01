Tot wel 69% korting voor OmniRoute

Installeer OmniRoute met één klik.

Zelf-gehoste AI-gateway die elke LLM routeert via één OpenAI-compatibel eindpunt met slimme terugval en tokencompressie.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer OmniRoute met één klik.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OmniRoute kunt bouwen

OmniRoute is een zelf-gehoste AI-gateway die meer dan 230 modelproviders verenigt achter één OpenAI-compatibel eindpunt. Richt Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot op één URL en OmniRoute routeert elke aanvraag naar het best beschikbare model — inclusief tientallen gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen — met automatische terugval wanneer een provider faalt of een limiet bereikt.

De gestapelde RTK- en Caveman-compressie vermindert 15–95% van de tokens voordat aanvragen uw server verlaten, wat kosten en latentie verlaagt, terwijl MCP-, A2A- en multimodale API's geavanceerde workflows operationeel houden. OmniRoute op uw eigen VPS draaien betekent dat uw API-sleutels, routeringsregels en gebruiksgegevens onder uw controle blijven in plaats van bij een gehoste proxy.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OmniRoute

Eén uniform eindpunt

Bied één OpenAI-compatibele API aan en verbind Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot zonder configuratie per tool.

231+ aanbieders

Routeer verzoeken over meer dan 231 modelaanbieders, waaronder meer dan 50 gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen.

Slimme automatische terugval

Automatisch opnieuw proberen bij een andere provider wanneer deze faalt, snelheidsbeperkingen oplegt of een fout retourneert, zodat uw agents blijven werken.

Tokencompressie

Gestapelde RTK- en Caveman-compressie vermindert 15–95% van de tokens per verzoek om de kosten te verlagen en de reacties te versnellen.

MCP en multimodaal

Ingebouwde MCP-, A2A- en multimodale API's stellen u in staat om OmniRoute te verbinden met agenttools en beeld- of audioworkflows.

Waarom zou je OmniRoute op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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