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Adam
Een AI Builder expert en go-to bron voor tips, trucs en inzichten die de gemeenschap kracht geven.
Guilherme
Maakt eenvoudig te volgen tutorials, vooral in het Portugees, waardoor Horizons eenvoudig en toegankelijk blijft.
AschiLaci
Combineert praktische bouwervaring met proactieve probleemrapportage binnen Horizons en Hostinger, waardoor de producten dagelijks worden verbeterd door middel van praktijkgebruik en gedetailleerde feedback.
Luis De Jesus Figueroa
Staat bekend om zijn duidelijke, stapsgewijze antwoorden in zowel het Engels als het Spaans, waardoor hulp voor iedereen toegankelijk is.