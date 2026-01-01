Vaardigheden zijn vooraf gebouwde taaksjablonen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een vaardigheid en leidt de agent je door een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogpost, het uitvoeren van zoekwoordonderzoek of het genereren van een privacybeleid. Vaardigheden zijn sneller, gestructureerder en leveren betere resultaten op dan beginnen met een leeg gesprek.