Kloon elke website. Verander hem met behulp van AI.

Plak een URL om elke website na te maken als een volledig bewerkbare site, en pas deze vervolgens aan met AI. Geen programmeerkennis of bureau nodig.

Geen creditcard vereist

Een websitekloner die je de ruimte geeft om te verbeteren.

Behoud de structuur die je bevalt en verander de onderdelen die je niet bevallen.
Een websitekloner die je de ruimte geeft om te verbeteren.

Genereren vanuit URL

Plak een link naar een bestaande website en AI maakt van de inhoud, structuur en het ontwerp een bewerkbare site waarop je verder kunt bouwen.
Herschrijf de inhoud, voeg secties toe of verander de lay-out met behulp van AI-chat of drag-and-drop-bewerking. Behoud wat werkt en update wat niet werkt.
Bewerk, host en publiceer uw vernieuwde website op één plek, zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars of code te hoeven schrijven.

Wat de klus ook is, bereik je doel sneller met AI.

Migraties, herontwerpen, klantprojecten en meer. Sla de repetitieve instellingen over en ga direct aan de slag met het werk dat er echt toe doet.
Wat de klus ook is, bereik je doel sneller met AI.

Migreer zonder opnieuw te beginnen.

Verplaats uw website van WordPress, een andere websitebouwer of een ander platform zonder elke pagina handmatig opnieuw op te bouwen.
Upgrade een oudere website met functies die nooit eerder werden ondersteund, van boekingen en klantdashboards tot e-commerce.
Begin met een bestaande website en pas vervolgens de inhoud, structuur en functies aan een nieuw merk, aanbod of publiek aan.
Importeer de bestaande website van een klant als uitgangspunt en pas deze vervolgens aan naar wens, zonder deze handmatig opnieuw op te bouwen.
Herbouw je website en gebruik vervolgens AI om de inhoud aan te passen aan nieuwe talen en markten.
Verander een bestaande website in een bewerkbare testomgeving voor het testen van nieuwe lay-outs, huisstijl of boodschappen voordat deze live gaat.

Hoe kloon je een website met AI?

01

Plak de URL

Voer de link naar een website in en vraag de AI om deze te klonen. De AI analyseert de inhoud, lay-out en structuur om er een bewerkbare website van te maken.
02

Bekijk en pas aan

Je vernieuwde website is klaar om te bewerken. Chat met AI om de inhoud te herschrijven, het ontwerp aan te passen of nieuwe secties toe te voegen totdat alles er goed uitziet.
03

Publiceren met één klik

Zodra je tevreden bent met je website, publiceer je deze met één klik. Hosting, je domein en alles wat je nodig hebt om live te gaan, is al inbegrepen.

Ontdek wat je nog meer kunt bouwen met Hostinger AI Builder.

Prototypes

MVP's

SaaS-applicaties

Op maat gemaakte AI-gestuurde tools

E-commerce apps en winkels

Boekingsapps

Begin met de website die je al hebt. Zo kom je sneller bij de volgende versie.

Begin gratis

Geen creditcard vereist

Veelgestelde vragen over AI-websitekloners

Een websitekloner is een functie van Hostinger AI Builder waarmee een bestaande website kan worden nagebouwd op basis van een URL. De structuur, stijlen en inhoud van de website worden vastgelegd als een bewerkbaar, interactief project. Plak simpelweg een link en AI bouwt een startpunt dat u naar eigen wens kunt aanpassen.

Websiteklonen is bedoeld voor iedereen die al een website in gedachten heeft, of het nu hun eigen website is, die van een klant, of een website waar ze vanaf migreren. Het is vooral handig voor eigenaren van kleine bedrijven die een verouderde site willen vernieuwen zonder een bureau in te schakelen, freelancers en bureaus die sneller websites voor klanten willen herbouwen, en iedereen die overstapt van een andere websitebouwer, WordPress of een vergelijkbaar platform.

U kunt een nieuwe versie genereren van elke website waarvan u de URL opgeeft, zolang u de eigenaar bent of toestemming hebt om deze te gebruiken. AI Builder analyseert de zichtbare inhoud en structuur van de site om uw versie te creëren. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de originele site.

Ja, bewerken is juist de bedoeling. Zodra je website is gegenereerd, kun je de tekst, kleuren, afbeeldingen, lay-out en componenten wijzigen, door elementen direct te selecteren of de wijziging in de AI-chat te beschrijven.

Ja. Als u meer controle wilt, is volledige codebewerking beschikbaar, zodat u verder kunt gaan dan de visuele editor en het project naar behoefte kunt schalen.

Het gegenereerde resultaat is een goed uitgangspunt, geen exacte kopie. Sommige lay-outs, animaties of sterk aangepaste elementen worden mogelijk niet exact overgenomen. Van daaruit kunt u alles aanpassen, van de lay-out tot de inhoud, met behulp van AI-suggesties of door handmatig elementen te slepen en neer te zetten.

Niets. Plak gewoon een URL en beschrijf de gewenste wijzigingen in eenvoudige taal. AI Builder doet de rest, er zijn geen ontwerp- of technische vaardigheden vereist.

Je kunt gratis beginnen, geen creditcard nodig. Je ontvangt AI-credits om je eerste website te genereren en te bewerken. Wanneer je klaar bent om te publiceren, kies je een betaald abonnement. Hosting en domein zijn dan al inbegrepen.

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