Bouw interne tools die je team echt zal gebruiken
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Sneller werken met de juiste tools
Alles om je groei te stimuleren
Maak je tools slimmer met AI
Bewaar en beheer je gegevens zonder gedoe
Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder
Verkoopdashboard
Projectvolger
Tool voor taakprioritering
Verkoopvoorstelbouwer
AI-chatbot
Onboardingportaal voor medewerkers
Hoe maak je een interne tool met AI Builder
Beschrijf je idee of kies een template
Pas aan en test
Publiceren met één klik
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Kant-en-klare sjablonen
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Handleiding voor beginners
Verbeter je prompts
Veelvoorkomende fouten om te vermijden
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Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Veelgestelde vragen over de interne toolbouwer
Wat is een interne tool?
Een interne tool is elke app, dashboard of systeem dat specifiek is gebouwd voor het gebruik van uw team. Denk aan projecttrackers, goedkeuringsworkflows, HR-portals of verkoopdashboards. In plaats van te betalen voor standaardsoftware die niet helemaal past, kunt u met Horizons precies bouwen wat uw team nodig heeft.
Wie kan interne tools bouwen met Horizons?
Iedereen met een idee en een zakelijk probleem om op te lossen – geen technische achtergrond vereist. Of je nu een oprichter bent die het beu is om met spreadsheets te jongleren, een manager die de workflow van je team wil stroomlijnen, of een kleine ondernemer die een aangepaste tool nodig heeft maar geen ontwikkelteam heeft om deze te bouwen, Horizons is voor jou gemaakt. Als je kunt beschrijven wat je nodig hebt, kan Horizons het bouwen.
Heb ik ontwerp- of codeervaardigheden nodig om mijn eigen tool te maken?
Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen — vaak ook wel vibe coding genoemd. Je hoeft alleen maar in duidelijke taal te beschrijven wat je wilt en AI bouwt het in realtime voor je. Wil je een nieuw gegevensveld toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een workflow wijzigen? Beschrijf het dan.
Als je meer begeleiding nodig hebt, leidt onze tutorial over hoe je aangepaste interne tools bouwt je door alles wat je moet weten.
Hoeveel kost het om een tool te maken met Horizons interne toolbouwer?
Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten verbruiken mogelijk meer. Je gratis credits zijn voldoende om je tool te beschrijven, hem tot leven te zien komen en Horizons goed te leren kennen voordat je ergens aan vastzit.
Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt om AI-functies in je tool aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekfunctie – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee interageren.
Wanneer je klaar bent om te publiceren, beginnen de betaalde abonnementen bij 2,99 €/mnd en zijn inclusief hosting en domein – je hoeft dus niets anders in te stellen. Klik gewoon op publiceren en je showcase gaat live.
Raakt je credits bijna op? Je kunt ze op elk moment opwaarderen en je gebruik volgen via het dashboard.
Kan ik bepalen wie toegang heeft tot mijn interne tool?
Ja. Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend, wat betekent dat je webapps kunt bouwen met ingebouwde gebruikersauthenticatie, gegevensopslag en toegangscontrole – zodat jij precies bepaalt wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen, zonder externe systemen of databases in te stellen.
Kan mijn team de tool op elk apparaat gebruiken?
Ja. Elke tool die is gebouwd met AI Builder is volledig responsive, dus het werkt op desktop, tablet en mobiel – waar je team ook werkt.
Wat als ik aanpassingen moet doen als mijn bedrijf groeit?
Geen probleem. Je interne tool updaten is net zo eenvoudig als deze bouwen. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met Horizons – beschrijf wat je wilt wijzigen en het regelt de rest. Het maakt allemaal deel uit van de 'vibe coding'-ervaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je wel een technische achtergrond hebt of je tool later verder wilt opschalen, geeft Horizons je volledige toegang tot de code – zodat je er zo ver mee kunt gaan als je wilt.