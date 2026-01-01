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Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Hostinger Horizons FAQ's
Wat is het verschil tussen de Hostinger Horizons plannen?
De Hostinger Horizons-abonnementen verschillen in zowel functies als maandelijkse AI-credits. De AI-creditlimiet bepaalt hoeveel berichten je via de chat naar de AI-agent kunt sturen, terwijl duurdere abonnementen geavanceerdere functionaliteiten en meer flexibiliteit bieden naarmate je behoeften groeien.
Hoe werken AI-credits?
De AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je project en het uitvoeren van AI-functies daarin zodra het live is. Tijdens het bouwen verbruikt elk bericht dat je naar de Horizons AI-agent stuurt één credit. Wanneer je gepubliceerde website of app AI-gestuurde functionaliteit bevat, worden credits verbruikt telkens wanneer je gebruikers ermee interacteren – en omdat we hiervoor fractionele credits gebruiken, kun je meer experimenteren tegen een fractie van de kosten.
Kan ik zien hoeveel AI-credits mijn app heeft gebruikt?
Ja. Je AI-kredietgebruiksdashboard toont een overzicht van de kredieten die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals kredieten die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je kredieten naartoe gaan.
Kan ik extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden?
Zodra je een plan hebt, kun je extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden.
Kan ik Hostinger Horizons zonder hosting kopen?
Hostinger Horizons vereist hosting om je website of webapp live en online toegankelijk te houden.
Als je nog geen actief hostingplan hebt, wordt hosting inbegrepen bij je aankoop van Hostinger Horizons zonder extra kosten.
Als je al een actief hostingplan hebt, wordt er geen extra hostingplan bij je Horizons-aankoop inbegrepen – je kunt je bestaande hostingplan blijven gebruiken.
Let op: hosting en Hostinger Horizons worden afzonderlijk verlengd, en je kunt elk van deze diensten onafhankelijk beheren, upgraden of verlengen.
Welke soorten websites kan ik met Hostinger Horizons publiceren?
Met Hostinger Horizons kun je zonder code een breed scala aan web apps en websites maken – je fantasie is de enige beperking. Je kunt bijvoorbeeld apps voor het bezorgen van eten maken, SaaS-producten, fitness trackers, software vor non-profit organisaties,en meer.
Of je nu een oplossing op maat voor je klanten wilt maken of een app die specifiek is afgestemd op je zakelijke behoeften, Hostinger Horizons is de perfecte AI-bouwer waarmee je je ideeën tot leven kunt brengen.
Kan ik een mobiele app met Hostinger Horizons genereren?
Hostinger Horizons kan web apps en websites maken die perfect op mobiele apparaten werken. Op dit moment ondersteunt het echter nog geen native mobiele apps voor de App Store of Google Play.
Wie is de eigenaar van de code die met Hostinger Horizons is gemaakt?
Je bent volledig eigenaar van de code van je website of web app. Met elk betaald Hostinger Horizons plan kun je de code downloaden wanneer je maar wilt.