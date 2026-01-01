Bouw interne tools die je team echt zal gebruiken

Van dashboards tot werknemersportalen – bouw aangepaste tools die handmatig werk verminderen, de productiviteit van teams verhogen en u meer tijd geven om u te richten op wat uw bedrijf echt laat groeien. Beschrijf gewoon wat u nodig heeft, geen codering vereist.
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Betaalde abonnementen vanaf slechts 2,99 €/mnd

Bouw interne tools die je team echt zal gebruiken

Uw team verdient beter dan spreadsheets

Alles wat je nodig hebt om aangepaste tools voor je team te bouwen, te lanceren en te beheren – alles op één plek.

Sneller werken met de juiste tools

Beschrijf gewoon wat je team nodig heeft en AI bouwt het – geen codering vereist. Geef je team betere tools, verminder handmatig werk en schaal sneller met dezelfde middelen.

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Maak je tools slimmer met AI

Voeg een slimme chatbot of slimme zoekfunctie toe aan elke interne tool – zonder je aan te melden voor een externe dienst of een aparte factuur te betalen.

Bewaar en beheer je gegevens zonder gedoe

Gebruikersaccounts, databases en bestandsopslag zijn ingebouwd – zodat je tools vanaf dag één als een volwaardige app werken, zonder technische installatie.
Uw team verdient beter dan spreadsheets

Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder

Van eenvoudige trackers tot volledig aangepaste dashboards – ontdek enkele populaire voorbeelden, of ga direct aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder

Verkoopdashboard

Zie precies hoe uw bedrijf presteert – volg inkomsten, deals en doelen in één duidelijk overzicht, realtime bijgewerkt.Begin te bouwen
Houd elk project op schema – wijs taken toe, stel deadlines in en bewaak de voortgang zonder via e-mail om updates te vragen.Begin te bouwen
Help je team taken te organiseren, prioriteiten te stellen en gefocust te blijven op wat het belangrijkst is.Begin te bouwen
Help uw verkoopteam sneller professionele offertes maken en versturen – pas diensten, prijzen en tijdlijnen aan, bereken totalen automatisch en exporteer naar PDF met één klik.Begin te bouwen
Creëer een slimme chatbot die 24/7 klantvragen beantwoordt, klanten begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert.Begin te bouwen
Breng nieuwe medewerkers sneller op gang – centraliseer documenten, checklists en trainingsmateriaal op één plek.Begin te bouwen

Hoe maak je een interne tool met AI Builder

01

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI wat je interne tool moet doen en zie het tot leven komen – of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Pas aan en test

Verfijn je tool door te chatten met AI – pas workflows aan, voeg datavelden toe en pas het ontwerp aan totdat het precies werkt zoals jouw team het nodig heeft. Bekijk een live voorbeeld voordat je publiceert.
03

Publiceren met één klik

Als je klaar bent, publiceer. Je tool is live en klaar om aan de slag te gaan – geen technische installatie, geen wachttijd.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.

Kant-en-klare sjablonen

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Handleiding voor beginners

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

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Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

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Ontdek wat Horizons nog meer voor uw bedrijf kan betekenen

E-commerce apps en winkels

Aangepast CRM

Plannen en boeken

Aangepaste AI-gestuurde tools

Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om je eerste interne tool te lanceren?

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Geen creditcard vereist.

Veelgestelde vragen over de interne toolbouwer

Een interne tool is elke app, dashboard of systeem dat specifiek is gebouwd voor het gebruik van uw team. Denk aan projecttrackers, goedkeuringsworkflows, HR-portals of verkoopdashboards. In plaats van te betalen voor standaardsoftware die niet helemaal past, kunt u met Horizons precies bouwen wat uw team nodig heeft.

Iedereen met een idee en een zakelijk probleem om op te lossen – geen technische achtergrond vereist. Of je nu een oprichter bent die het beu is om met spreadsheets te jongleren, een manager die de workflow van je team wil stroomlijnen, of een kleine ondernemer die een aangepaste tool nodig heeft maar geen ontwikkelteam heeft om deze te bouwen, Horizons is voor jou gemaakt. Als je kunt beschrijven wat je nodig hebt, kan Horizons het bouwen.

Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen — vaak ook wel vibe coding genoemd. Je hoeft alleen maar in duidelijke taal te beschrijven wat je wilt en AI bouwt het in realtime voor je. Wil je een nieuw gegevensveld toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een workflow wijzigen? Beschrijf het dan.

Als je meer begeleiding nodig hebt, leidt onze tutorial over hoe je aangepaste interne tools bouwt je door alles wat je moet weten.

Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten verbruiken mogelijk meer. Je gratis credits zijn voldoende om je tool te beschrijven, hem tot leven te zien komen en Horizons goed te leren kennen voordat je ergens aan vastzit.

Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt om AI-functies in je tool aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekfunctie – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee interageren.

Wanneer je klaar bent om te publiceren, beginnen de betaalde abonnementen bij 2,99 €/mnd en zijn inclusief hosting en domein – je hoeft dus niets anders in te stellen. Klik gewoon op publiceren en je showcase gaat live.

Raakt je credits bijna op? Je kunt ze op elk moment opwaarderen en je gebruik volgen via het dashboard.

Ja. Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend, wat betekent dat je webapps kunt bouwen met ingebouwde gebruikersauthenticatie, gegevensopslag en toegangscontrole – zodat jij precies bepaalt wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen, zonder externe systemen of databases in te stellen.

Ja. Elke tool die is gebouwd met AI Builder is volledig responsive, dus het werkt op desktop, tablet en mobiel – waar je team ook werkt.

Geen probleem. Je interne tool updaten is net zo eenvoudig als deze bouwen. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met Horizons – beschrijf wat je wilt wijzigen en het regelt de rest. Het maakt allemaal deel uit van de 'vibe coding'-ervaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je wel een technische achtergrond hebt of je tool later verder wilt opschalen, geeft Horizons je volledige toegang tot de code – zodat je er zo ver mee kunt gaan als je wilt.

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