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75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99
2,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 575,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99
2,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 575,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach

Onbeperkte functies zijn onderworpen aan ons Beleid voor redelijk gebruik.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Hostinger Horizons FAQ's

De Hostinger Horizons-abonnementen verschillen in zowel functies als maandelijkse AI-credits. De AI-creditlimiet bepaalt hoeveel berichten je via de chat naar de AI-agent kunt sturen, terwijl duurdere abonnementen geavanceerdere functionaliteiten en meer flexibiliteit bieden naarmate je behoeften groeien.

De AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je project en het uitvoeren van AI-functies daarin zodra het live is. Tijdens het bouwen verbruikt elk bericht dat je naar de Horizons AI-agent stuurt één credit. Wanneer je gepubliceerde website of app AI-gestuurde functionaliteit bevat, worden credits verbruikt telkens wanneer je gebruikers ermee interacteren – en omdat we hiervoor fractionele credits gebruiken, kun je meer experimenteren tegen een fractie van de kosten.

Ja. Je AI-kredietgebruiksdashboard toont een overzicht van de kredieten die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals kredieten die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je kredieten naartoe gaan.

Zodra je een plan hebt, kun je extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden.

Hostinger Horizons vereist hosting om je website of webapp live en online toegankelijk te houden.

Als je nog geen actief hostingplan hebt, wordt hosting inbegrepen bij je aankoop van Hostinger Horizons zonder extra kosten.

Als je al een actief hostingplan hebt, wordt er geen extra hostingplan bij je Horizons-aankoop inbegrepen – je kunt je bestaande hostingplan blijven gebruiken.

Let op: hosting en Hostinger Horizons worden afzonderlijk verlengd, en je kunt elk van deze diensten onafhankelijk beheren, upgraden of verlengen.

Met Hostinger Horizons kun je zonder code een breed scala aan web apps en websites maken – je fantasie is de enige beperking. Je kunt bijvoorbeeld apps voor het bezorgen van eten maken, SaaS-producten, fitness trackers, software vor non-profit organisaties,en meer.

Of je nu een oplossing op maat voor je klanten wilt maken of een app die specifiek is afgestemd op je zakelijke behoeften, Hostinger Horizons is de perfecte AI-bouwer waarmee je je ideeën tot leven kunt brengen.

Hostinger Horizons kan web apps en websites maken die perfect op mobiele apparaten werken. Op dit moment ondersteunt het echter nog geen native mobiele apps voor de App Store of Google Play.

Je bent volledig eigenaar van de code van je website of web app. Met elk betaald Hostinger Horizons plan kun je de code downloaden wanneer je maar wilt.

Ja, je kunt externe API’s en services integreren met Hostinger Horizons. Het werkt naadloos samen met tools zoals Stripe en Supabase, en je kunt ook andere API’s koppelen voor betalingen, dataverwerking en meer. Heb je hulp nodig bij het verbinden van externe services? Vraag het gewoon in de chat — Hostinger Horizons begeleidt je stap voor stap.

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