Hostinger Agents

Kies een taak, agenten klaren de klus.

Gespecialiseerde AI-experts voor SEO, marketing, content, verkoop, klantcommunicatie en bedrijfsplanning.
Start nu
30 dagen geld-terug-garantie
Werkt met:
Kies een taak, agenten klaren de klus.

Wat Hostinger-agenten kunnen doen

Business en strategie

Valideer je idee, geef vorm aan je aanbod en maak een helder plan.

Business en strategie

Merkidentiteit

Genereer logo's en afbeeldingen die uw bedrijf consistent en professioneel laten lijken.

Merkidentiteit

Marketing en SEO

Zoek relevante zoekwoorden, analyseer je pagina's en ontdek manieren om hoger in de zoekresultaten te komen.

Marketing en SEO

Takenplanning

Krijg AI-ondersteuning voor terugkerende taken, beslissingen en vervolgstappen.

Takenplanning

Generieke AI vs. Hostinger Agents

Generieke AI wacht op instructies. Hostinger Agents begeleiden u bij elke stap.

Een generieke chatbot

  • Wacht op de perfecte prompt.
  • Je moet weten wat je moet vragen.
  • Geeft algemene antwoorden.
  • Eindeloos heen en weer.

Hostinger Agents

  • Begint met kant-en-klare vaardigheden.
  • Begeleidt je door de juiste vragen te stellen.
  • Werkt met uw Hostinger account.
  • Levert volledige resultaten.

Sla de prompt over. Begin met een taak.

Kies wat je moet doen, volg een direct toepasbare vaardigheid en behaal een praktisch resultaat dat je kunt gebruiken.
Kies een taak
Volg de aangegeven stappen.
Krijg een direct bruikbaar resultaat.
Aan de slag
Sla de prompt over. Begin met een taak.

Weet u niet goed waar u moet beginnen? Schakel een expert in

Bedrijfsadviseur

Ik valideer je ideeën, ontdek groeikansen en help je beslissen wat je nu gaat doen.
Ik schrijf websiteteksten, blogberichten en productbeschrijvingen die aansluiten bij je publiek.
Ik ontdek de zoekwoorden waarop ze zoeken, identificeer wat uw site tegenhoudt en laat u zien waar concurrenten vooruitkomen.
Ik breng je lancering in kaart, plan een maand aan content en laat je zien welke kanalen je tijd waard zijn.
Ik stel essentiële juridische documenten op, leg contracten uit voordat u tekent en help u kostbare fouten te voorkomen.
Aan de slag
Use cases

Wat wil je gedaan krijgen?

Kies wat je moet doen, volg een direct toepasbare vaardigheid en behaal een praktisch resultaat dat je kunt gebruiken.

Plan berichten op sociale media

Plan berichten op sociale media

Plan en publiceer berichten automatisch.
Marketingcontent maken

Marketingcontent maken

Genereer advertenties en marketingtekst vanop uw website.
SEO blog posts schrijven

SEO blog posts schrijven

Genereer blogberichten met ingebouwd zoekwoordenonderzoek.
Websitekopie genereren

Websitekopie genereren

Maak kopie voor uw pagina's in enkele minuten.
Vind leads en neem contact op

Vind leads en neem contact op

Ontdek potentiële klanten en stuur outreach automatisch.
Professionele e-mails schrijven

Professionele e-mails schrijven

Beschrijf de situatie en zorg voor een gepolijst e-mailconcept.
Stel een privacybeleid op.

Stel een privacybeleid op.

Stel een helder privacybeleid op dat is afgestemd op uw bedrijf.
Bekijk uw prijzen

Bekijk uw prijzen

Krijg feedback over uw prijzen, kosten, marges en prijsmodel.
Klaar om te helpen met dagelijkse zakelijke taken.
150+
Vaardigheden
Verbind de tools die je al gebruikt.
1000
Apps
Vertrouwd door bedrijven over de hele wereld.
50+
Geserveerd land

Kies hoe u begint met AI Agents

1.000 credits per maand
Wordt automatisch vernieuwd, geen actie nodig.
Meer dan 150 direct bruikbare vaardigheden
Georganiseerd per taak, waaronder blogberichten, SEO-audits en advertentieteksten.
Verbind je favoriete apps
Gebruik Gmail, Notion, Slack, WhatsApp en 1.000+ tools in je workflow.
Maak afbeeldingen, logo's en merkgerelateerde visuals
Maak sneller visuele assets met AI-ondersteuning.
Valideer bedrijfsideeën en prijzen
Krijg feedback voordat je tijd en geld investeert.
Bestanden uploaden en versies bijhouden
Bekijk werk en bewaar elke versie.
Automatiseer uw takenlijst
Plan terugkerende taken in en laat uw agent deze uitvoeren.

24 maanden

50% korting
9,99
4,99/mnd
Meest populair

12 maanden

6,99/mnd

3 maanden

7,99/mnd

1 maand

9,99/mnd

Wordt verlengd voor 6,99 €/maand. Prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen.

Wordt verlengd voor 6,99 €/maand. Prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen.

Geloof ons niet zomaar op ons woord

Bekijk wat klanten over de hele wereld zeggen over hun ervaring met Hostinger.
Charlie Low & Dale T-shirt
Charlie Low & Dale T-shirt
Mede-oprichters van Nohma

"Eerlijk? We beschouwen Hostinger als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

“Ik kon de hosting, domeinnaam en SSL-certificaat op één plek beheren, wat echt een verademing was.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingexpert

“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De ondersteuning is geweldig en de prijzen zijn onverslaanbaar.”

Anna Franques
Anna Franques
Digitaal ontwerper & ontwikkelaar

“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Bedrijfseigenaar

“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”

Neem je gereedschap mee
Verbindingen

Neem je gereedschap mee

Koppel diensten van derden, zodat je medewerkers deze tijdens de chat kunnen gebruiken.
Gratis starten
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Agenda

Google Agenda

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Bekijk alle verbindingen

Veelgestelde vragen

Hostinger Agents is een AI-gestuurde app die je een team van gespecialiseerde agenten geeft — elk gebouwd voor een specifiek bedrijfsgebied zoals strategie, schrijven, SEO, marketing, juridisch, klantcommunicatie en verkoop. In plaats van één generieke chatbot, krijg je gerichte experts met wie je op elk moment kunt praten, in duidelijke taal. Geen technische vaardigheden vereist.
Het is gebouwd voor solopreneurs, bijverdieners en eigenaren van kleine bedrijven die alles zelf regelen. Als je ooit hebt gewenst dat je een strateeg, schrijver, marketeer of juridisch adviseur tot je beschikking had — dat is precies wat Hostinger Agents je biedt.
In tegenstelling tot algemene AI-chatbots, is elke Hostinger Agent vooraf getraind met diepgaande expertise in een specifiek bedrijfsdomein. Je hoeft niet de perfecte prompt te maken — kies gewoon een agent en een vaardigheid, en deze leidt je van daaruit naar een nuttig resultaat.
Vaardigheden zijn vooraf gebouwde taaksjablonen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een vaardigheid en leidt de agent je door een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogpost, het uitvoeren van zoekwoordonderzoek of het genereren van een privacybeleid. Vaardigheden zijn sneller, gestructureerder en leveren betere resultaten op dan beginnen met een leeg gesprek.
Nee. Je kunt een bestaand gesprek voortzetten of een nieuw gesprek starten – de keuze is aan jou. In beide gevallen onthoudt je medewerker je zakelijke context, voorkeuren en eerdere beslissingen in alle gesprekken. Een nieuw gesprek is nooit een blanco pagina.

Kies een taak, agenten klaren de klus.

AI-specialisten voor planning, content, SEO en sales, klaar wanneer u dat bent.

Aan de slag

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.